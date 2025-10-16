«To Μικρό και το Τυχαίο» – Η κβαντομηχανική και οι εφαρμογές της σε εκλαϊκευμένη ημερίδα στον «Δημόκριτο»
Μια ημερίδα για όσους θέλουν να κατανοήσουν τα μυστήρια της κβαντικής φυσικής. Χωρίς μαθηματικά, μόνο με περιέργεια.
Με ευκαιρία τη Διεθνή Χρονιά Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της UNESCO, τρία ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα οργανώνουν ανοιχτή ημερίδα για την κβαντική φυσική «χωρίς μαθηματικά, μόνο με περιέργεια».
Στόχος της ημερίδας είναι να εξηγήσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις έννοιες της κβαντομηχανικής και τις εφαρμογές της στη σύγχρονη τεχνολογία, από τα κινητά τηλέφωνα μέχρι το GPS.
Έναν αιώνα μετά τη θεμελίωση της κβαντικής φυσικής που περιγράφει τη συμπεριφορά των υποατομικών σωματιδίων, η θεωρία γίνεται πράξη με την ανάπτυξη των κβαντικών υπολογιστών, της κβαντικής κρυπτογραφίας και των κβαντικών αισθητήρων.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στην Αγία Παρασκευή. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο «Δημόκριτος», το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
