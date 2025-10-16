science
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
«To Μικρό και το Τυχαίο» – Η κβαντομηχανική και οι εφαρμογές της σε εκλαϊκευμένη ημερίδα στον «Δημόκριτο»
Επιστήμες 16 Οκτωβρίου 2025 | 13:00

«To Μικρό και το Τυχαίο» – Η κβαντομηχανική και οι εφαρμογές της σε εκλαϊκευμένη ημερίδα στον «Δημόκριτο»

Μια ημερίδα για όσους θέλουν να κατανοήσουν τα μυστήρια της κβαντικής φυσικής. Χωρίς μαθηματικά, μόνο με περιέργεια.

Με ευκαιρία τη Διεθνή Χρονιά Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της UNESCO, τρία ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα οργανώνουν ανοιχτή ημερίδα για την κβαντική φυσική «χωρίς μαθηματικά, μόνο με περιέργεια».

Στόχος της ημερίδας είναι να εξηγήσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις έννοιες της κβαντομηχανικής και τις εφαρμογές της στη σύγχρονη τεχνολογία, από τα κινητά τηλέφωνα μέχρι το GPS.

Έναν αιώνα μετά τη θεμελίωση της κβαντικής φυσικής που περιγράφει τη συμπεριφορά των υποατομικών σωματιδίων, η θεωρία γίνεται πράξη με την ανάπτυξη των κβαντικών υπολογιστών, της κβαντικής κρυπτογραφίας και των κβαντικών αισθητήρων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στην Αγία Παρασκευή. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο «Δημόκριτος», το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ και τους ομιλητές εδώ.

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Προληπτικό «νανο-εμβόλιο» για δύσκολους καρκίνους
Μελέτη σε ποντίκια 13.10.25

Πειραματικό εμβόλιο με νανοδωματίδια για πρόληψη και αντιμετώπιση δύσκολων καρκίνων

Ενα εμβόλιο με βάση νανοσωματίδια προσέφερε πρόληψη του μελανώματος, του καρκίνου του παγκρέατος αλλά και του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού σε ποντίκια - απέτρεψε επίσης την εξάπλωση του καρκίνου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι
Επιστήμες 12.10.25

Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι

Η ιστορία του Κήπου της Εδέμ, όπως περιγράφεται στη Βίβλο, συνεχίζει να συναρπάζει μελετητές και αναγνώστες, συνδυάζοντας θρησκευτικό μυστήριο, γεωγραφική αναζήτηση και συμβολική ερμηνεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρευνα: Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες
Έρευνα 11.10.25

Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες

Η υπερβολική χρήση οθονών από μικρά παιδιά επιδρά αρνητικά στο πώς αυτά αποδίδουν σε μαθήματα όπως η Ανάγνωση και τα Μαθηματικά - Η διαφορά μεταξύ των φύλων - Τι έδειξε καναδική έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Επιστήμες 09.10.25

«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές

Ιταλοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που βασίζεται σε χρυσά νανοσωματίδια τα οποία μεταφέρουν μια στοχευμένη θεραπεία απευθείας στον εγκέφαλο - η προσέγγιση έχει ήδη κατοχυρωθεί με πατέντα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια
Παράδοση και τεχνολογία 08.10.25

«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια

Ερευνητές από τη Νορβηγία και την Αυστραλία ανέπτυξαν μια καινοτόμο θεραπεία η οποία μετατρέπει το ταπεινό ξίδι σε «υπερόπλο» ενάντια στις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου
Mother Vérité 16.10.25

«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου

Ένα επιβλητικό μπρούτζινο άγαλμα ύψους δύο μέτρων στέκει έξω από τη Lindo Wing του νοσοκομείου St Mary’s στο Λονδίνο ως ένα «υπερμέγεθες αφιέρωμα στη μητρότητα»

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα – Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Κακοκαιρία 16.10.25

Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για έντονη κακοκαιρία στα δυτικά της χώρας, με βροχές και πιθανές θύελλες σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία και Πρέβεζα

Σύνταξη
Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας – Διαψεύδει η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25 Upd: 15:43

Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας – Διαψεύδει η κυβέρνηση

Την παραίτησή του ήθελαν πληροφορίες να έχει υποβάλει ο Κώστας Τσιάρας με το Μαξίμου να μην την κάνει δεκτή. Η κυβέρνηση πάντως διαψεύδει τις πληροφορίες και την έντονη φημολογία που ακουγόταν έως πριν λίγο και μέσα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραίτηση του υπουργού. Όπως λένε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Σύνταξη
Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ονόματι, Λιονέλ Μέσι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και άλλαξε τα πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Φάμελλος: Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες – Επίθεση σε Μητσοτάκη για εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

«Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες» - Επίθεση Φάμελλου για την εξωτερική πολιτική

«Θριαμβολογεί ο Μητσοτάκης γιατί ήταν μέρος του σκηνικού στο Σαρμ Ελ Σέιχ;», διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος που ζήτησε να προχωρήσει η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Σύνταξη
Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων

Στα πιο απομονωμένα μέρη της Ελλάδας, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, όμως η ελπίδα ζει και μεγαλώνει μέσα από τα νέα παιδιά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα
ΚΚΕ 16.10.25

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα

«Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη - Σφοδρή επίθεση για τη στάση της κυβέρνησης στον πόλεμο στη Γάζα

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου
Super League 16.10.25

Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έμεινε... απ' έξω στις υποθέσεις των Τεττέη-Παντελίδη και Μπενίτεθ και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Τι ισχύει με τις άλλες αλλαγές.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
