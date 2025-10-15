Για το 3/3 κόντρα στη ΝΕ Πατρών ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη ΝΕ Πατρών για την 3η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.
Η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης στις 19:30 (YouTube: OSFP TV), τα κορίτσια του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσουν την ΝΕ Πατρών, την οποία θα υποδεχθούν στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για την 3η αγωνιστική της Water Polo League, με στόχο τη νίκη και το «τρία στα τρία».
«Να βγάλουμε στο νερό τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά»
Η αμυντικός των «ερυθρόλευκων», Σοφία Τορνάρου, ανέφερε τα εξής για το ματς: «Αύριο, αντιμετωπίζουμε την ΝΕ Πατρών. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την καλή πορεία που έχουμε, έως τώρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στη δική μας απόδοση. Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο και θέλουμε να βγάλουμε στο νερό όλη τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά».
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 15/10
13:30 Ρέθυμνο-ΠΑΟΚ
13:30 Ηλιούπολη-Χανιά
18:00 Βουλιαγμένη-Άλιμος (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
19:30 ΝΟ Πατρών-Εθνικός
19:30 Ολυμπιακός-ΝΕ Πατρών
20:30 Πανιώνιος-Γλυφάδα
