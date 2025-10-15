sports betsson
ΠΑΟΚ – Τρέπτσα 85 -74: Με λίγο άγχος, αλλά νικηφόρα η πρεμιέρα του στο Europe Cup (vid)
Μπάσκετ 15 Οκτωβρίου 2025 | 23:00

ΠΑΟΚ – Τρέπτσα 85 -74: Με λίγο άγχος, αλλά νικηφόρα η πρεμιέρα του στο Europe Cup (vid)

Ο ΠΑΟΚ ξέφυγε ακόμη και με 19 πόντους διαφορά, ωστόσο έφτασε στο τελικό 85-74 επί της Τρέπτσα από το Κόσοβο κάπως... αγχωτικά στην πρεμιέρα του Fiba Europe Cup.

Σύνταξη
Spotlight

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εναντίον της Τρέπτσα στην πρεμιέρα του Europe Cup με 85-74 στην PAOK Sports Arena και ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δικέφαλος του Βορρά προηγήθηκε με 19 πόντους διαφορά, ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι «ξέσπασαν» και μείωσαν στον ένα πόντο, τέσσερα λεπτά πριν από το φινάλε (70-71).

Αναλυτικότερα στο 23’ ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 54-35, η χαλαρότητα και τα λάθη του, ωστόσο, στην πορεία, έδωσαν έδαφος στους πρωταθλητές Κοσόβου να «απαντήσουν» με επιμέρους 8-20 και να πλησιάσουν, δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, στους 7 πόντους (62-55).

Με βολές από τους Ντίμσα (3/4), Τζάκσον (2/2), ο ΠΑΟΚ πήγε στο +12 (67-55) στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, η Τρέπτσα, όμως, δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Με κινητήριους μοχλούς τους Πέιν, Αρσλάναγκιτς έκανε επιμέρους 4-15 και μείωσε στο 35’ στο μισό καλάθι (71-70).

Οι ασπρόμαυροι, παρά την αντίδραση της Τρέπτσα, διατήρησαν το προβάδισμα χάρη σε δύο κομβικά τρίποντα των Μέλβιν και Ντιμσά που «έγραψαν» το 79-72 και στη συνέχεια ο αγώνας ολοκληρώθηκε με το τελικό σκορ, όπου ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 11 πόντους διαφορά.

Η ομάδα του Ζντοβτς παρέμεινε ψύχραιμη, «απάντησε» συνολικά με επιμέρους 12-2, ξέφυγε με +11 (83-72), με 32 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη και πήρε το ματς.

Σημείο αναφοράς για τον «δικέφαλο», ο οποίος υστέρησε στη ρακέτα (μάζεψε 29, με τους Κοσοβάρους να έχουν 42, εκ των οποίων 17 ήταν επιθετικά), αποτέλεσε η επιθετική πολυφωνία του, με τον Στίβεν Μπράουν να είναι ο κορυφαίος του στο παρκέ (18 πόντοι, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα). Το έργο του στήριξαν οι Κλίβελαντ Μέλβιν (14 πόντοι, με 4/9 τρίποντα), Κέι Τζέι Τζάκσον (14 πόντοι), Τόμας Ντίμσα (13 πόντοι).

Πρώτος σκόρερ για την Τρέπτσα ήταν ο ΤζαΚόρι Πέιν με 19 πόντους, 4 ασίστ.

YouTube thumbnail

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 45-33, 63-55, 85-74

Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 14 (1/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 0/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Κόνιαρης 7 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζάκσον 14 (4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Τζόουνς 8 (4/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Περσίδης 7 (1), Μπράουν 18 (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Φίλλιος, Μουρ 4 (8 ριμπάουντ), Ντιμσά 13 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ασίστ)

Τρέπτσα (Μπετσίραγκιτς): Πέιν 19 (6/8 δίποντα, 7/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 6 λάθη), Αρσλάναγκιτς 13 (3/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές), Τουνά, Τμούσιτς 8 (2/7 τρίποντα), Χαϊρίζι 5 (1/7 σουτ), Τζόουνς 9 (2/9 δίποντα, 5/6 βολές, 10 ριμπάουντ), Μπράουν 13 (5/8 δίποντα, 3/6 βολές, 10 ριμπάουντ), Καπίτι 7

World
Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Business
Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
