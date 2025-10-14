«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»

Δυο καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση σκιάζουν την Ντόρτμουντ οι οποίες έχουν υποβληθεί αρκετά χρόνια πριν. Μάλιστα, η ομάδα της Bundesliga έκανε γνωστό ότι ανέθεσε την υπόθεση σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία, καθώς έγιναν σχετικές αναφορές σε ειδική πλατφόρμα καταγγελιών για τις οποίες έλαβε γνώση.

Οι καταγγελίες βγήκαν στη δημοσιότητα από ρεπορτάζ της Bild, το οποίο επιβεβαίωσε και η αστυνομία. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ της Bild, ο φερόμενος ως δράστης είναι πρώην προπονητής της ομάδας, ο οποίος εκείνη την περίοδο φέρεται να είχε επιτεθεί σεξουαλικά τόσο σε ανήλικους παίκτες όσο και σε φιλάθλους.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά:

Η Γερμανική αστυνομία επιβεβαίωσε ρεπορτάζ της εφημερίδας Bild σύμφωνα με το οποίο δύο καταγγελίες για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση υποβλήθηκαν «πριν από λίγες ημέρες» και αφορούν γεγονότα «που συνέβησαν πολύ παλιά». «Σχετίζονται με πρώην υπάλληλο της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τα περιστατικά να χρονολογούνται αρκετές δεκαετίες πριν», ανέφερε, χαρακτηριστικά, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χάγκεν, που βρίσκεται κοντά στο Ντόρτμουντ.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αστυνομία δεν αποκάλυψε περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα του φερόμενου δράστη ούτε για την ηλικία ή την κατάσταση των πιθανών θυμάτων την περίοδο των γεγονότων. Απλά, τόνισε ότι υπάρχουν καταγγελίες.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις κινήθηκε και η Ντόρτμουντ, καθώς αξιωματούχος της ομάδας δήλωσε στο AFP ότι έχει αναθέσει την διεξαγωγή έρευνας σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, μετά από αναφορές που έλαβε μέσω ειδικής πλατφόρμας καταγγελιών.

Ο σύλλογος έδωσε κάποια επιπλέον στοιχεία. Σε ανακοίνωση που είχε δημοσιευτεί στις αρχές Οκτωβρίου, με αφορμή το δημοσίευμα της Bild, η Ντόρτμουντ ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί πρώτη φορά το 2010 για «απόπειρες προσέγγισης» από πρώην υπάλληλο τη δεκαετία του 1990 προς έναν τότε ενήλικο παίκτη, ο οποίος όμως δεν υπέβαλε μήνυση. Για αυτό και η υπόθεση δεν προχώρησε.

Το 2023, σύμφωνα με τη Ντόρτμουντ ακολούθησε νέα καταγγελία πάλι σε βάρος του ίδιου ατόμου για περιστατικά «πολλών δεκαετιών πριν». Ο εργαζόμενος αρνήθηκε τα πάντα, όμως απολύθηκε από τον σύλλογο.