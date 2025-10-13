Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)

Η Γερμανία επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Βόρειας Ιρλανδίας (δείτε ΕΔΩ τα γκολ) με γκολ του Βολτεμάντε στο 31ο λεπτό και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου της προσπερνώντας την Σλοβακία στην ισοβαθμία, έχοντας εννέα βαθμούς.

Το ματς θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά αν το γκολ που πέτυχε ο Μπάλαρντ στο 14ο λεπτό της συνάντησης είχε μετρήσει, όμως ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ με την χρήση του VAR. Στο άλλο ματς του ομίλου, η Σλοβακία έκανε το καθήκον της απέναντι στο Λουξεμβούργο και επικράτησε με 2-0 (δείτε ΕΔΩ τα γκολ).

1ος όμιλος

Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία 0-1 (31′ Βολτεμάντε)

Σλοβακία – Λουξεμβούργο 2-0 (55′ Όμπερτ, 72′ Σραντς)

Η βαθμολογία:

Η Σουηδία έχασε ξανά από το Κόσοβο και αποχαιρέτησε και μαθηματικά τις ελπίδες που είχε για πρόκριση στο Μουντιάλ. το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ασλάνι στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, έπειτα από ασίστ του Χότζα. Στο άλλο ματς του ομίλου, Σλοβενία και Ελβετία έμειναν στο 0-0.

Τα αποτελέσματα:

Σλοβενία – Ελβετία 0-0

Σουηδία – Κόσοβο 0-1 (31΄ Ασλάνι)

Η βαθμολογία:

Τέλος στο ματς της ημέρας η Γαλλία ήρθε ισόπαλη με 2-2 στην έδρα της Ισλανδίας. Το 1-0 για την Ισλανδία έκανε ο Πάλσον στο 39ο λεπτό. Στο δεύτερο μέρος η Γαλλία απάντησε με τον Ενκουνκού να σκοράρει στο 63′ μετά από τελική πάσα του Ντίνιε, για να έρθει με γκολ του ο Ματετά στο 68′ για να δώσει προβάδισμα στους Γάλλους. Όμως οι Ισλανδοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 με τον Χλίνσον στο 70ο λεπτό και πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας (δείτε ΕΔΩ τα γκολ). Στο άλλο ματς του ομίλου, η Ουκρανία νίκησε με 2-1 το Αζερμπαϊτζάν.

Τα αποτελέσματα:

Ισλανδία – Γαλλία 2-2

(39΄ Πάλσον, 70΄ Χλίνσον – 63΄ Νκουκού, 68΄ Ματετά)

Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν 2-1

(30΄ Χουτσούλιακ, 64΄ Μαλινλόφσκι – 45+3΄αυτ. Μικολένκο)

Η βαθμολογία: