Μπορούν τα χέρια να «προδώσουν» τα συναισθήματά σου;

Η θέση που έχουν τα χέρια μας όταν χειρονομούμε μπορεί να βοηθήσει ή να εμποδίσει την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα που θέλουμε να τονίσουμε, σύμφωνα με νέα σχετική βρετανική μελέτη. Υπάρχουν κάποια συναισθήματα, μάλιστα, που είναι πολύ πιο εμφανή από άλλα μέσα από χειρονομίες. Ποια είνια αυτά, σύμφωνα με τους ερευνητές;

Χέρια και συναισθήματα

Τα χέρια μας δεν χρησιμεύουν μόνο για να πιάνουμε διάφορα αντικείμενα, για να κάνουμε δουλειές ή να γράφουμε, αλλά με τις κινήσεις τους βοηθούν και τους άλλους να «πιάσουν» το νόημα όσων τους λέμε.

Οι χειρονομίες που συνοδεύουν την ομιλία ενισχύουν τη μετάδοση του εκάστοτε μηνύματος. Όταν μιλάμε σε ένα μωρό που δεν καταλαβαίνει ακόμα λόγια, το απλό δείξιμο μπορεί να το βοηθήσει να καταλάβει σε τι αναφερόμαστε. Πρόσφατες έρευνες διαπίστωσαν και κάτι ακόμη, ότι οι κινήσεις των χεριών αποκαλύπτουν, επίσης, το πώς αισθανόμαστε.

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Emotion, διαπιστώθηκε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση συναισθημάτων.

Η έρευνα

Στη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν 56 ενήλικες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εικόνες με τα χέρια ηθοποιών που μιμούνταν στάσεις σώματος σχεδιασμένες να δείχνουν έξι συναισθήματα: χαρά, έκπληξη, φόβο, λύπη, αηδία και θυμό. Σε κάποιες εικόνες εμφανιζόταν μόνο ένα χέρι, σε άλλες και τα δύο, ενώ, σε μια τρίτη παραλλαγή, τα δύο χέρια φαίνονταν «παραμορφωμένα», σε λάθος σχετική θέση μεταξύ τους.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, όταν φαίνονταν και τα δύο χέρια στη φυσική τους θέση, οι συμμετέχοντες αναγνώριζαν σωστά το συναίσθημα περίπου τις μισές φορές, σημαντικά καλύτερα από το τυχαίο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, με μόνο ένα χέρι, η ακρίβεια έπεφτε στο 42,9%, ενώ με τις «παραμορφωμένες» θέσεις χεριών, η ακρίβεια ήταν 45,8%. Δηλαδή, η καλύτερη απόδοση προέκυψε όταν υπήρχαν και τα δύο χέρια στη σωστή φυσική τους θέση.

Ο φόβος και θυμός φαίνονται από τα χέρια μας

Η μελέτη έδειξε ότι οι πληροφορίες που μεταδίδουν τα χέρια δεν προκύπτουν μόνο από τη μορφή και την κίνηση του κάθε χεριού ξεχωριστά, αλλά και από τη χωρική σχέση ανάμεσα στα δύο χέρια. Με άλλα λόγια, η ολιστική αντίληψη των χεριών του ατόμου δίνει πιο καθαρή εικόνα για το συναίσθημά του.

Επιπλέον, η μεγαλύτερη ακρίβεια με τα δύο χέρια φάνηκε κυρίως για δύο συναισθήματα, για τον θυμό και για τον φόβο. Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για πιο λεπτομερή συμπεράσματα.

Δεν είναι μόνο η γλώσσα και η στάση μας, λοιπόν, αλλά και η θέση και οι κινήσεις των επί μέρους μελών του σώματος, που μπορούν να περάσουν μηνύματα στους γύρω μας, σχετικά με το αν είμαστε χαρούμενοι ή λυπημένοι, αν νιώθουμε αμήχανα ή εκνευρισμένοι.

Η εν λόγω μελέτη ενισχύει την ιδέα ότι, συγκεκριμένα, τα χέρια των ανθρώπων παίζουν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στο πώς επικοινωνούν στην καθημερινότητά τους, απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Όπως υποστηρίζουν οι επικεφαλής της έρευνας, το εύρημά τους ότι με αυτόν τον τρόπο μεταδίδονται διαρκώς συναισθηματικές πληροφορίες συμπληρώνει το σώμα ερευνών που δείχνει ότι το χέρι αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ανθρώπινης επικοινωνίας.

* Πηγή: Vita