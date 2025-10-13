Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Μπορούν τα χέρια να «προδώσουν» τα συναισθήματά σου;
Έρευνα 13 Οκτωβρίου 2025

Μπορούν τα χέρια να «προδώσουν» τα συναισθήματά σου;

Σύμφωνα με νέα έρευνα, υπάρχουν δύο συναισθήματα που φαίνονται στα χέρια.

Η θέση που έχουν τα χέρια μας όταν χειρονομούμε μπορεί να βοηθήσει ή να εμποδίσει την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα που θέλουμε να τονίσουμε, σύμφωνα με νέα σχετική βρετανική μελέτη. Υπάρχουν κάποια συναισθήματα, μάλιστα, που είναι πολύ πιο εμφανή από άλλα μέσα από χειρονομίες. Ποια είνια αυτά, σύμφωνα με τους ερευνητές;

Χέρια και συναισθήματα

Τα χέρια μας δεν χρησιμεύουν μόνο για να πιάνουμε διάφορα αντικείμενα, για να κάνουμε δουλειές ή να γράφουμε, αλλά με τις κινήσεις τους βοηθούν και τους άλλους να «πιάσουν» το νόημα όσων τους λέμε.

Οι χειρονομίες που συνοδεύουν την ομιλία ενισχύουν τη μετάδοση του εκάστοτε μηνύματος. Όταν μιλάμε σε ένα μωρό που δεν καταλαβαίνει ακόμα λόγια, το απλό δείξιμο μπορεί να το βοηθήσει να καταλάβει σε τι αναφερόμαστε. Πρόσφατες έρευνες διαπίστωσαν και κάτι ακόμη, ότι οι κινήσεις των χεριών αποκαλύπτουν, επίσης, το πώς αισθανόμαστε.

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Emotion, διαπιστώθηκε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση συναισθημάτων.

Η έρευνα

Στη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν 56 ενήλικες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εικόνες με τα χέρια ηθοποιών που μιμούνταν στάσεις σώματος σχεδιασμένες να δείχνουν έξι συναισθήματα: χαρά, έκπληξη, φόβο, λύπη, αηδία και θυμό. Σε κάποιες εικόνες εμφανιζόταν μόνο ένα χέρι, σε άλλες και τα δύο, ενώ, σε μια τρίτη παραλλαγή, τα δύο χέρια φαίνονταν «παραμορφωμένα», σε λάθος σχετική θέση μεταξύ τους.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, όταν φαίνονταν και τα δύο χέρια στη φυσική τους θέση, οι συμμετέχοντες αναγνώριζαν σωστά το συναίσθημα περίπου τις μισές φορές, σημαντικά καλύτερα από το τυχαίο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, με μόνο ένα χέρι, η ακρίβεια έπεφτε στο 42,9%, ενώ με τις «παραμορφωμένες» θέσεις χεριών, η ακρίβεια ήταν 45,8%. Δηλαδή, η καλύτερη απόδοση προέκυψε όταν υπήρχαν και τα δύο χέρια στη σωστή φυσική τους θέση.

Ο φόβος και θυμός φαίνονται από τα χέρια μας

Η μελέτη έδειξε ότι οι πληροφορίες που μεταδίδουν τα χέρια δεν προκύπτουν μόνο από τη μορφή και την κίνηση του κάθε χεριού ξεχωριστά, αλλά και από τη χωρική σχέση ανάμεσα στα δύο χέρια. Με άλλα λόγια, η ολιστική αντίληψη των χεριών του ατόμου δίνει πιο καθαρή εικόνα για το συναίσθημά του.

Επιπλέον, η μεγαλύτερη ακρίβεια με τα δύο χέρια φάνηκε κυρίως για δύο συναισθήματα, για τον θυμό και για τον φόβο. Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για πιο λεπτομερή συμπεράσματα.

Δεν είναι μόνο η γλώσσα και η στάση μας, λοιπόν, αλλά και η θέση και οι κινήσεις των επί μέρους μελών του σώματος, που μπορούν να περάσουν μηνύματα στους γύρω μας, σχετικά με το αν είμαστε χαρούμενοι ή λυπημένοι, αν νιώθουμε αμήχανα ή εκνευρισμένοι.

Η εν λόγω μελέτη ενισχύει την ιδέα ότι, συγκεκριμένα, τα χέρια των ανθρώπων παίζουν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στο πώς επικοινωνούν στην καθημερινότητά τους, απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Όπως υποστηρίζουν οι επικεφαλής της έρευνας, το εύρημά τους ότι με αυτόν τον τρόπο μεταδίδονται διαρκώς συναισθηματικές πληροφορίες συμπληρώνει το σώμα ερευνών που δείχνει ότι το χέρι αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ανθρώπινης επικοινωνίας.

* Πηγή: Vita

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη λιανική ρεύματος στην Αλβανία και το Κόσοβο

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη λιανική ρεύματος στην Αλβανία και το Κόσοβο

Τράπεζες: Αντιμέτωπες με ελλείψεις εργαζομένων

Τράπεζες: Αντιμέτωπες με ελλείψεις εργαζομένων

Xiaomi 15T: Ακόμα να το ανακαλύψεις; 
Τα Νέα της Αγοράς 10.10.25

Xiaomi 15T: Ακόμα να το ανακαλύψεις; 

Το Xiaomi 15T και το Xiaomi 15T Pro προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει δύναμη, αισθητική και επιδόσεις.

Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 13.10.25

Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς θα τερματιστεί και θα την αναλάβει παλαιστινιακή «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης»

Σύνταξη
Επιστρέφει σήμερα ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται και τα πρόστιμα
Ελλάδα 13.10.25

Επιστρέφει σήμερα ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται και τα πρόστιμα

Στόχος του Δακτυλίου είναι η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ειδικά ενόψει της αυξημένης κίνησης που συνοδεύει την έναρξη της νέας σεζόν

Σύνταξη
Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό
Τουρκία 13.10.25

Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό

Στον νεολιθικό οικισμό Καραχάν Τεπέ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, Τούρκοι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν λίθο ηλικίας 11.000 ετών με χαραγμένο ανθρώπινο πρόσωπο

Σύνταξη
Ευρωβαρόμετρο: Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης
Ευρωβαρόμετρο 13.10.25

Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης (πίνακας)

Ένας στους τέσσερις στην Ευρώπη θεωρεί ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί - Σαφές γεωγραφικό χάσμα αντίληψης της φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή «φούσκα»; Δύο αντικρουόμενες έρευνες
Αντικρουόμενες έρευνες 13.10.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή φούσκα;

Νέες έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη, χτυπάνε καμπανάκι κινδύνου. Η Τράπεζα της Αγγλιας προειδοποιεί για χρηματιστηριακή φούσκα, ενώ το Bρετανικό ΙνστιτούτοΠροτύπων προβλέπει «εργασιακό Αρμαγεδδώνα»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Με ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια – Η αναφορά Μητσοτάκη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τον Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Με ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια – Η αναφορά Μητσοτάκη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τον Ρούτσι

Ο στόχος του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος με την αναφορά στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι ήταν τριπλός

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Το delivery αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα – Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση
Ο τζίρος 13.10.25

Το ντελίβερι αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα - Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση

Το delivery, που δημιουργήθηκε καλύπτοντας ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, τώρα μετασχηματίζει επιχειρηματικά μοντέλα και κερδίζει έδαφος

Δήμητρα Σκούφου
Ο ρωσικός στρατός μαθαίνει από τα παθήματα στην Ουκρανία… εν κινήσει
Εξαιρετικοί μαθητές 13.10.25

Πώς μαθαίνει το Κρεμλίνο από τα παθήματα στην Ουκρανία

Η διαδικασία μάθησης του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία του αμείλικτη σύμφωνα με το Foreign Affairs: Τροποποιεί περαιτέρω τακτικές, εισάγει νέα όπλα και επεκτείνεται, καθώς ξεκινά μια δεκαετή προσπάθεια ανασυγκρότησης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια εμφύλια διαμάχη και οι συνέπειές της για την κυβέρνηση
Πολιτική 13.10.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια εμφύλια διαμάχη και οι συνέπειές της για την κυβέρνηση

Η διαμάχη Βάρρα-Βορίδη δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ρόλος του Μυλωνάκη, οι νέες αποκαλύψεις και το αφήγημα του Μαξίμου που δεν περπατάει με τίποτα. Άγνωστη έννοια στον ΟΠΕΚΕΠΕ η σύγκρουση συμφερόντων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυστραλία: «Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση στα social» λέει 15χρονος ομογενής
Από 10 Δεκεμβρίου 13.10.25

«Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση» - 15χρονος ομογενής για τους περιορισμούς στα social

Ο 15χρονος ομογενής Anthony Nezis, που ζει στη Μελβούρνη, μιλάει στα «ΝΕΑ» για το πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά του όταν εφαρμοστεί στις 10 Δεκεμβρίου η απαγόρευση χρήσης των social media

Κατερίνα Ροββά
Γάζα: Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Αιγύπτου
Σύνοδος 13.10.25

Το Ιράν δεν πάει στο Σαρμ ελ Σέιχ

Δεν μπορούμε «να κάνουμε διάλογο με ομολόγους που έχουν επιτεθεί στον ιρανικό λαό...» δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Αιγύπτου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Αουσβιτς: Εντονες αντιδράσεις για υπουργό της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μνήμης μαθητών
Εντονες αντιδράσεις 13.10.25

«Εκδρομές» για υπουργό της Μελόνι οι επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί υπουργός της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς, προσθέτοντας ότι ενθαρρύνθηκαν για να στηριχθεί ο αντιφασισμός.

Σύνταξη
Μεξικό: Στους 44 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Χωριά έχουν αποκοπεί από τον κόσμο
Αποκομένα χωριά 13.10.25

Αυξάνονται οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό

Ακόμη τρεις θάνατοι προστέθηκαν στον προηγούμενο απολογισμό των αρχών στο Μεξικό εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές, ανεβάζοντας σε 44 τον αριθμό των νεκρών.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός προεξοφλεί ότι δεν θα παραληφθούν όλοι οι νεκροί όμηροι τη Δευτέρα
Γάζα 13.10.25

Ο ισραηλινός στρατός δεν αναμένει την παράδοση σήμερα όλων των νεκρών ομήρων

«Διεθνής οργανισμός» θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι (νεκροί) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας, όπως τουλάχιστον προεξοφλεί ο ισραηλινός στρατός.

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»

Περήφανος για την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του σε αυτή την προκριματική διαδικασία δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο ο προπονητής της Εθνικής παραδέχθηκε ότι η γαλανόλευκη απέτυχε, χαλώντας μέσα σε ένα μήνα την εικόνα της.

Σύνταξη
