HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η οδύσσεια της Ελβίρας ώστε να λειτουργήσει το ξενοδοχείο συνεχίζονται στο νέο επεισόδιο της σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Η Ελβίρα επιμένει σε αξιοκρατικές προσλήψεις προσωπικού, όμως ο Παντελής έχει ένα σχέδιο για να την σταματήσει. Παράλληλα, οι εξ αποστάσεως συνεντεύξεις του Γιάννη και της Ντίνας δεν εξελίσσονται όπως θα περίμεναν.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Επεισόδιο 5 – «Φαινόμενο είσαι εσύ»

Ο Χάρι προσπερνάει το φιλί τους ως μέρος της… άσκησης πυρασφάλειας, κάτι που η Ελβίρα καταπίνει με προσποιητή ευκολία και ρίχνεται με τα μούτρα στην εύρεση προσωπικού. Όλοι θέλουν να προσλάβουν γνωστούς τους με μέσον, εκτός από την Ελβίρα που θέλει ασυζητητί μια αξιοκρατική διαδικασία πρόσληψης.

Η δολιοφθορά όμως του Ηλία, σύμφωνα με το σατανικό σχέδιο του Παντελή, και ο αποπροσανατολισμός νέων υποψηφίων από την Λαμπρινή, έχει ως αποτέλεσμα να μην έρθει κανείς την ημέρα των συνεντεύξεων.

Η αποτυχία του Γιάννη και της Ντίνας για εξ αποστάσεως συνεντεύξεις κάνει τα πράγματα χειρότερα, και τελικά η αναζήτηση γνωστών φαίνεται πάλι η μόνη λύση. Μόνο που ανάμεσα στους γνωστούς είναι και κάποιος που δεν περιμένουν…

Γκεστ επεισοδίου: Γιάννης Νικολάου

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

