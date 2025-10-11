Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός
Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλιμος – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.
Μετά τη νίκη (13-9) επί του ΝΟ Βουλιαγμένης στο Παπαστράτειο, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού συνεχίζει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.
Το Σάββατο (11/10) στις 18:15 (EPT 2 ΣΠΟΡ), οι «ερυθρόλευκες» αντιμετωπίζουν τον Άλιμο ΝΑΣ εκτός έδρας (Δημοτικό κολυμβητήριο Αλίμου), για τη 2η αγωνιστική της Water Polo League, με στόχο το «διπλό» και το «δύο στα δύο».
«Να βρούμε αγωνιστικό ρυθμό»
Δηλώσεις:
Ειρήνη Νίνου: «Το Σάββατο, έχουμε το δεύτερο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Προερχόμαστε από μια αρκετά σημαντική νίκη, που μας δίνει κίνητρο και αυτοπεποίθηση για την συνέχεια. Βλέπουμε κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως αντιπάλου, ως μία ευκαιρία για βελτίωση και να βρούμε αγωνιστικό ρυθμό, καθώς βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν».
