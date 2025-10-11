Ζονατάν Γκερέρο: Έβαλε επτά γκολ και συνελήφθη για «στήσιμο» αγώνων

Μια από τις πιο παράξενες και σουρεαλιστικές ιστορίες του φετινού ποδοσφαιρικού έτους εκτυλίχθηκε στη Φινλανδία. Ο Ζονατάν Γκερέρο, 34χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός της ομάδας Finnkurd, συνελήφθη λίγα λεπτά μετά από έναν αγώνα στον οποίο είχε σημειώσει επτά (!) γκολ, στο εμφατικό 8-1 επί της EsPa/Renat.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Globoesporte και του DerbyDerbyDerby.it, περίπου 20 αστυνομικοί, κάποιοι από αυτούς με πολιτικά ρούχα, εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα και οδήγησαν τον Γκερέρο εκτός γηπέδου. Η εικόνα του παίκτη να αποχωρεί αιφνιδιασμένος, λίγα λεπτά μετά το προσωπικό του ρεκόρ καριέρας, έκανε τον γύρο των σκανδιναβικών μέσων.

Η έρευνα για πιθανή χειραγώγηση αγώνων στη συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι καινούρια. Οι φινλανδικές αρχές ερευνούν το Finnkurd εδώ και περίπου τρία χρόνια, υποπτευόμενες ότι παίκτες και μέλη του τεχνικού τιμ ενδέχεται να εμπλέκονται σε δίκτυο παράνομου στοιχηματισμού.

Ο Γκερέρο, που εκτός από αρχηγός είχε αναλάβει και την τεχνική καθοδήγηση του συλλόγου το τελευταίο διάστημα, θεωρείται κεντρικό πρόσωπο της έρευνας. Εκτός από τον ίδιο, συνελήφθησαν και δύο ακόμη Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι αφού οι αρχές ανέλυσαν τα κινητά τους τηλέφωνα.

Από ήρωας σε ύποπτος

Ο Γκερέρο είχε μετατραπεί σε ήρωα του αγώνα, πετυχαίνοντας επτά από τα οκτώ γκολ της ομάδας του και κερδίζοντας το χειροκρότημα των λιγοστών θεατών. Ωστόσο, ο εντυπωσιακός αυτός απολογισμός φαίνεται πως λειτούργησε ως καταλύτης για την επέμβαση των αρχών, οι οποίες παρακολουθούσαν στενά το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Το ματς θεωρήθηκε «ύποπτο» λόγω ακραίων αποδόσεων και παράξενων στοιχηματικών κινήσεων τις προηγούμενες ημέρες. Οι Αρχές είχαν ήδη αποφασίσει να δράσουν στο τέλος της αναμέτρησης, ώστε να αποφευχθεί ένταση με το κοινό.

Το φινλανδικό ποδόσφαιρο έχει βρεθεί επανειλημμένα στο μικροσκόπιο για περιπτώσεις παράνομου στοιχηματισμού, κυρίως σε χαμηλότερες κατηγορίες όπου οι μισθοί είναι χαμηλοί και η επιτήρηση περιορισμένη.

Η Finnkurd, ομάδα με βάση το Ελσίνκι, έχει στο παρελθόν απασχολήσει τα μέσα για ανωμαλίες στις αποδόσεις και στα αποτελέσματα, ενώ συμμετέχει σε πρωτάθλημα ημιεπαγγελματικού επιπέδου.

Ο Γκερέρο και η καριέρα του

Ο Ζονατάν Γκερέρο, 34 ετών, είναι γνωστός για τη θητεία του σε μικρότερες ευρωπαϊκές ομάδες, με περάσματα από Σουηδία και Ισλανδία, προτού καταλήξει στη Φινλανδία. Στο Finnkurd είχε εξελιχθεί σε ηγέτη εντός και εκτός γηπέδου, ενώ το τελευταίο διάστημα είχε αναλάβει καθήκοντα παίκτη-προπονητή.

Η σύλληψή του, ωστόσο, βάζει φρένο σε μια πορεία που μέχρι πρότινος έδειχνε ανοδική — και ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τη διάβρωση του ποδοσφαίρου από κυκλώματα στοιχηματισμού, ειδικά σε χώρες όπου το άθλημα δεν έχει μεγάλα οικονομικά μεγέθη.

Οι φινλανδικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με την Finnkurd να βρίσκεται υπό αυστηρή εποπτεία. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η υπόθεση ενδέχεται να έχει διεθνείς διασυνδέσεις και να αφορά περισσότερους αγώνες.

Αν επιβεβαιωθεί η ενοχή, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν βαριές ποινές, τόσο αθλητικές όσο και ποινικές.

Η υπόθεση Γκερέρο είναι υπενθύμιση ότι, ακόμη και στο ποδόσφαιρο των χαμηλών κατηγοριών, η διαφθορά μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος και ότι η FIFA και οι εθνικές ομοσπονδίες έχουν ακόμη δρόμο να διανύσουν για να καθαρίσουν το παιχνίδι από τη σκιά των “στημένων”.