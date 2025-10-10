Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Τι τρώμε πριν την προπόνηση; Όλα όσα αξίζει να ξέρεις
Διατροφή 10 Οκτωβρίου 2025 | 06:30

Τι τρώμε πριν την προπόνηση; Όλα όσα αξίζει να ξέρεις

Είσαι έτοιμος για προπόνηση; Καλά κάνεις. Αλλά έχεις φάει σωστά;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Spotlight

Η καλή διατροφή μπορεί να βοηθήσει το σώμα να αποδίδει τα μέγιστα και να αναρρώνει γρηγορότερα μετά από κάθε προπόνηση. Η βέλτιστη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών με την κατάλληλη επιλογή των pre-workout σνακ, ενισχύει την απόδοση ενώ μπορεί ακόμα και να συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της μυϊκής βλάβης.

Κάθε μακροθρεπτικό συστατικό παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά η αναλογία στην οποία πρέπει να τα καταναλώνετε μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάρκεια, η ένταση και ο τύπος της άσκησης.

Ο συνδυασμός υδατανθράκων και πρωτεϊνών πριν την γυμναστική μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της απόδοσης και της ανάρρωσης ενώ εξίσου σημαντική είναι και η επαρκής ενυδάτωση.

Τα μακροθρεπτικά συστατικά των pre-workout bites

  • Υδατάνθρακες

Οι υδατάνθρακες είναι μία από τις κύριες πηγές ενέργειας του σώματος, καθώς οι μύες χρησιμοποιούν τη γλυκόζη από τους υδατάνθρακες ως καύσιμο. Το σώμα χρησιμοποιεί το γλυκογόνο για να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει τη γλυκόζη, κυρίως στο ήπαρ και στους μύες.

Σύμφωνα με την International Society of Sports Nutrition (ISSN), το γλυκογόνο είναι η κύρια πηγή ενέργειας των μυών κατά τη διάρκεια άσκησης μέτριας έως υψηλής έντασης.

Ανεξάρτητα από τη διάρκεια της προπόνησής σας, μελέτες επισημαίνουν ότι η κατανάλωση υδατανθράκων πριν την άσκηση αυξάνει τα αποθέματα και την αξιοποίηση του γλυκογόνου, θα μπορούσε επομένως να συμβάλλει στην ενίσχυση της απόδοσης και κατά την διάρκεια άσκησης μεγαλύτερης διάρκειας.

  • Πρωτεΐνη

Σειρά μελετών έχει επισημάνει τα οφέλη της κατανάλωσης πρωτεΐνης πριν την προπόνηση για τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης. Η κατανάλωση πρωτεϊνών πριν από την άσκηση αυξάνει τη σύνθεση των μυϊκών πρωτεϊνών, σύμφωνα με έρευνες. Αυτή είναι η διαδικασία κατά την οποία τα αμινοξέα, τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών, μετατρέπονται σε μυϊκές πρωτεΐνες ή μυϊκή μάζα.

Σύμφωνα με το ISSN, άλλα οφέλη από την κατανάλωση πρωτεϊνών πριν από την άσκηση μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Αύξηση της μυϊκής μάζας
  • Ενίσχυση της μυϊκής ανάκαμψης
  • Αύξηση της δύναμης και της άλιπης σωματικής μάζας
  • Βελτίωση της μυϊκής απόδοσης
  • Λιπαρά

Ενώ το γλυκογόνο χρησιμοποιείται για σύντομης διάρκειας και υψηλής έντασης άσκηση, τα λιπαρά φαίνεται να είναι η κύρια πηγή ενέργειας για προπονήσεις μεγαλύτερης διάρκειας και μέτριας έως χαμηλής έντασης. Δεδομένου ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αφομοιωθούν, καλό είναι να καταναλώνονται σε μικρότερες ποσότητες πριν την άσκηση.

Σημαντικό το timing

Ο σωστός χρονισμός κατανάλωσης του pre-workout σνακ παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο, καθώς μπορεί να διασφαλίσει ότι έχετε αρκετά θρεπτικά συστατικά και ενέργεια για να φέρετε εις πέρας την προπόνησή σας.

Παλαιότερη ανασκόπηση προτείνει να τρώτε περίπου 1 ώρα πριν την άσκηση ενώ άλλες μελέτες σημειώνουν θετικά αποτελέσματα από το φαγητό έως και 4 ώρες πριν την άσκηση.

Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι το πώς αισθάνεστε κατά τη διάρκεια της προπόνησής σας.

Για παράδειγμα, αν πεινάτε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, πιθανότατα δεν θα έχετε την ενέργεια να προπονηθείτε στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας. Ομοίως, αν αισθάνεστε φουσκωμένοι ή νωθροί, μπορεί επίσης να μην είστε σε θέση να αποδώσετε στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας.

Η ισορροπία είναι το «κλειδί» για την απόδοση. Αυτό σημαίνει ότι τα τρόφιμα και το μέγεθος του γεύματός σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πόσες ώρες νωρίτερα τρώτε.

* Πηγή: Vita

Business
ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Cooking
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ
Culture Live 10.10.25

«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ

Η Amazon επενδύει 40 εκατ. δολάρια στo «Melania», ένα ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της πρώην Πρώτης Κυρίας, σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ ο οποίος γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»

Από πωλητής γλυκών στη γειτονιά του, βασικός της Ρίβερ Πλέιτ και διεθνής με την Αργεντινή – το παραμύθι του 21χρονου αμυντικού, Λαουτάρο Ριβέρο, που ενσαρκώνει το όνειρο εκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται
Social Europe 10.10.25

Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται

Αντιστοιχίες ανάμεσα στο τώρα και τα χρόνια εποχή του Β’ Παγκ. Πολέμου ερευνά ο Γιόσκα Φίσερ. Ο Γερμανός πολιτικός εκτιμά ότι Τραμπ και Πούτιν αλλάζουν τον κόσμο πλήττοντας δημοκρατία και ελευθερία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ
Pax Trumpiana 10.10.25

Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ

Υπό όψιμη αμερικανική πίεση, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί ιστορική καμπή, όμως η συνέχεια παραμένει αβέβαιη και η ειρήνη αργεί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση
Εχει το 90% των Ισπανών! 10.10.25

Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση

Ο 21χρονος Ισπανός χάκερ, Alcasec, που είχε χαρακτηριστεί ως «ο πιο ισχυρός και αόρατος» της χώρας, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος διαφυγής του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καταγγελίες για «πειρατική» πλατφόρμα στον ΟΑΣΑ
report.oasa.gr 10.10.25

Καταγγελίες για «πειρατική» πλατφόρμα στον ΟΑΣΑ

Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω της εφαρμογής report.oasa.gr κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες - Δεν έχει ανέβει στο G-Cloud η νέα πλατφόρμα καταγγελιών του ΟΑΣΑ

Κώστας Ντελέζος
«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς λέει ότι τα γυρίσματα με τον Άντριου Γκάρφιλντ την έκαναν να «ιδρώνει»
Cut 10.10.25

«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς λέει ότι τα γυρίσματα με τον Άντριου Γκάρφιλντ την έκαναν να «ιδρώνει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Τζούλια Ρόμπερτς εξήρε τις ερμηνείες των συμπρωταγωνιστών της στην ταινία «After the Hunt», ενώ μοιράστηκε ιστορίες από τα γυρίσματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Εκχερσωμένες εκτάσεις 10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»
Εργασιακό νομοσχέδιο 10.10.25

Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»

Το 13ωρο βρέθηκε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στη συζήτηση στη Βουλή. Όμως, ούτε οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι το υπερασπίστηκαν ανοιχτά - πλην μίας εξαίρεσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ
Madman Theory 2.0 10.10.25

Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως εκλαμβάνει την απάντηση της Χαμάς ως «θετική», όταν ήταν σαφές σε όλο τον κόσμο πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις δεν είχαν συμφωνήσει όλοι απόρησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Κόσμος 10.10.25

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Μετά από σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε νησιά του Ειρηνικού και ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Στοχευμένα πλήγματα 10.10.25

Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Οι «πύραυλοι έπεσαν ο ένας μετά τον άλλο» με τουλάχιστον 9 τραυματίες και διακοπές ρεύματος στο Κίεβο εν μέσω μαζικής ρωσικής επίθεσης σε ενεργειακές υποδομές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»
Κόσμος 10.10.25

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»

Ο Εγιάλ Ζαμίρ κάλεσε τους στρατιώτες του Ισραήλ να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, λέγοντας πως ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε. Το Τελ Αβίβ φέρεται να έχει επιτεθεί στη Γάζα μετά τη συμφωνία

Σύνταξη
