Η σωστή διατροφή πριν από ένα 10άρι
01 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:30

Η σωστή διατροφή πριν από ένα 10άρι

Από το βράδυ μέχρι το πρωί: αυτή είναι η σωστή διατροφή πριν τρέξουμε 10 χλμ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Spotlight

Είτε είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε σε αγώνα είτε απλώς θέλετε να πετύχετε ένα νέο προσωπικό ρεκόρ στα 10 χιλιόμετρα, η σωστή διατροφή το προηγούμενο βράδυ αλλά και το πρωί πριν τρέξετε, μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή σας και να κάνει την συνολική εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη.

Αν και μπορεί να είναι «μόνο» 10χλμ, το να τροφοδοτήσετε το σώμα σας κατάλληλα, μπορεί να είναι καθοριστικό για τη διατήρηση των αποθεμάτων γλυκογόνου. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι συνιστούν οι ειδικοί.

Το βράδυ πριν τον αγώνα

Την παραμονή του αγώνα, φροντίστε η διατροφή σας να βασίζεται σε υδατάνθρακες, όπως ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες ή δημητριακά. Αν και οι υδατάνθρακες είναι ο… βασιλιάς, το προηγούμενο βράδυ, μπορείτε να συμπεριλάβετε και λίγη άπαχη πρωτεΐνη στο γεύμα σας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, αποφύγετε τροφές υψηλές σε λιπαρά, όπως σάλτσες με τυρί, ζύμες και κρέμες, οι οποίες μπορεί να σας πέσουν βαριές και χωνεύονται αργά.

Φροντίστε επίσης να πιείτε αρκετά υγρά και φυσικά, αποφύγετε το αλκοόλ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση και να μειώσει τα αποθέματα γλυκογόνου στους μύες. Όσον αφορά την ενυδάτωση, αν έχετε φροντίσει να είναι επαρκής τις προηγούμενες μέρες πριν τον αγώνα, δεν χρειάζεται να καταναλώσετε υπερβολικά πολλά υγρά το πρωί του αγώνα. Στην πραγματικότητα, δεν είναι λίγοι οι δρομείς προτιμούν να μην πίνουν τίποτα την τελευταία ώρα πριν την εκκίνηση, για να αποφύγουν την ανάγκη για τουαλέτα στη μέση της διαδρομής.

Πρωινά «καύσιμα»

Συνιστάται να καταναλώσετε το πρωινό σας περίπου δύο με τρεις ώρες πριν την εκκίνηση του αγώνα έτσι ώστε το σώμα σας να έχει χρόνο να το επεξεργαστεί, αν και καλό είναι πάντα να μένετε σε ό,τι ξέρετε, ό,τι σας ταιριάζει και έχετε δοκιμάσει ξανά.

Για ακόμη μια φορά, το πρωινό γεύμα θα πρέπει να βασίζεται στους υδατάνθρακες, ιδανικά συμπεριλαμβάνοντας και υδατάνθρακες υψηλού γλυκαιμικού δείκτη. Ορισμένες καλές επιλογές είναι τα δημητριακά, κουάκερ με μαρμελάδα ή μέλι, φρυγανιές με μαρμελάδα ή μπάρες δημητριακών με γιαούρτι και φρούτα.

Βοηθητικό θα ήταν επίσης να προσλάβετε και λίγους ηλεκτρολύτες.

«Στοχεύστε στο να πιείτε τουλάχιστον 500ml υγρών από τη στιγμή που ξυπνάτε μέχρι την εκκίνηση του αγώνα», επισημαίνει η Έμμα Μπάρακλαφ, αθλητίατρος και διατροφολόγος στο περιοδικό Runner’s World.

«Το σώμα διατηρεί καλύτερα ένα ρόφημα που περιέχει νάτριο», υπογραμμίζει.

Αν είστε έμπειροι δρομείς 10K, ίσως αξίζει να σκεφτείτε την κατανάλωση καφεΐνης πριν από τον αγώνα. Οι επιδράσεις της καφεΐνης έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν από μέτρια έως σημαντικά οφέλη στις αερόβιες δραστηριότητες αντοχής, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Υπάρχουν όμως και επιφυλάξεις. Όπως αναφέρει η Μπάρακλαφ:

«Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι στην καφεΐνη από άλλους, οπότε ιδανικά θα πρέπει να είστε ήδη τακτικός καταναλωτής καφέ ή τσαγιού και να έχετε ξαναδοκιμάσει κάποιες φορές να προπονηθείτε έχοντας καταναλώσει καφεΐνη. Μια δόση περίπου 150mg μία ώρα πριν από τον αγώνα (περίπου όσο δύο εσπρέσο) είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης, με ανώτατο ημερήσιο όριο τα 300mg.»

Χρειάζεται να φάω κάτι κατά τη διάρκεια του αγώνα;

Η σύντομη απάντηση είναι «πιθανότατα όχι». Το σώμα έχει αρκετό αποθηκευμένο γλυκογόνο για περίπου 60–90 λεπτά τρεξίματος στο 55–75% του μέγιστου καρδιακού μας ρυθμού, οπότε, εκτός κι αν ο αγώνας αναμένεται να διαρκέσει για πάνω από μιάμιση ώρα, δεν θα χρειαστείτε επιπλέον «καύσιμα» κατά τη διάρκεια.

«Αν έχετε τροφοδοτήσει σωστά το σώμα σας το βράδυ και το πρωί πριν τον αγώνα, θα πρέπει να έχετε ήδη αρκετή ενέργεια ώστε να τρέξετε ένα 10άρι, χωρίς να χρειαστείτε πρόσθετη ενίσχυση στη διαδρομή», εξηγεί η Μπάρακλαφ.

Πριν τις προπονήσεις

Στις προπονήσεις για έναν αγώνα 10χλμ, πρέπει και πάλι να σκεφτείτε πώς θα γεμίσετε τις μπαταρίες σας, τόσο πριν όσο και μετά το τρέξιμο.

Αν προπονείστε έντονα, για παράδειγμα με καρδιακό ρυθμό πάνω από το 65% του μέγιστου, χρειάζεστε κάποιους υδατάνθρακες στο σύστημά σας από την αρχή.

«Ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας που τρέχετε, προσπαθήστε να φάτε ένα σνακ με υδατάνθρακες δύο ώρες πριν το τρέξιμο για να αποδώσετε στο μέγιστο», συμβουλεύει η Μπάρακλαφ.

Θα πρέπει επίσης να καταναλώσετε κάτι μέσα σε 30 λεπτά από το τέλος της προπόνησης για να αποκατασταθούν γρήγορα τα αποθέματα γλυκογόνου και να βοηθήσετε το σώμα σας στην ανάρρωση.

«Αν τρέχετε μεσημεράκι, φροντίστε να παραμένετε καλά ενυδατωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού. Και ποτέ να μην ξεχνάτε το πρωινό γεύμα. Θα χρειαστεί επίσης ένα ισορροπημένο μεσημεριανό, το οποίο θα συνδυάζει υδατάνθρακες και άπαχη πρωτεΐνη, όπως ρολάκια με κοτόπουλο και σαλάτα, σαλάτα ζυμαρικών με τόνο ή πατάτα φούρνου με τυρί κότατζ. Φροντίστε και πάλι να ενυδατωθείτε σωστά μετά», καταλήγει η ειδικός.

* Πηγή: Vita

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Business
Σούπερ μάρκετ: Σε πόσες ημέρες πληρώνουν τους προμηθευτές 

Σούπερ μάρκετ: Σε πόσες ημέρες πληρώνουν τους προμηθευτές 

inWellness
inTown
Fit & Run
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»
Απόρρητο έγγραφο 01.09.25

Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»

Το απόρρητο έγγραφο των IDF αναφέρει ότι αρκετοί από τους βασικούς στόχους του Ισραήλ δεν επιτεύχθηκαν: η Χαμάς δεν ηττήθηκε και οι όμηροι δεν απελευθερώθηκαν

Σύνταξη
Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών – Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια
Μείωση γεννήσεων 01.09.25

Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών - Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια

Δείγμα του δημογραφικού προβλήματος που οξύνεται είναι και ο αριθμός των παιδιών που γράφτηκαν στα σχολεία στην Πρώτη Δημοτικού για το έτος 2025-2026

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ
Ο εχθρός του εχθρού 01.09.25

Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ

Η Κίνα φιλοξενεί 20 ηγέτες χωρών που αφορούν τo 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 25% της παγκόσμιας οικονομίας, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την δυσαρέσκεια προς τις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;
Διπλωματία των όπλων 01.09.25

Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;

Καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην Καραϊβική, αξιωματούχοι και ειδικοί αναρωτιούνται για τους λόγους. Το επιχείρημα καταπολέμησης των καρτέλ δεν πείθει κι όλοι κοιτάζουν προς τη Βενεζουέλα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη
Αυτόκλητοι τιμωροί 01.09.25

Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη

Οι «περιπολίες πολιτών» και οι αυτοαποκαλούμενες δυνάμεις προστασίας στην Ευρώπη τροφοδοτούν τους κοινωνικούς φόβους και την ακροδεξιά, λένε οι ειδικοί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!
Πολιτική 01.09.25

Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γράψει αρνητικά στους αγρότες που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και δεν βρέθηκαν στο κλαμπ των ευνοημένων όπως άλλοι. Τι άκουσαν οι βουλευτές της επαρχίας και τι περιμένουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Πληθωρισμός «δύο ταχυτήτων» στη νότια Ευρώπη – Η Ελλάδα οδηγεί την «κούρσα»
Οικονομικές Ειδήσεις 01.09.25

Πληθωρισμός «δύο ταχυτήτων» στο Νότο της Ευρώπης με την Ελλάδα να οδηγεί την «κούρσα»

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποτελεί βραχνά ιδιαίτερα τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τι συμβαίνει με τις άλλες χώρες του νότου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεσανατολικό: «Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο»
Καταστάσεις sui generis 01.09.25

«Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο», εκτιμούν ειδικοί

Ο Ίαν Λέσερ (GMF) και ο Μάικλ Εμερσον (CEPS) μιλούν στα «ΝΕΑ» για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στη λύση του Κυπριακού

Μαρία Βασιλείου
Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud
Κόσμος 01.09.25

Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud

Περισσότερα από 50 πλοία κατευθύνονται προς τη Γάζα για να αντιταχθούν στον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσουν επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΔΕΘ: Στο φουλ οι μηχανές με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση
Θεσσαλονίκη 01.09.25

Στο φουλ οι μηχανές για τη ΔΕΘ με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στη λίστα με τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν το ερχόμενο Σάββατο από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Να διώξει τα σύννεφα της βροχής θα επιχειρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
Κύπρος: Πώς συνεχίζεται ακόμα και σήμερα η τουρκική προέλαση και το ροκάνισμα της «νεκρής ζώνης»
Ακόμα και σήμερα 01.09.25

Χάρτες αποκαλύπτουν πώς συνεχίζεται η τουρκική προέλαση στην Κύπρο

Χάρτες και γεγονότα αποκαλύπτουν μιαν άλλη μια διάσταση του Κυπριακού συναφή με το εδαφικό, εάν και όταν γίνει διαπραγμάτευση για την τελική λύση, με τη συνεχιζόμενη προέλαση των Τούρκων στην Κύπρο.

Σύνταξη
Κύπρος: Ανέβαλε την επίσκεψή της η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ
Κυπριακό 01.09.25

Δεν πάει Κύπρο η Ολγκίν

Η Μαρία Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ ανέβαλε την προγραμμαστισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο, όπου αναμενόταν να έχει συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας ισχυρού σεισμού 6,1 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν σπίτια
Αφγανιστάν 01.09.25 Upd: 06:33

Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας σεισμού 6,1 Ρίχτερ - Κατέρρευσαν σπίτια

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,1 Ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν και είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους, άλλοι να τραυματιστούν και πολλά σπίτια να καταρρεύσουν.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί από πλήγμα κατά κλινικής στο Νταρφούρ
Σουδάν 01.09.25

Πολύνεκρο πλήγμα κατά κλινικής στο Νταρφούρ

Πολύνεκρο πλήγμα που αποδίδεται στον στρατό του Σουδάν εξαπολύθηκε εναντίον κλινικής στη Νιάλα, πρωτεύουσα της πολιτείας Νότιο Σουδάν, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των παραστρατιωτικών.

Σύνταξη
Ερυθρά Θάλασσα: Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού
Ερυθρά Θάλασσα 01.09.25

Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού

Πλοίο ανέφερε «παφλασμό σε κοντινή απόσταση από αγνώστου προέλευσης βλήμα και άκουσε έναν δυνατό κρότο», ενώ βρισκόταν 37,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της πόλης-λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας.

Σύνταξη
Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο
Ελλάδα 01.09.25

Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο

Ανείπωτες στιγμές εκτυλίχθηκαν στην κηδεία του ζευγαριού στην Εύβοια που σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η μηχανή που επέβαιναν συγκρούστηκε με τζιπ που βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Σύνταξη
Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση
Πρόβλεψη 01.09.25

Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση

«Προετοιμάζομαι εσωτερικά για την πιθανότητα αυτός ο πόλεμος να συνεχιστεί για πολύ καιρό», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του

Σύνταξη
Wall Street: Τα στοιχεία για την απασχόληση κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 01.09.25

Τα στοιχεία για την απασχόληση, κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας

H έκθεση με τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας αναμένεται να δώσει μια κρίσιμη εικόνα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας και να δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη Wall Street.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
