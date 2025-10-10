Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Όλα όσα θα δούμε στα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας
Media 10 Οκτωβρίου 2025 | 11:02

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Όλα όσα θα δούμε στα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας

Το καλοκαίρι επιστρέφει στη μικρή οθόνη και την επόμενη εβδομάδα, μέσα από τα νέα επεισόδια της νέας σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

Spotlight

Μία νέα εβδομάδα γεμάτη απρόοπτα και αποκαλύψεις ξεκινά στο HOTΕΛ ΕΛVIRA. Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς από τη Δευτέρα 13 έως την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο MEGA.

Την ώρα που η Ελβίρα επιμένει σε αξιοκρατικές προσλήψεις προσωπικού και πασχίζει να βγει η άδεια υγειονομικού, ο Γιάννης φέρνει τον πρώτο της έρωτα για να την αποπροσανατολίσει.

YouTube thumbnail

Ο αγώνας για την κατάταξη 4 αστέρων κινδυνεύει από τις παρεκτροπές της ομάδας του ξενοδοχείου, ενώ ο Χάρι επιχειρεί να εξομολογηθεί τον έρωτά του στην Ελβίρα. Ο Παντελής δεν το βάζει κάτω και επιστρατεύει την Έφορο Αρχαιοτήτων για να κλείσει το HOTΕΛ ΕΛVIRA. Η μυστική αποστολή του Χάρι αποκαλύπτεται.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Επεισόδιο 5 – «Φαινόμενο είσαι εσύ» (Δευτέρα 13 Οκτωβρίου)

Ο Χάρι προσπερνάει το φιλί τους ως μέρος της… άσκησης πυρασφάλειας, κάτι που η Ελβίρα καταπίνει με προσποιητή ευκολία και ρίχνεται με τα μούτρα στην εύρεση προσωπικού. Όλοι θέλουν να προσλάβουν γνωστούς τους με μέσον, εκτός από την Ελβίρα που θέλει ασυζητητί μια αξιοκρατική διαδικασία πρόσληψης. Η δολιοφθορά όμως του Ηλία, σύμφωνα με το σατανικό σχέδιο του Παντελή, και ο αποπροσανατολισμός νέων υποψηφίων από την Λαμπρινή, έχει ως αποτέλεσμα να μην έρθει κανείς την ημέρα των συνεντεύξεων. Η αποτυχία του Γιάννη και της Ντίνας για εξ αποστάσεως συνεντεύξεις κάνει τα πράγματα χειρότερα, και τελικά η αναζήτηση γνωστών φαίνεται πάλι η μόνη λύση. Μόνο που ανάμεσα στους γνωστούς είναι και κάποιος που δεν περιμένουν…

Γκεστ επεισοδίου: Γιάννης Νικολάου

Επεισόδιο 6 – «Η υγεία πάνω απ’ όλα» (Τρίτη 14 Οκτωβρίου)

Η Ελβίρα προσπαθεί να οργανώσει τα πάντα στην εντέλεια ώστε να πάρει την άδεια του υγειονομικού, ενώ ο Παντελής, εκμεταλλευόμενος την ύπαρξη του Ηλία μέσα στο HOTΕΛ ΕΛVIRA, βολιδοσκοπεί το τρωτό τους σημείο για να τους καταγγείλει. Ο Γιάννης καλεί ως υπεύθυνο food & beverage τον Πέτρο, πρώτο και μεγάλο έρωτα της Ελβίρας, για να την σαγηνεύσει και να την παρασύρει μακριά από τα διευθυντικά καθήκοντα, αλλά ο Φίλιππος δεν θα το επιτρέψει αυτό. Βάζει ένα στοίχημα με την Ντίνα, ώστε η τελευταία να «την πέσει» και στον Χάρι και στον Πέτρο για να τους απομακρύνει από την Ελβίρα. Στο μεταξύ, η Νούλη αγωνίζεται να εκπαιδεύσει όλους στο chess-boxing, την τελευταία τάση στο εξωτερικό για εκτόνωση έντασης.

Γκεστ επεισοδίου: Ορέστης Χαλκιάς, Χρήστος Πέζος

Επεισόδιο 7ο – «Στα πόσα αστέρια καίγεσαι;» (Τετάρτη 15 Οκτωβρίου)

Ώρα για την κατάταξη του ξενοδοχείου, και η Ελβίρα ελπίζει να πάρουν τη θέση ξενοδοχείου 4 αστέρων. Λογικά θα το κατάφερνε, αν ο Γιάννης δεν αμελούσε την ιστοσελίδα τους για να παίξει παράνομο τζόγο στο ξενοδοχείο του Παντελή, αν η Νούλη δεν πάθαινε εμμονή με τα σταυρόλεξα και ο Θεμιστοκλής με τα χρηματοκιβώτια, αν η Ντίνα δεν είχε παρενέργειες από την κατάχρηση ενεργειακών ποτών και αν ο Φίλιππος, νομίζοντας πως πεθαίνει, δεν άφηνε ερωτικά στιχάκια προς την Ελβίρα σε κάθε δωμάτιο του ξενοδοχείου με τη βοήθεια του Ηλία, ο οποίος εμβαθύνει σε εγχειρίδια ψυχολογίας.

Γκεστ επεισοδίου: Ντίνος Ποντικόπουλος, Αναστασία Τάγγαλη, Γρηγόρης Ίτσκος

Επεισόδιο 8ο – «Πόλεμος Πάντων Πατήρ» (Α) (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου)

Ο Χάρι κάνει ερωτική εξομολόγηση στην Ελβίρα, αλλά η όλη κατάσταση εξελίσσεται σε φιάσκο εξαιτίας της Ντίνας που άθελά της κάνει την Ελβίρα να του δημιουργήσει λάθος εντυπώσεις. Την ίδια στιγμή, ο Παντελής έχει μια σατανική ιδέα να χρησιμοποιήσει τα «έργα» του Ηλία από το εργαστήρι αγγειοπλαστικής για να διακόψει τη λειτουργία του HOTΕΛ ΕΛVIRA, επιστρατεύοντας τη γνωριμία του με την Πελαγία Κόρακα, Έφορο Αρχαιοτήτων. Κι ενώ το ξενοδοχείο κινδυνεύει από τις δόλιες ενέργειες του Παντελή, ο Θεμιστοκλής συνασπίζεται με τον Γιάννη για να αποδείξει στη Νούλη την καλλιτεχνική του φύση. Μόνο που εκείνη είναι απασχολημένη με τον μονόλογο της Εκάβης που πρέπει να ερμηνεύσει για τοπικό θίασο. Εντωμεταξύ, ο Χάρι αναγκάζεται να φύγει εκτάκτως για την Αγγλία ώστε να κερδίσει χρόνο υπέρ του ξενοδοχείου, καθώς δεν θέλει πια να συνεχίσει το σχέδιο της Raptor. Ο Φίλιππος όμως μαθαίνει τι σημαίνει ο οικονομικός όρος ‘buy skip and flip’, και μαζί με την Ντίνα ανακαλύπτουν ότι η βασική δουλειά του Χάρι είναι η εξαγορά και διάλυση εταιρειών.

Γκεστ επεισοδίου: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος  Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
β: ALTER EGO MEDIA – MEGA

#hotελ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναχτύπησε» ο Aserkoff της JP Morgan – Τι λέει για την αναβάθμιση 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναχτύπησε» ο Aserkoff της JP Morgan – Τι λέει για την αναβάθμιση 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

Business
Σκλαβενίτης: Στο Μαξίμου ο Γ. Σκλαβενίτης για συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Σκλαβενίτης: Στο Μαξίμου ο Γ. Σκλαβενίτης για συνάντηση με τον Μητσοτάκη

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Media
BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 09.10.25

BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό GRACE, η ΑΡΓΥΡΩ με 35 συνταγές για μακαρόνια και ζυμαρικά, και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Εφημερίδες εναντίον Google: Κύκλος 2
Media 05.10.25

Εφημερίδες εναντίον Google: Κύκλος 2

Οι ευρωπαίοι εκδότες εφημερίδων μικρών αλλά και μεγάλων χωρών έχουν αναμφισβήτητα πληγεί από την έλευση του Διαδικτύου και την ηγεμονική θέση της Google

Στέλιος Παπαθανασόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έβη Τουλούπα: Οι άνθρωποι, στη ζωή μας, μετράν
Τρεις λέξεις 10.10.25

Έβη Τουλούπα: «Εγώ, εμείς, μαζί»

Πολλοί είναι οι μυθολογικοί χαρακτήρες που μοιάζουν στην Έβη, γιατί πολλά είναι τα χαρακτηριστικά της

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω
Βίντεο 10.10.25

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω

«[Στον καρκίνο] βλέπεις (σ.σ. τον δικό σου άνθρωπο) να λιώνει, να γίνεται σκιά του εαυτού του. Ο πόνος ήταν μέρος της ύπαρξής μου», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Κόσμος 10.10.25

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας - Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις των δύο χωρών είναι «στο κόκκινο»

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ένας στους τρεις γιατρούς ή νοσηλευτές πάσχει από κατάθλιψη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Ανησυχητικά ευρήματα 10.10.25

Ένας στους τρεις υγειονομικούς στην Ευρώπη πάσχει από κατάθλιψη - Τι αναφέρει ο ΠΟΥ για την Ελλάδα

Αποκαρδιωτικά είναι τα ευρήματα του ΠΟΥ για τις συνθήκες στις δομές υγείας στην Ευρώπη καθώς γιατροί και νοσηλευτές παρουσιάζουν σε μεγάλα ποσοστά κατάθλιψη - Έξαρση ανασφάλειας και βίας στην εργασία

Σύνταξη
Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»
Κόσμος 10.10.25

Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»

Νέα απόφαση έλαβε δικαστήριο στη Γαλλία, αυξάνοντας την ποινή ενός από τους βιαστές της Ζιζέλ Πελικό, ο οποίος είχε κάνει έφεση στην πρώτη απόφαση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» – Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν
«Λευκές νύχτες» 10.10.25

«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» - Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν

Ο γάμος της Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και του bisexual σαμάνου Ντουρέκ Βερέτ, έχει προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις - Οι νεόνυμφοι απάντησαν στις φήμες του «λευκού γάμου» με ένα νέο βίντεο στο Instagram.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»

Η γενική διευθύντρια ποδοσφαίρου της FIFA προβλέπει ένα μέλλον χωρίς διακρίσεις μεταξύ ανδρικών και γυναικείων σπορ, υπογραμμίζοντας τη ραγδαία εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απεργία για την Παλαιστίνη: Μπλοκάρουμε τα πάντα για τη Γάζα – Συγκέντρωση 10 Οκτωβρίου στην Κλαυθμώνος
Στις 13:00 10.10.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Απεργία σήμερα για την Παλαιστίνη και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος

Σε απεργία και συγκέντρωση προχωρούν σήμερα μία σειρά από σωματεία και ομοσπονδίες εις ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και καταδίκης της στάσης της ελληνικής κυβέρνησης

Σύνταξη
Φθιώτιδα: «Στα 17 πήγα με 45άρα, ήταν τέλειο» – Ένοχος 61χρονος που προέτρεπε ανήλικη να συνευρεθεί μαζί του
Στη Φθιώτιδα 10.10.25

«Στα 17 πήγα με 45άρα, ήταν τέλειο» - Καταδικάστηκε 61χρονος που προέτρεπε ανήλικη να συνευρεθεί μαζί του

«Δεν έχει ηλικία, σκέψου το αυτό - Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου…» ήταν κάποιες από τις συνομιλίες που είχε ο 56χρονος τότε άνδρας με την 14χρονη στη Φθιώτιδα

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων
Stories 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων

Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 συγκεντρώνει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας, με 338 υποψηφιότητες και έντονες αντιδράσεις. Ανάμεσά τους, η πρόταση για τον Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το διαχρονικό δίλημμα: τι σημαίνει «ειρήνη»;

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο