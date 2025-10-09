Εθνική Ελλάδας: Σκόραρε για το 1-0 ο Τσιμίκας, άμεση η «απάντηση» των Σκωτσέζων (vids)

Δύο γκολ σε δύο λεπτά μπήκαν στο «Χάμπτεν Παρκ», με την Εθνική μας ομάδα να προηγείται, αλλά τους Σκωτσέζους να ισοφαρίζουν σε 1-1 στο παιχνίδι για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Στο 62′ η Ελλάδα γύρισε πολύ όμορφα την μπάλα με τον Τζόλη να βρίσκει τον Μπακασέτα κι εκείνος τον Παυλίδη που με τη σειρά του δοκίμασε το σουτ αλλά κόντραρε σε αντίπαλο.

Στη φάση βρέθηκε ο Τσιμίκας, που με ψύχραιμο πλασέ από το ύψος του πέναλτι νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έκανε το 1-0.

Η απάντηση της Σκωτίας όμως δεν άργησε να έρθει, μόλις δύο λεπτά το τέρμα που σημείωσε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ύστερα από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας ο Κρίστι βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, σούταρε και κατάφερε να κάνει το 1-1 στην αναμέτρηση.