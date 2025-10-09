Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα για το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά αναφέρει ο Γιάννης Ραγκούσης σε δήλωση – παρέμβασή του εν μέσω εσωκομματικής αντιπαράθεσης για το πως θα πορευτεί το κόμμα από εδώ και μπρος.

Εν μέσω έντονης πίεσης που επιχειρεί να ασκήσει στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ η πλευρά Πολάκη για να σηκώσει τους τόνους και ανοίξει ακόμη και μέτωπο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα για την παραίτησή του ο κ. Ραγκούσης καλεί το κόμμα και τον Σωκράτη Φάμελλο όχι μόνο να μην ενδώσει στις πιέσεις, αλλά να βγάλει συντεταγμένα μια δήλωση υπέρ της απόφασης του κ. Τσίπρα.

Μάλιστα ο κ. Ραγκούσης πάει και ένα πιο βήμα πέρα και καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο.

«Πρόκειται για μια εξέλιξη που προοιωνίζεται εντελώς νέα πολιτικά δεδομένα για τον προοδευτικό χώρο, σε σχέση με εκείνα στα οποία στηρίχθηκαν οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου του» σημειώνει και προτείνει να μην βιαστεί το κόμμα να καθορίσει από τώρα τις αποφάσεις του μέχρι να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους ουσιαστικά όλοι τη θέση στον προοδευτικό χώρο και ενόψει μάλιστα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Ραγκούση:

Ωστόσο, δύο πράγματα πιστεύω ότι μπορεί και οφείλει από τώρα να πράξει:

1. Να απευθύνει ένα ειλικρινές και δημόσιο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανεκτίμητη προσφορά του στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

2. Να αναδείξει τον υψηλό ηθικό και αξιακό συμβολισμό της απόφασής του να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγη».