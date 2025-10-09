Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τις Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο περιλαμβάνει ρύθμιση για αλλαγές στο σύστημα προαγωγής και απόλυσης για όσους και όσες φοιτούν στο λύκειο.

Για μαθητές της Λ’ Λυκείου με μικρότερο του 10 ΓΜΟ προβλέπεται ειδική εξεταστική τον Ιούνιο και δεύτερη ευκαιρία τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση, όσοι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου δεν βγάζουν γενικό μέσο όρο (ΓΜΟ) 10, θα δίνουν πλέον όχι μόνο γραπτές αλλά και προφορικές εξετάσεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Αν και τότε ένας μαθητής δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τον απαραίτητο γενικό μέσο όρο προκειμένου να προβιβαστεί στην επόμενη τάξη, θα «κόβεται» και θα πρέπει να φοιτήσει ξανά στην ίδια.

Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, από την άλλη, που δεν καταφέρνουν να επιτύχουν τον ΓΜΟ, προβλέπεται ειδική εξεταστική τον Ιούνιο. Αν αποτύχουν και σε αυτή, έχουν δεύτερη ευκαιρία τον Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν να προβιβαστούν ούτε τότε, δεν είναι υποχρεωμένοι να φοιτήσουν εκ νέου αλλά μόνο να συμμετέχουν στις εξετάσεις επόμενων ετών ώστε να πάρουν το απολυτήριό τους.

Γ’ Λυκείου: Ποιοι δίνουν μόνο προφορικά

Τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου κατανέμονται σε δύο ομάδες βάσει του τύπου της εξέτασης. Η Ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Ιστορία (Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σουδών Υγείας, Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.

Η Ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι εξετάσεις της Ομάδας Α’ θα συνδυάζουν προφορική και γραπτή εξέταση, ενώ τα μαθήματα της Ομάδας Β’ θα εξετάζονται μόνο προφορικά.

Για την Ομάδα Α’, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους θα εξετάζονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τα μαθήματα στα οποία ο βαθμός είναι μικρότερος από 10. Αυτές οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’, η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή την οποία συγκροτεί ο διευθυντής ή η διευθύντρια του σχολείου και στην οποία προεδρεύει. Συμμετέχουν επίσης δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί η διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών αντιστοιχεί στον ετήσιο βαθμό του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.