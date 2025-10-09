Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.
Για νέες διακυμάνσεις τάσης προειδοποιεί ο διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή νέου blackout.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, ο διαχειριστής του δικτύου της Ισπανίας, REE, εντόπισε απότομες διακυμάνσεις τάσης στο σύστημα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι οποίες είναι ικανές να επηρεάσουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα που υπέστη μαζική διακοπή ρεύματος τον Απρίλιο, προειδοποίησε σε έγγραφο που απέστειλε στη ρυθμιστική αρχή της αγοράς CNMC.
Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή οποιασδήποτε τέτοιας επίπτωσης.
Η CNMC
Η CNMC ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συγκαλεί δημόσια διαβούλευση για τις επόμενες ημέρες με σκοπό την υιοθέτηση επειγόντων, προσωρινών μέτρων για τη σταθεροποίηση του συστήματος πριν βρεθεί μια πιο μόνιμη λύση.
«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε στην CNMC ο διαχειριστής του συστήματος, οι ταχείες διακυμάνσεις τάσης που καταγράφηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, παρόλο που οι τάσεις είναι πάντα εντός των καθορισμένων ορίων, μπορούν ενδεχομένως να προκαλέσουν αποσυνδέσεις ζήτησης ή/και παραγωγής που καταλήγουν να αποσταθεροποιούν το ηλεκτρικό σύστημα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.
Το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανέφερε σε έκθεση την περασμένη Παρασκευή ότι η μαζική διακοπή ρεύματος που έπληξε την Ιβηρική Χερσόνησο στις 28 Απριλίου ήταν η πρώτη γνωστή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος που προκλήθηκε από υπερβολική τάση.
Η έκθεση, όπως και προηγούμενες έρευνες, επεσήμανε την απότομη αύξηση της τάσης ως την άμεση αιτία της διακοπής ρεύματος στις 28 Απριλίου – της σημαντικότερης διακοπής ρεύματος στην Ευρώπη εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, η οποία παρέλυσε πόλεις και καθήλωσε ανθρώπους σε τρένα σε όλη την Πορτογαλία και την Ισπανία.
Πηγή: ΟΤ
