ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Νώντας Παντελάκης
Ο αρχηγός της ΑΕΛ Novibet, Νώντας Παντελάκης, χειρουργήθηκε επιτυχώς και πλέον ξεκινάει την αποκατάσταση,με στόχο την επιστροφή στη δράση σε περίπου δύο μήνες.
Θετικά νέα για την ΑΕΛ Novibet και τον αρχηγό της, Νώντα Παντελάκη, ο οποίος υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση έπειτα από τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τον ΝΠΣ Βόλος, όπου οι «βυσσινί» γνώρισαν την ήττα με 5-2.
Ο έμπειρος αμυντικός αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν τριπλό κάταγμα στο δεξί του χέρι, γεγονός που τον αναγκάζει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.
Η ομάδα της Θεσσαλίας ενημέρωσε ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, με τον παίκτη να ξεκινά πλέον τη διαδικασία αποθεραπείας και επιστροφής στα γήπεδα.
Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet
«Επιτυχημένη η επέμβαση του Νώντα Παντελάκη
Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας πως επιτυχημένα ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής Νώντας Παντελάκης, έπειτα από τον τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλος.
Ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας μας αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο ημίχρονο της αναμέτρησης, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν τριπλό κάταγμα στο δεξί του χέρι.
Η αποκατάσταση των καταγμάτων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ιασώ Θεσσαλίας από τη χειρουργική ομάδα του ιατρού της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, κ. Γιώργου Μπασδέκη.
Στην επέμβαση συμμετείχαν η κ. Σημαιοφορίδου (αναισθησιολόγος), ο κ, Τσούγιας (ορθοπαιδικός) και η κ. Ζαχαροπούλου (εργαλιοδότρια), τους οποίους η ΠΑΕ ευχαριστεί θερμά για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά τους.
Η οικογένεια της ΑΕΛ Novibet του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους, εκεί όπου ανήκει».
