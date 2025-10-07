Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μια πρόταση που θα μπορούσε να περιορίσει τις κινήσεις των Ρώσων διπλωματών στα εδάφη των χωρών της ΕΕ, σύμφωνα με έγγραφο που προστέθηκε στον τελευταίο γύρο των κυρώσεων.

Το έγγραφο έχει δει το Euronews.

Το σχέδιο θα αφορά μέλη των διπλωματικών και προξενικών αποστολών της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού καθώς και των μελών των οικογενειών τους.

Εάν εγκριθεί, θα θεσπίσει την υποχρέωση των Ρώσων απεσταλμένων να γνωστοποιούν την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν ή να διέρχονται από άλλο κράτος μέλος πέραν της χώρας υποδοχής τους.

Η ειδοποίηση πρέπει να εκδίδεται «τουλάχιστον 24 ώρες» πριν από την άφιξη, σύμφωνα με το έγγραφο, και να αναφέρει το μέσο μεταφοράς, την ημερομηνία και το σημείο εισόδου/εξόδου.

Το κράτος υποδοχής θα έχει τότε τη δυνατότητα είτε να επιτρέψει είτε να αρνηθεί τη διέλευση.

«Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ένας υψηλόβαθμος διπλωμάτης της ΕΕ.

«Είναι σημαντικό να δράσουμε τώρα, αντί να περιμένουμε να συμβεί κάτι», τόνισε.

Ποιος έκανε την πρόταση

Η πρόταση προστέθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στο 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση.

Όταν οι κυρώσεις παρουσιάστηκαν τον περασμένο μήνα, δεν περιλάμβαναν μέτρα σχετικά με τους Ρώσους διπλωμάτες. Αντίθετα, επικεντρώνονταν στον ενεργειακό τομέα της Μόσχας.

Στη συνέχεια, η ΕΥΕΔ εκτίμησε ότι η πρόταση μπορεί να περάσει και υπέβαλε το δισέλιδο κείμενο.

Στην αιτιολογία της, η ΕΥΕΔ υποστηρίζει ότι οι Ρώσοι διπλωμάτες «συμμετέχουν συχνά σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην επιθετικότητα της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας, ιδίως διαδίδοντας τη ρωσική ρητορική σχετικά με τα αίτια του πολέμου, την εξέλιξή του και τον ρόλο της Ένωσης».

Οι Ρώσοι διπλωμάτες που μετακινούνται εντός της ΕΕ ίσως εμπλέκονται σε «συντονισμένη χειραγώγηση και παρέμβαση στην ενημέρωση ή άλλες πράξεις που αποσκοπούν στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης», αναφέρεται στο έγγραφο.

Η ΕΥΕΔ επιμένει ότι οι περιορισμοί στα ταξίδια δεν θα παραβιάζουν τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 για τις διπλωματικές σχέσεις, διότι δεν θα περιορίζουν τις μετακινήσεις εντός της χώρας όπου οι Ρώσοι απεσταλμένοι είναι επίσημα τοποθετημένοι, ούτε θα εμποδίζουν τη δυνατότητα τους να φτάσουν στη Ρωσία.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

The European Union is considering a proposal that could potentially restrict the movements of Russian diplomats across the bloc’s territory. The plan has been added to the new package of sanctions, which is currently under negotiation. — euronews (@euronews) October 7, 2025

Υπέρ των περιορισμών η Τσεχία

Το Euronews σημειώνει ότι αν και η συγκεκριμένη πρόταση είναι η πρώτη φορά που συζητείται σοβαρά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ανεπίσημες τέτοιες συνομιλίες το προηγούμενο διάστημα.

Στους πρώτους μήνες της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία, αρκετά κράτη μέλη απέλασαν Ρώσους υπαλλήλους που κατηγορούνταν για κατασκοπεία, προκαλώντας αντίποινα από το Κρεμλίνο.

Η Τσεχική Δημοκρατία ζητά εδώ και καιρό την επιβολή περιορισμών σε επίπεδο ΕΕ.

Η Τσεχία υποστηρίζει ότι έχει αποτελέσει στόχο υβριδικών δραστηριοτήτων της Ρωσίας, όπως με κυβερνοεπιθέσεις κατά κρατικών θεσμών και με εκστρατείες παραπληροφόρησης κατά τις κοινοβουλευτικές εκλογές.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τσέχος υπουργός Εξωτερικών Γιαν Λιπάβσκι ανακοίνωσε την απαγόρευση εισόδου σε Ρώσους διπλωμάτες που δεν διαθέτουν διαπίστευση, η οποία εκδίδεται από την Πράγα.

«Οι πράξεις σαμποτάζ αυξάνονται και δεν θα διακινδυνεύσουμε να έχουμε πράκτορες που λειτουργούν υπό διπλωματική κάλυψη», ανέφερε ο Λιπάβσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δίνουμε το παράδειγμα σε άλλες χώρες και θα συνεχίσω να πιέζω για την εφαρμογή των πιο αυστηρών μέτρων σε επίπεδο Σένγκεν. Θα υπερασπιστούμε την Τσεχία», πρόσθεσε.

Το τσεχικό σχέδιο αντιμετώπισε μακροχρόνια αντίσταση από ορισμένα κράτη μέλη που ανησυχούσαν για τη σημασία της διατήρησης του διαλόγου με τη Μόσχα, σημειώνει το Euronews.

Ωστόσο, ο σκεπτικισμός υποχώρησε σε τέτοιο βαθμό ώστε η ΕΥΕΔ να αισθανθεί αρκετά άνετα για να υποβάλει την πρόταση, έχοντας υψηλές, αν και μη εγγυημένες, πιθανότητες έγκρισης.

Τι θα σημάνει μια τέτοια απόφαση

Όπως και κάθε άλλη κύρωση, και αυτή θα απαιτούσε την ομοφωνία των 27 κρατών μελών.

Δεδομένου ότι η απόφαση για την επιτρεπόμενη ή μη είσοδο θα λαμβάνεται αποκλειστικά από τις πρωτεύουσες, οι περιορισμοί αναμένεται να εφαρμοστούν ασύμμετρα.

Ορισμένες χώρες ενδέχεται να υιοθετήσουν μια αυστηρή στάση για τον περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ άλλες ενδέχεται να είναι πιο επιεικείς.

Οι διαπραγματεύσεις για το 19ο πακέτο αναμένεται να συνεχιστούν την Τετάρτη.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρακολουθούν στενά τη Σλοβακία, η οποία δεν έχει διατυπώσει παράπονα για το περιεχόμενο του πακέτου, αλλά έχει θέσει άσχετες απαιτήσεις για να δώσει τη συγκατάθεσή της, σύμφωνα με το Euronews.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου γύρου κυρώσεων, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο απαίτησε οικονομική αποζημίωση για τη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων.

Μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων, ο Φίτσο έλαβε μόνο μια επιστολή με μη δεσμευτικές διαβεβαιώσεις.