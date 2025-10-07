Στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του για τα δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 απήχθησαν. Σε απάντηση, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε την εκστρατεία του στη Γάζα. Από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας (που ελέγχεται από τη Χαμάς), 67.160 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων 18.000 παιδιά.

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Ισραήλ, ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφει στα αγγλικά:

«Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε σθεναρά κατά του μίσους και της βίας. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια διαρκή εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους».

