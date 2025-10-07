Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο σχέδιο Τραμπ και τις συνομιλίες για τη Γάζα καλώντας «όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία»
Στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του για τα δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 απήχθησαν. Σε απάντηση, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε την εκστρατεία του στη Γάζα. Από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας (που ελέγχεται από τη Χαμάς), 67.160 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων 18.000 παιδιά.
Σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Ισραήλ, ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφει στα αγγλικά:
«Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε σθεναρά κατά του μίσους και της βίας. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια διαρκή εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους».
Μητσοτάκης: Δείτε την ανάρτηση για τα δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ
Today we pause to honor the victims of terror. We stand firmly against hatred and violence. As talks advance under @POTUS plan, we urge all parties to act with courage and restraint: toward a lasting ceasefire, release of all hostages and a future of peace and security for all.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 7, 2025
