O Στέφανος Ντούσκος επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τον θρίαμβο στην Σανγκάη

Ο Στέφανος Ντούσκος με το χρυσό μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος, έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/10), εκεί όπου τον υποδέχθηκαν δημοσιογράφοι και οι δικοί του άνθρωποι, ενώ στη συνέχεια έκανε δηλώσεις για την πορεία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας της Σανγκάης.

Ο Ντούσκος μετά την εξαιρετική απόδοση στον τελικό του σκιφ ανδρών, κατέκτησε την κορυφή με χρόνο 6:36.75 και προσθέτοντας μια ακόμη σημαντική διάκριση στην καριέρα του. Παράλληλα, κατέκτησε και το ασημένιο μετάλλιο στα 500 μέτρα σπριντ, ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια εξαιρετική διοργάνωση για τον ίδιο.

Η υποδοχή στην Ελλάδα ήταν θερμή, με δημοσιογράφους και την οικογένεια του να τον περιμένουν για να μοιραστούν τη χαρά της επιτυχίας.

Ο ίδιος έκανε δηλώσεις για την πορεία του στη διοργάνωση, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα και τη στήριξη που έλαβε.

Ο Ντούσκος επέστρεψε με το χρυσό μετάλλιο