Με ένα τσιγάρο ψεύτικο…

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι συσκευές ατμίσματος συγκαταλέγονται πλέον στα πιο συχνά προϊόντα-μαϊμού που κατασχέθηκαν από τις τελωνειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με νέα έκθεση της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Στη λίστα βρίσκονται επίσης CD και DVD, λογισμικό, παιχνίδια, ρούχα, αρώματα και καλλυντικά, προϊόντα που κυκλοφορούν πλαστά σε μεγάλες ποσότητες και κατακλύζουν τόσο τις φυσικές αγορές όσο και τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το 2024, οι αρχές της ΕΕ εντόπισαν 112 εκατομμύρια απομιμήσεις συνολικής αξίας 3,8 δισ. ευρώ, το δεύτερο υψηλότερο νούμερο που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά το ρεκόρ του 2023 (152 εκατ. τεμάχια). Σε σχέση με το 2022, η αύξηση ξεπερνά το 30%, στοιχείο που δείχνει το βάθος και την πολυπλοκότητα του φαινομένου. Σχεδόν το 74% των κατασχεθέντων αφορούσε CD/DVD, παιχνίδια, είδη ένδυσης, αξεσουάρ, τσιγάρα –συμβατικά και ηλεκτρονικά– καθώς και αρώματα και καλλυντικά.

Η Ισπανία και έξι ακόμη χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Πολωνία) συγκέντρωσαν το 90% του συνόλου των κατασχέσεων, επιβεβαιώνοντας ότι οι νότιες και κεντρικές αγορές αποτελούν βασικές πύλες εισόδου για τα κυκλώματα απομιμήσεων.

Η θέση της Ελλάδας

Όσον αφορά την εκτιμώμενη αξία, η εικόνα διαφοροποιείται: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα και Ολλανδία ευθύνονται για το 90% της συνολικής αξίας των παραποιημένων προϊόντων που εντοπίστηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν προστεθεί πλέον στην Κίνα και την Τουρκία ως βασικοί τόποι προέλευσης των πλαστών προϊόντων, κάτι που, σύμφωνα με την Κομισιόν, δείχνει αλλαγή στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Αν και η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου ενισχύει το πρόβλημα, το θαλάσσιο εμπόριο παραμένει ο κυριότερος δίαυλος μεταφοράς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι απαιτείται ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων και αυστηρότερη επαλήθευση της πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές και η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η μεταρρύθμιση των τελωνείων, που προτάθηκε το 2023, θεωρείται κρίσιμη, καθώς προβλέπει τη δημιουργία Κέντρου Τελωνειακών Δεδομένων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ιχνηλάτηση των εφοδιαστικών αλυσίδων σε πραγματικό χρόνο και τον εντοπισμό ύποπτων φορτίων.

Το πρόβλημα με τις απομιμήσεις όχι μόνο στερεί έσοδα από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών, ειδικά σε προϊόντα όπως καλλυντικά, φάρμακα ή ηλεκτρονικά τσιγάρα, που μπορούν να έχουν άμεση επίδραση στον οργανισμό. Οι Βρυξέλλες επισημαίνουν ότι η μάχη κατά των απομιμήσεων είναι πλέον στρατηγική προτεραιότητα.