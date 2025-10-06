Λάρισα: Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος – Ήταν ο παππούς του 21χρονου που σκότωσε τη μητέρα του

Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας Λάμπρος, ο παππούς του 21χρονου που δολοφόνησε την 52χρονη μητέρα του στη Λάρισα, τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο παπα-Λάμπρος έχει βιώσει δύο τραγωδίες με τις δύο κόρες του να φεύγουν από τη ζωή με τραγικό τρόπο.

Ο πατέρας Λάμπρος έζησε πριν λίγους μήνες το προσωπικό του δράμα λόγω της δολοφονίας της κόρης του στα 52 της από τον ίδιο της τον γιο και εγγονό του το βράδυ της Δευτέρας 12/5/2025.

Πριν από τρία χρόνια είχε χάσει και τη μεγαλύτερη κόρη του από εγκεφαλικό, και πάλι σε ηλικία 52 ετών, η οποία είχε αφήσει πίσω της δύο ορφανά παιδιά τα οποία μεγάλωνε ο ίδιος.

Ο πατέρας Λάμπρος Ρίνης άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα (06/10), ενώ η κηδεία του θα γίνει αύριο (07/10), στις 11 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Το σκάνδαλο που τον έκανε γνωστό

Ο πατέρας Λάμπρος είχε γίνει ευρέως γνωστό τον Νοέμβριο του 1997, όταν αποκάλυψε ένα σοβαρό οικονομικό σκάνδαλο στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών. Αντιλαμβανόμενος ότι υπήρχαν υπόνοιες για την κατάληξη των χρημάτων που άφηναν οι πιστοί στο παγκάρι, τοποθέτησε κρυφή κάμερα στον ναό. Τα πλάνα κατέγραψαν την κλοπή χρημάτων από τα μέλη της επιτροπής του προσκυνήματος.

Στα οπτικά υλικά φαινόταν ότι τα μέλη της επιτροπής, μεταξύ των οποίων ένας υπάλληλος του ΟΣΕ, ένας απόστρατος αξιωματικός και δύο ιερείς, υπεξαιρούσαν σχεδόν καθημερινά χρήματα από το παγκάρι. Οι υπολογισμοί εκείνης της περιόδου ανέφεραν ότι το συνολικό ποσό που αφαιρέθηκε έφτανε περίπου τα 45 εκατομμύρια δραχμές. Το σκάνδαλο προκάλεσε μεγάλη δημοσιότητα και οι δικαστικές διαδικασίες διήρκεσαν έως το 2007.