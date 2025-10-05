Ο Ολυμπιακός κάνει το 0-1 στην Τούμπα με τον Τσικίνιο (vid)

Στο 22′ του ντέρμπι της Τούμπας για την 6η αγωνιστική της Super League ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο σκορ του ΠΑΟΚ με 1-0.

Τρομερή επίθεση των «ερυθρόλευκων» από αριστερά, η μπάλα πήγε στον Ελ Κααμπί που πάτησε περιοχή από το πλάι, έκανε το σωστό γύρισμα στην καρδιά της άμυνας και ο Τσικίνιο αφού πρώτα κοντρόλαρε, εκτέλεσε τον Παβλένκα με υπέροχο αριστερό σουτ για το 0-1.

Δείτε το γκολ του Ολυμπιακού με τον Τσικίνιο: