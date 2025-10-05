LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Tηλεοπτικά από ΕΡΤ2.
