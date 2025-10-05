Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»

Συλλυπητήρια μηνύματα για τον θάνατο του καθηγητή και συνταγματολόγου Γιώργου Κασιμάτη απέστειλαν ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο Γιώργος Ι. Κασιμάτης, υπήρξε σημαντικός και πολυγραφότατος συνταγματολόγος. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Βέρνης και του Μονάχου, όπου έλαβε διδακτορικό δίπλωμα. Δίδαξε Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτειολογία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας υπήρξε πρόεδρος το διάστημα 1993-1997», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακολούθως προσθέτει πως «από τον Οκτώβριο του 1981 έως τον Δεκέμβριο του 1988 ήταν διευθυντής του Νομικού γραφείου του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, και έβαλε τη σφραγίδα του σε ζητήματα, όπως η αναθεώρηση του Συντάγματος το 1985-1986, και η εθνικοποίηση τμήματος της εκκλησιαστικής περιουσίας το 1987. Υπήρξε ιδρυτής και μέλος των διοικήσεων σημαντικών επιστημονικών φορέων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών».

Τέλος, αναφέρει πως «ο νομικός και δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος».

Τσουκαλάς: Aποχαιρετούμε τον Γιώργο Κασιμάτη με σεβασμό

«Έφυγε από τη ζωή ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Κασιμάτης. Πύρινος ομιλητής, διετέλεσε νομικός σύμβουλος και συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου την δεκαετία του 1980. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην Συνταγματική Αναθεώρηση της περιόδου 1985-1986. Υπηρέτησε με συνέπεια το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζει από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς συμπληρώνει ότι «η συμβολή του στη νομική επιστήμη, πραγματικά ανεκτίμητη, η διδασκαλία και το έργο αποτελούν ανεξίτηλη παρακαταθήκη για το νομικό κόσμο και το κράτος δικαίου».

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισημαίνει πως «τον αποχαιρετούμε με σεβασμό».