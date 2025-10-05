newspaper
Τα McDonald’s επαναφέρουν στο προσκήνιο τη… Monopoly
Διεθνής Οικονομία 05 Οκτωβρίου 2025 | 00:30

Τα McDonald’s επαναφέρουν στο προσκήνιο τη… Monopoly

Τα McDonald’s φέρνουν ξανά το εμβληματικό παιχνίδι Monopoly, συνδυάζοντας την κλασική διασκέδαση με τη σύγχρονη τεχνολογία

Νατάσα Σινιώρη
Το άλλοτε αγαπημένο παιχνίδι προωθήσεων των fast-food και φαινόμενο της pop κουλτούρας, η Monopoly της εταιρείας McDonald’s επιστρέφει—αυτή τη φορά με ψηφιακή διάσταση.

Μετά από πάνω από δέκα χρόνια απουσίας από τα εστιατόρια στις ΗΠΑ, το δημοφιλές παιχνίδι επανέρχεται με βραβεία που φτάνουν από δωρεάν πατάτες μέχρι 1 εκατομμύριο δολάρια!

Τα McDonald’s και η σύγχρονη προσέγγιση του παιχνιδιού

Η Monopoly των McDonald’s θα «ξαναβγεί» στα εστιατόρια των ΗΠΑ στις 6 Οκτωβρίου, αλλά δεν θα μοιάζει με την έκδοση που θυμόμαστε.

Τα χαρτάκια που ξεφλουδίζαμε για να τα τοποθετήσουμε στον φυσικό πίνακα έχουν αντικατασταθεί από ψηφιακή εμπειρία, διαθέσιμη μέσα από την εφαρμογή McDonald’s για τα μέλη του προγράμματος πιστότητας.

Φυσικά χαρτάκια θα εμφανίζονται σε ορισμένα προϊόντα, όπως μεγάλες μερίδες πατάτες ή γεύματα combo, αλλά πρέπει να σαρωθούν στην εφαρμογή για να εξαργυρωθούν τα βραβεία.

Οι παίκτες που συλλέγουν πλήρεις σειρές ακινήτων μπορούν να κερδίσουν δωρεάν φαγητό, μπόνους πόντους, ακόμα και ακραία βραβεία όπως 1 εκατομμύριο μίλια American Airlines, ένα νέο Jeep Grand Cherokee ή 1 εκατομμύριο δολάρια σε μετρητά. Ψηφιακά κομμάτια διατίθενται επίσης σε επιλεγμένες παραγγελίες μέσω εφαρμογής.

Η πλούσια ιστορία του παιχνιδιού

H Monopoly εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο McDonald’s το 1987 και έγινε αγαπημένο ετήσιο γεγονός. Η τελευταία έκδοση στις ΗΠΑ κυκλοφόρησε το 2014, με μια περιορισμένη «Money Monopoly» εκδοχή το 2016.

Διεθνώς, το παιχνίδι συνέχισε να κυκλοφορεί σε αρκετές αγορές, διατηρώντας τη σύνδεση με τους fans παγκοσμίως.

Ωστόσο, η προώθηση έχει και σκάνδαλα στο παρελθόν της. Το 2001, το FBI ανακάλυψε μια μεγάλη απάτη όπου τα μεγάλα βραβεία κατέληγαν σε insiders, κοστίζοντας στο McDonald’s πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Jerome «Uncle Jerry» Jacobson, πρώην υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρείας μάρκετινγκ που διαχειριζόταν τον διαγωνισμό, οργάνωσε τη σπείρα. Ο ίδιος και οι συνεργοί του πωλούσαν τα κορυφαία κομμάτια για μετρητά, δημιουργώντας ένα σκάνδαλο που εξακολουθεί να τραβάει την προσοχή του κοινού και το οποίο καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ του HBO το 2020.

Ενίσχυση πιστότητας και πωλήσεων

Για το McDonald’s, η επανεκκίνηση της Monopoly δεν αφορά μόνο τη νοσταλγία—είναι στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της πιστότητας και της αλληλεπίδρασης των πελατών.

Ο CEO Chris Kempczinski τόνισε ότι τα μέλη του προγράμματος πιστότητας επισκέπτονται πιο συχνά τα καταστήματα, προσελκυσμένα από αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις.

Σήμερα, περίπου το ένα τέταρτο της αμερικανικής δραστηριότητας προέρχεται από μέλη πιστότητας, με στόχο να φτάσουν τα 250 εκατομμύρια ενεργά μέλη παγκοσμίως έως το 2027.

Η χρονική στιγμή είναι ιδανική, καθώς οι πρόσφατες πωλήσεις των McDonald’s παρουσίασαν αύξηση 2,5%, μετά από δύο συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης, χάρη σε προωθητικές ενέργειες και νέες προσθήκες στο μενού, όπως τραγανά κομμάτια κοτόπουλου και ανανεωμένα value meals.

Η Monopoly αναμένεται να συνεχίσει αυτήν την τάση και να προσφέρει στους fans έναν νέο τρόπο να συνδεθούν με το brand.

Τι να περιμένουν οι fans

Οι παίκτες πρέπει να κατεβάσουν την εφαρμογή McDonald’s και να εγγραφούν στο πρόγραμμα πιστότητας για να συμμετάσχουν.

Παρότι η προώθηση είναι περιορισμένη, τα βραβεία είναι εντυπωσιακά, από καθημερινά προϊόντα έως μεγάλα χρηματικά έπαθλα, οπότε είτε κυνηγάτε δωρεάν πατάτες είτε το $1 εκατομμύριο δολάρια!

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Κόσμος
Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Λιμάνια
Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

inWellness
inTown
Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Τις χρηματιστηριακές 04.10.25

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ
Διπλή κρίση 01.10.25

«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ

Κρίση έχουν δημιουργήσει οι δασμοί Τραμπ στους οινοποιούς της ΕΕ και τους εισαγωγές – διανομείς των ΗΠΑ. Αγωνία επικρατεί στους οινοποιούς για το πόσο θα επηρεάσει το κρασί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Τουρκία: Άνοιξε εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ με καταθέσεις τον μελών του Global Sumud Flotilla
Κόσμος 05.10.25

Άνοιξε εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ

Καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον Global Sumud Flotilla που έφτασαν στην Τουρκία ενώπιον των εισαγγελικών αρχών που θα αποφασίσουν για την διερεύνηση των καταγγελιών

Σύνταξη
Ισραήλ: Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Κόσμος 05.10.25

Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές στο Ισραήλ καταγγέλλει η ΕΕΔΑ

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου -ΕΕΔΑ εξέδωσε ενδελεχή παρέμβαση - καταγγελία, σχετικά με βασανιστήρια στους Έλληνες απαχθέντες ακτιβιστές στο Ισραήλ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 3-1: Ανέβηκε στην κορυφή η «βασίλισσα», δύο γκολ ο Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 3-1: Ανέβηκε στην κορυφή η «βασίλισσα», δύο γκολ ο Βινίσιους

Χάρη σε δύο γκολ του Βνίσιους κι ένα ακόμη από τον Εμπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 3-1 στην έδρα της τη Βιγιαρεάλ και έστω και προσωρινά «σκαρφάλωσε» στην κορυφή της La Liga.

Σύνταξη
Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου

Σε πόλεμο δηλώσεων και αναρτήσεων με εκφράσεις που βυθίζουν το πολιτικό επίπεδο επιδίδονται ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισκιάζοντας τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι για δικαίωση.

Σύνταξη
Σορίν Οπρέσκου: Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου – Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν
Χειροπέδες 04.10.25

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Ο 74χρονος Σορίν Οπρέσκου κρατείται κι αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης.

Σύνταξη
Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επιβλητική η Ίντερ με «4άρα» επί της Κρεμονέζε – Ισοφάριση σε 3-3 για τη Λάτσιο στο 90+13′!
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Επιβλητική η Ίντερ με «4άρα» επί της Κρεμονέζε – Ισοφάριση σε 3-3 για τη Λάτσιο στο 90+13′!

Έστω και με ματς περισσότερο η Ίντερ έπιασε τις Μίλαν, Νάπολι και Ρόμα στους 12 βαθμούς μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε - Ματσάρα και 3-3 στο Λάτσιο- Τορίνο με τον Κατάλντι να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 90+13' για τους γηπεδούχους.

Σύνταξη
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών
Κόσμος 04.10.25

Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών

Για κακομεταχείριση της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ ενώ τελούσε υπό σύλληψη, έκαναν λόγο Τούρκοι ακτιβιστές που απελευθερώθηκαν. Τι κατήγγειλαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)

Ευχάριστη έκπληξη για την αποστολή του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη, καθώς την υποδέχθηκαν στο ξενοδοχείο τα παιδιά της «ερυθρόλευκης» Σχολής ποδοσφαίρου στην πόλη.

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της 30χρονης στο Λονδίνο – Στην Αθήνα η ταφή
Ελλάδα 04.10.25

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο - Στην Αθήνα η ταφή

Η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατό της και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια

Σύνταξη
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου
Κούρσα εξοπλισμών 04.10.25

Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου

Ακόμα και χωρίς αδειάσειστες αποδείξεις οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φωτογραφίζουν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τις πτησεις μη εξουδισοδοτημένων drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκατστάσεις.

Σύνταξη
Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Τις χρηματιστηριακές 04.10.25

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Σύνταξη
To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία
Ποδόσφαιρο 04.10.25

To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 3-0 στη Φρανφούρτη κι έφτασε τους 18 βαθμούς σε έξι αγωνιστικές στη Bundesliga. Νίκες για Λεβερκούζεν (2-0) και Άουγκσμπουργκ (3-1), ισοπαλία για τη Ντόρτμουντ.

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών
Ελλάδα 04.10.25

Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών

Όπως λέει ο γνωστός μετεωρολόγος η σημασία των βροχών το Φθινόπωρο γίνεται μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδατικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις όπου το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά ξηρό.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής
2015-2025 04.10.25

Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής

Η επερχόμενη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Τουρκία ματαιώθηκε, αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν για σιωνισμό λόγω της στήριξης που έχει δείξει στο κράτος του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ

Χάρη σε τέρμα που σημείωσε 18χρονος Εστεβάο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η Τσέλσι πήρε το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (2-1). Μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League η Άρσεναλ με 18 βαθμούς!

Σύνταξη
