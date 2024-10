Όταν η Burger King έκλεψε εκατομμύρια πελάτες των McDonald’s με ένα απλό… tweet

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018 η πασίγνωστη αλυσίδα fast food Burger King θα λέγαμε πως παρέδωσε πρωτίστως μαθήματα marketing και έπειτα υγιούς συναγωνισμού… ή και όχι.

Το απόγευμα εκείνης της ημέρας, η Burger King κάνει μία ανάρτηση στο X (τότε Twitter) γράφοντας: «brb going to McDonald’s» (επιστρέφω αμέσως, πάω στα McDonald’s).

Το tweet δεν είχε να κάνει με τίποτα άλλο, πέραν της προώθησης του φημισμένου μπέργκερ της αλυσίδας με το όνομα Whopper, το οποίο οι καταναλωτές θα μπορούσαν να απολαύσουν έναντι 1 cent υπό μία προϋπόθεση… να πάνε να το αγοράσουν από ένα κατάστημα McDonald’s.

Συγκεκριμένα για να αποκτήσουν την προσφορά, οι πελάτες έπρεπε να κατεβάσουν την εφαρμογή της Burger King στα κινητά τους. Στη συνέχεια, όταν ένας χρήστης βρισκόταν σε απόσταση περίπου 180 μέτρων από οποιοδήποτε κατάστημα McDonald’s, η εφαρμογή χρησιμοποιώντας την τεχνολογία γεωεντοπισμού ξεκλειδώνοντας την παραπάνω προσφορά.

Μόλις γινόταν η παραγγελία του μπέργκερ Whopper για 1 cent, ο χρήστης έπρεπε να απομακρυνθεί από τα McDonald’s, καθώς η εφαρμογή τον καθοδηγούσε στο πλησιέστερο εστιατόριο Burger King για να παραλάβει την παραγγελία του.

Η προσφορά ήταν διαθέσιμη μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Η καινοτόμα αυτή προωθητική ενέργεια έγινε πολύ σύντομα viral, ξεπερνώντας τις προσδοκίες ακόμη και των πιο αισιόδοξων στελεχών της εταιρείας.

The concept was simple, yet brilliant:

Offer a 1-cent Whopper to anyone within 600 feet of a McDonald’s.

But here’s the twist: customers had to order through the BK app.

Burger King spent a year developing this technology: pic.twitter.com/56b6yj3wS2

— Tim Carden (@timjcarden) October 13, 2024