Δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πετροχημικών στην Τουρκία, ενώ ακόμα δύο τραυματίστηκαν ελαφρά.

Το τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τη στιγμή που εργασίες συγκόλλησης βρίσκονταν σε εξέλιξη στο εργοστάσιο πετροχημικών TN Maelik στο Kocaeli. Στο εργοστάσιο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές ομάδες που απέκλεισαν το σημείο καθώς και ιατρικές ομάδες.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα από τις τουρκικές Αρχές.