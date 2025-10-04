Τουρκία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο πετροχημικών
Το τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλλησης - Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες διεξάγουν οι Αρχές στην Τουρκία
Δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πετροχημικών στην Τουρκία, ενώ ακόμα δύο τραυματίστηκαν ελαφρά.
Το τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τη στιγμή που εργασίες συγκόλλησης βρίσκονταν σε εξέλιξη στο εργοστάσιο πετροχημικών TN Maelik στο Kocaeli. Στο εργοστάσιο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές ομάδες που απέκλεισαν το σημείο καθώς και ιατρικές ομάδες.
Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα από τις τουρκικές Αρχές.
Kocaeli/Dilovası’nda bulunan TN Maelik Petrkokimya Fabrikası’nda bir silo üzerinde işçiler kaynak yaparken patlama meydana geldi ve 2 işçimiz vefat etti.İşçilerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.https://t.co/rtjnozkDzq pic.twitter.com/hOWesRfJNB
— Zeynep Sudan (@zeynep_sudan) October 4, 2025
