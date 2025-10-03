newspaper
Τεξανή καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών για απόπειρα πνιγμού 3χρονου κοριτσιού παλαιστινιακής καταγωγής
Κόσμος 03 Οκτωβρίου 2025 | 06:39

Τεξανή καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών για απόπειρα πνιγμού 3χρονου κοριτσιού παλαιστινιακής καταγωγής

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πισίνα συγκροτήματος διαμερισμάτων στην πόλη Γιούλις του Τέξας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Μια γυναίκα από το Τέξας των ΗΠΑ καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για την απόπειρα πνιγμού ενός τρίχρονου κοριτσιού παλαιστινιακής καταγωγής τον Μάιο του 2024 – μια επίθεση με ρατσιστικό κίνητρο, όπως είχε υπογραμμίσει τότε η αστυνομία.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται το τηλεοπτικό δίκτυο CBS και η εφημερίδα Fort Worth Star-Telegram, ο δικαστής Άντι Πόρτερ καταδίκασε την 43χρονη Ελίζαμπεθ Γουλφ, η οποία ομολόγησε την ενοχή της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πισίνα συγκροτήματος διαμερισμάτων στην πόλη Γιούλις του Τέξας. Η Γουλφ διαπληκτίστηκε με μητέρα που βρισκόταν στην πισίνα μαζί με τα δύο παιδιά της, ένα τρίχρονο κοριτσάκι και ένα εξάχρονο αγοράκι. Αφού ρώτησε να μάθει την καταγωγή της οικογένειας, η Γουλφ προσπάθησε να πνίξει το κοριτσάκι στην πισίνα και να αρπάξει το αγοράκι, σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας.

Η μητέρα έβγαλε την τρίχρονη κόρη της από το νερό και επί τόπου έσπευσαν διασώστες που προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά.

Η Ελίζαμπεθ Γουλφ συνελήφθη αργότερα από αστυνομικούς και σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει συγκλονισμένος από τη συγκεκριμένη επίθεση.

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν πως παρατηρείται αύξηση επιθέσεων σε βάρος μουσουλμάνων, αράβων και εβραίων στις ΗΠΑ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον οποίο πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πρόσφατα περιστατικά που έχουν εγείρει ανησυχία για αντιμουσουλμανικό μένος στις ΗΠΑ περιλαμβάνουν το μαχαίρωμα 6χρονου αγοριού παλαιστινιακής καταγωγής στο Ιλινόι, το μαχαίρωμα άνδρα – επίσης παλαιστινιακής καταγωγής – στο Τέξας, και την επίθεση όχλου σε φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές στην Καλιφόρνια.

Υπήρξε επίσης η επίθεση ενόπλου εναντίον δύο Ισραηλινών στη Φλόριντα – ο δράστης θεώρησε πως επρόκειτο για Παλαιστίνιους –, καθώς και μια επίθεση εβραίων σε φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές, φωνάζοντας «Θάνατος στους Άραβες».

Περιστατικά που έχουν εγείρει ανησυχία για αντισημιτισμό περιλαμβάνουν τον θανατηφόρο πυροβολισμό δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, μια επίθεση στο Κολοράντο με απολογισμό έναν νεκρό, και την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του κυβερνήτη της Πενσιλβάνιας, Τζος Σαπίρο.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

Stream
Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Σκηνικό διαίρεσης 03.10.25

Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Από την ευφορία της επανένωσης του 1990, η Γερμανία στο hangover της οικονομικής στασιμότητας, των διευρυμένων ανισοτήτων μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων και της ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας
Κόσμος 03.10.25

Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

«Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε. Η Βενεζουέλα μιλάει για απειλή.

Σύνταξη
Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART
Περίπλοκος διάλογος 03.10.25

Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART

Ο Πούτιν εξήγησε ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.

Σύνταξη
Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα
«Διαβολική συμφωνία;» 03.10.25

Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα

Ο Λευκός Οίκος ζητά από εννέα μεγάλα πανεπιστήμια να δεσμευτούν στις πολιτικές προτεραιότητες του προέδρου Τραμπ. Σε αντάλλαγμα θα έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους σε χρήματα από το κράτος.

Σύνταξη
Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις
Συνεχίζονται οι έρευνες 03.10.25

Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις

Ένας 35χρονος Βρετανός, με καταγωγή από τη Συρία ήταν ο ύποπτος της επίθεσης στην εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ. Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική.

Σύνταξη
Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»
«Έχουμε συμφωνίες» 03.10.25

Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»

Ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα σταματήσει να αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα παρέμβει ούτε στις εισαγωγές πετρελαίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού
Πόλεμος στη Γάζα 03.10.25

Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δώσει την απάντησή της για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα. Ωστόσο, σημείωσε, δεν αντιμετωπίζει το χρόνο ως σπαθί που επικρέμαται πάνω από το κεφάλι της

Σύνταξη
Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)
Κόσμος 02.10.25

Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)

Ο μαροκινός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η τροποποιημένη γεωργική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου αποτελεί επιβεβαίωση της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος, που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, και στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Σύνταξη
Πούτιν για Ζαπορίζια: Η Ουκρανία παίζει «επικίνδυνο παιχνίδι» – Πλήττει την περιοχή του πυρηνικού σταθμού
«Ελεγχόμενη καταστάση» 02.10.25

Πούτιν για Ζαπορίζια: Η Ουκρανία παίζει «επικίνδυνο παιχνίδι» – Πλήττει την περιοχή του πυρηνικού σταθμού

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε το Κίεβο να μην βομβαρδίζει την περιοχή της Ζαπορίζια, απειλώντας με αντίποινα με πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που ελέγχει η Ουκρανία.

Σύνταξη
Ταϊλάνδη: Συνελήφθη Ρώσος TikToker – Κατηγορείται ότι έκανε σεξ με Ταϊλανδή σε καρότσα αγροτικού
Προσβολή δημοσίας αιδούς 02.10.25

Ταϊλάνδη: Συνελήφθη Ρώσος TikToker – Κατηγορείται ότι έκανε σεξ με Ταϊλανδή σε καρότσα αγροτικού

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο Ρώσος TikToker εμφανίζεται να κάνει σεξ με μια γυναίκα στην καρότσα φορτηγού, την ώρα που αυτό κινούνταν στο Πουκέτ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Πώς η Ρωσία «πείραξε» τους πυραύλους της και πλέον «ξεγελούν» τους Patriot
Financial Times 02.10.25

Πώς η Ρωσία «πείραξε» τους πυραύλους της και πλέον «ξεγελούν» τους Patriot στην Ουκρανία

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία αναβάθμισε τους πυραύλους της και πλέον δεν αναχαιτίζονται από τα συστήματα αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ
Κρατική πειρατεία 02.10.25

Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ

Το Ισραήλ φαίνεται ότι διαρκώς επιβεβαιώνει την ισχύ του μέσα από πρακτικές όπως η ανάσχεση του στόλου της αλληλεγγύης. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρωσία: Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»
Κλιμάκωση 02.10.25

Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασαν μια ημέρα στην πρωτεύουσα της Δανίας συζητώντας πώς θα ενισχύσουν την ασφάλεια της ηπείρου χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία. Η Ρωσία είχε την… τιμητική της. Η απάντηση της Μόσχας δεν άργησε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς

Σε ποιους πολιτικούς αρχηγούς εστάλη πρόσκληση για την εκδήλωση των Ινστιτούτων από τη Λούκα Κατσέλη - Ποια η εμπλοκή του Χάρη Δούκα στην εκδήλωση

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία
Αιματηρό επεισόδιο 03.10.25

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ελαφρά έναν αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια

Σύνταξη
Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι
«Άδικο και παράνομο» 03.10.25

Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πάνω από 1.400 ευρώ μηνιαίως υπόκεινται στην εισφορά, που είναι κλιμακωτή (3% με 14%) και επιβάλλεται σε όλο το ποσό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο των 720 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση
Αξέχαστη 03.10.25

Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 και είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σπουδαία δημιουργό

Σύνταξη
Πτήσεις: «Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Κλιμάκωση 03.10.25

«Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Κρίσιμη Γενική Συνέλευση του κλάδου τη Δευτέρα - Διακόπτουν το καθεστώς υπερεργασίας - Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεκινούν από 15-20 λεπτά το πρωί και φτάνουν τις 3 ώρες αργά το απόγευμα

Κώστας Ντελέζος
Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε
«Περήφανος» 03.10.25

Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε

Ο Άνταμ Σάντλερ κλήθηκε να απαντήσει στις φήμες που τον θέλουν φαβορί για τα φετινά Όσκαρ για την ερμηνεία του στην «Jay Kelly» - και εκείνος απάντησε με το χαρακτηριστικό του στυλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση
«Ντροπιασμένη κυβέρνηση» 03.10.25

Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση

Τέμπη, λαθρεμπόριο, ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις έρευνες είναι σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, ενώ η επικεφαλής της, Λάουρα Κοβέσι, που ήρθε στην Ελλάδα έχει καταγγείλει «απόπειρες εκφοβισμού».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημογραφικό: Ο δείκτης που συνδέεται με το συνταξιοδοτικό και πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα
Γήρανση πληθυσμού 03.10.25

Ο δείκτης που βάζει «φωτιά» στο συνταξιοδοτικό - Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις της χώρας. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων. Το βάρος που ασκεί η δημογραφική γήρανση ασκεί πίεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Σκηνικό διαίρεσης 03.10.25

Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Από την ευφορία της επανένωσης του 1990, η Γερμανία στο hangover της οικονομικής στασιμότητας, των διευρυμένων ανισοτήτων μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων και της ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας
Κόσμος 03.10.25

Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

«Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε. Η Βενεζουέλα μιλάει για απειλή.

Σύνταξη
Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART
Περίπλοκος διάλογος 03.10.25

Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART

Ο Πούτιν εξήγησε ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.

Σύνταξη
Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα
«Διαβολική συμφωνία;» 03.10.25

Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα

Ο Λευκός Οίκος ζητά από εννέα μεγάλα πανεπιστήμια να δεσμευτούν στις πολιτικές προτεραιότητες του προέδρου Τραμπ. Σε αντάλλαγμα θα έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους σε χρήματα από το κράτος.

Σύνταξη
Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις
Συνεχίζονται οι έρευνες 03.10.25

Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις

Ένας 35χρονος Βρετανός, με καταγωγή από τη Συρία ήταν ο ύποπτος της επίθεσης στην εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ. Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική.

Σύνταξη
Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»
«Έχουμε συμφωνίες» 03.10.25

Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»

Ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα σταματήσει να αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα παρέμβει ούτε στις εισαγωγές πετρελαίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού
Πόλεμος στη Γάζα 03.10.25

Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δώσει την απάντησή της για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα. Ωστόσο, σημείωσε, δεν αντιμετωπίζει το χρόνο ως σπαθί που επικρέμαται πάνω από το κεφάλι της

Σύνταξη
Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα

Αστραψε και βρόντηξε η ΑΕΚ Λάρνακας που διέλυψε 4-0 την Αλκμαάρ, αντίθετα η Φιορεντίνα νίκησε τη Σίγμα Ολομουτς πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, με πέναλτι λύγισε η Ομόνοια με τη Μάιντζ

Σύνταξη
