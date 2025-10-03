Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
«Σήκωσε τον πήχυ»: Η ολυμπιονίκης και δημιουργός του OnlyFans Αλίσα Νιούμαν για τη σεξουαλικοποίηση, την αυτοδιάθεση και την προσφορά
«Σήκωσε τον πήχυ»: Η ολυμπιονίκης και δημιουργός του OnlyFans Αλίσα Νιούμαν για τη σεξουαλικοποίηση, την αυτοδιάθεση και την προσφορά

Stories 03 Οκτωβρίου 2025 | 21:45

Από το ολυμπιακό βάθρο του άλματος επί κοντώ στις σελίδες του Maxim, η αθλήτρια που έσπασε τα ταμπού με τη συμμετοχή της στο OnlyFans, Αλίσα Νιούμαν ξεκαθαρίζει ότι μπορεί να είναι πολλά. Και σέξι και χρυσή και ό,τι η ίδια θελήσει να κατακτήσει

Spotlight

Η Αλίσα Νιούμαν έχει ήδη κατακτήσει τρόπαια μιας ολόκληρης ζωής. Ως πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ, έσπασε σχολικά, πανεπιστημιακά και εθνικά ρεκόρ πριν γίνει η πρώτη Καναδή γυναίκα που κέρδισε ολυμπιακό μετάλλιο στο αγώνισμά της στους Θερινούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Ωστόσο, αυτό είναι απλώς ο πρόλογος του μέλλοντός της.

«Είμαι μια γυναίκα που συνειδητοποιεί ότι τα όνειρα δεν χρειάζονται όρια», δηλώνει η ίδια, καθώς μεταβαίνει από την πίστα του στίβου στο εξώφυλλο του περιοδικού Maxim και σε συνεργασίες με κορυφαία brands όπως η Nike και η Rado.

Η πορεία της Νιούμαν, όπως αφηγείται, ξεκίνησε με ένα δίλημμα που της επέβαλαν οι άλλοι: «Όταν ήμουν μικρό κορίτσι, μου έλεγαν ότι έπρεπε να διαλέξω: να γίνω αθλήτρια ή να γίνω μοντέλο. Δεν καταλάβαινα γιατί δεν μπορούσα να είμαι και τα δύο». Παρόλο που αρχικά επέλεξε τον αθλητισμό, ρίχνοντας «την καρδιά και την ψυχή» της σε αυτόν, η επαγγελματική της εξέλιξη απέδειξε ότι η δύναμη και η αισθησιακότητα μπορούν να συνυπάρξουν.

Η καριέρα της στον στίβο είναι γεμάτη ρεκόρ: έγινε η πρώτη Καναδή μαθήτρια λυκείου που πέρασε τα τέσσερα μέτρα στο άλμα επί κοντώ. Ακολούθησε η κατάρριψη του εθνικού ρεκόρ Καναδά το 2016 και, κορυφαία στιγμή, η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, επανακάμπτοντας μετά από τραυματισμούς. «Υπήρχαν δάκρυα, χαρά και ευγνωμοσύνη. Ένα κομμάτι μου ακόμα δεν μπορεί να το πιστέψει», εξομολογείται.

Σήμερα, η αθλήτρια συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ, έχει συνεργαστεί με την Agent Provocateur, όπου φωτογραφήθηκε κάνοντας άλμα επί κοντώ με εσώρουχα, και έχει εμφανιστείο στην εκπομπή Celebrity Family Feud για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

«Όταν ήμουν μικρή, μου έλεγαν ότι έπρεπε να διαλέξω: να γίνω αθλήτρια ή να γίνω μοντέλο. Δεν καταλάβαινα γιατί δεν μπορούσα να είμαι και τα δύο»

Για την Νιούμαν, η Ολυμπιακή διάκριση είναι κάτι περισσότερο από ένα κομμάτι μετάλλου. «Η αλήθεια είναι ότι το μετάλλιο από μόνο του είναι μόνο μια στιγμή—μια λάμψη επιβεβαίωσης μετά από 15 χρόνια θυσιών», τονίζει. «Για μένα, η πραγματική μαγεία δεν ήταν καν το μετάλλιο. Ήταν το συναίσθημα του να είσαι εκεί, να είσαι απόλυτα παρούσα και να δίνεις ό,τι είχες. Σε αυτή την κατάσταση, η νίκη, η ήττα, ακόμα και τα μετάλλια, δεν υπάρχουν».

Η αγαπημένη της φωτογράφιση ήταν η παγκόσμια καμπάνια της Agent Provocateur το 2020, όπου έκανε άλμα επί κοντώ φορώντας εσώρουχα. «Ακούγεται τρελό -και ήταν- αλλά ήταν και μεταμορφωτικό. Για πρώτη φορά, διεκδίκησα τη σεξουαλική μου γοητεία ως αθλήτρια», εξηγεί.

«Είτε μου άρεσε είτε όχι, ήμουν ήδη σεξουαλικοποιημένη στον αθλητισμό εκ των πραγμάτων, λόγω του τι φοράω και της ομορφιάς μου»

Το τριήμερο αυτό γύρισμα στην Ισπανία, με μια αποκλειστικά γυναικεία δημιουργική ομάδα, τής έδωσε την αίσθηση της «αγνής ενδυνάμωσης». «Θυμάμαι ένιωθα σαν Βίκινγκ—άγρια, δυνατή και ελεύθερη. Εκείνη ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να ενσωματώσω τη δύναμη και τον αισθησιασμό ταυτόχρονα».

Αντλώντας έμπνευση από αθλητές όπως ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Κόμπε Μπράιαντ, η Νιούμαν πιστεύει ότι το ταλέντο δεν αρκεί. «Κάποιοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα μόνο με το ταλέντο. Άλλοι πάλι πορεύονται σαν να μην έχουν καθόλου ταλέντο, δουλεύοντας κάθε μέρα σαν να είναι κάτι που το κερδίζεις», λέει.

Η αγαπημένη της ανάρτηση στο Instagram είναι ένα βίντεο με μια αργή εκτέλεση άλματος, συνοδευόμενο από ένα ηχητικό κομμάτι που δηλώνει: «Δεν πιστεύω στο ταλέντο. Το ταλέντο δεν αρκεί πια. Είναι θέμα σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης».

Όσο για την καλύτερη συμβουλή που δίνει σε επίδοξα μοντέλα ή influencers, αυτή είναι η αυτοπεποίθηση. «Μην περιμένετε από τον κόσμο να σας δώσει την άδεια. Μην περιμένετε από κάποιον άλλο να σας επικυρώσει. Βρείτε την αυτοπεποίθηση στον εαυτό σας και δώστε το χρυσό αστέρι εσείς στον εαυτό σας!».

Η Άλισα Νιούμαν έχει πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, ήδη από το 2022, είχε μιλήσει στο Daily Mail για την απόφασή της να δημιουργήσει λογαριασμό στο OnlyFans, μια πλατφόρμα από την οποία υπολογίζεται ότι έχει κερδίσει πάνω από 200.000 ευρώ.

«Είτε μου άρεσε είτε όχι, ήμουν ήδη σεξουαλικοποιημένη στον αθλητισμό εκ των πραγμάτων, λόγω του τι φοράω και της ομορφιάς μου», εξήγησε η Νιούμαν. «Ακόμη και αν εμφανιζόμουν με κολάν και αθλητικό σουτιέν που κάλυπτε την κοιλιά μου, οι άνθρωποι πάλι θα με σεξουαλικοποιούσαν. Αυτό, απλά, δεν σταματά ποτέ. Όταν αποφάσισα να ξεκινήσω το OnlyFans, ήταν πολύ σημαντικό για μένα να είμαι αυτή που μπορούσα να έχω τον έλεγχο της εικόνας μου».

«Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ο κόσμος βάζει ταμπέλες. Χωρίζει τα πράγματα σε κατηγορίες: αθλήτρια ή μοντέλο, δύναμη στον αθλητισμό ή δύναμη στην ομορφιά», εξομολογείται η Νιούμαν. Για εκείνη, αυτές οι εκφάνσεις ήταν πάντα διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας δυναμικής.

«Ο στόχος μου είναι απλός: να διασφαλίσω ότι κανένας μελλοντικός Ολυμπιονίκης δεν θα μείνει πίσω λόγω της οικογένειας ή των συνθηκών στις οποίες γεννήθηκε»

Ακόμη και σήμερα, οι γυναίκες που θαυμάζει περισσότερο προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους – η Ριάνα, η Μισέλ Ομπάμα και η Μέριλιν Μονρόε. Αυτό που τις συνδέει δεν είναι η πορεία που ακολούθησαν, αλλά η δυνατότητα να είνα παρούσες, να διοχετεύουν τη δύναμη που πηγάζει από μέσα τους λέει η αθλήτρια.

«Η ενασχόληση μου με το μόντελινγκ αφορούσε πάντα αυτό. Δεν είχε να κάνει μόνο με την εξωτερική εμφάνιση, αλλά με την ισχύ που εκπέμπεις και κουβαλάς τη στιγμή που μπαίνεις σε ένα δωμάτιο» ξεκαθαρίζει η Νιούμαν που αν κάτι την ενθουσιάζει περισσότερο από όλα, αυτό είναι η προσφορά.

Η Νιούμαν εστιάζει στην ολοκλήρωση του Bolton High Performance Athletics Centre, μιας πρωτοποριακής εγκατάστασης στον Καναδά, σχεδιασμένης να παρέχει σε αθλητές από κάθε οικονομικό υπόβαθρο πρόσβαση σε εξοπλισμό παγκόσμιας κλάσης και εξειδικευμένους προπονητές.

«Για πάρα πολύ καιρό, η επίτευξη του ολυμπιακού επιπέδου απαιτούσε όχι μόνο ταλέντο και θάρρος, αλλά και σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα», τονίζει. «Ο στόχος μου είναι απλός: να διασφαλίσω ότι κανένας μελλοντικός Ολυμπιονίκης δεν θα μείνει πίσω λόγω της οικογένειας ή των συνθηκών στις οποίες γεννήθηκε. Αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω να δημιουργήσω».

Ισορροπώντας με ακρίβεια ανάμεσα στις δύο ταυτότητες της ως μοντέλο και αθλήτρια με όραμα, η Νιούμαν σπάει στερεότυπα, αφήνει την πατριαρχία γυμνή και εκτεθειμένη και επιβεβαιώνει ότι ο διαχωρισμός μεταξύ αθλητικής πειθαρχείας και εμπορικότητας είναι ξεπερασμένος. «Πάντα αξίζει να ανεβάζεις τον πήχυ» λέει η Νιούμαν που έχει τον έλεγχο της εικόνας και ζωής της -αυτό και μόνο αρκεί.

Business
Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Stories
Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων
Planet Travel 03.10.25

Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων

Αλήθεια απολύθηκε η Μαντόνα μετά από δύο εβδομάδες εργασίας στο βεστιάριο του Russian Tea Room; Δεν ακούγεται απίθανο. Έγραψε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν τις πρώτες νότες του διάσημου Fancy Free σε μια χαρτοπετσέτα εκεί; Πιθανόν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μακροζωία: Το νέο σύμβολο κοινωνικού status, οι βιοχάκερ και οι δισεκατομμυριούχοι πειραματόζωα
Μαθουσάλας & Κροίσος 03.10.25

Μακροζωία: Το νέο σύμβολο κοινωνικού status, οι βιοχάκερ και οι δισεκατομμυριούχοι πειραματόζωα

Κάποτε θεωρούταν ως ισορροπία μεταξύ γενετικής κληρονομικότητας και τρόπου ζωής, ενώ σήμερα θεωρείται ως αγώνας για προνόμια που επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση, την αναστολή της εξέλιξης της νόσου και την αναστροφή των βλαβών. Και όλα αυτά έχουν υψηλό κόστος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο
Σαν σήμερα 02.10.25

«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο

Ο Σκωτσέζος εφευρέτης Τζον Λόουτζι Μπερντ κατάφερε του 1925 να αποτυπώσει για πρώτη φορά το όνειρο που κυνηγούσαν γενιές επιστημόνων: τη μετάδοση μιας κινούμενης εικόνας ανθρώπινου προσώπου. Ο λόγος για την τηλεόραση

Σύνταξη
«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια
Σοφία ζωής 01.10.25

«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια

Από το παιδικό της όνειρο, εμπνευσμένο από τον Ταρζάν, μέχρι το σπάσιμο των ακαδημαϊκών κανόνων και την ίδρυση ενός παγκόσμιου κινήματος, η ζωή της Δρ Τζέιν Γκούντολ υπήρξε ένα αδιάκοπο μάθημα θάρρους, ενσυναίσθησης και ελπίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει
Κουμάρι 01.10.25

Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει

Σε έναν κόσμο όπου οι θεότητες συχνά ανήκουν στη σφαίρα του μύθου και της πίστης, το Νεπάλ διατηρεί ζωντανή μια αρχαία και αμφιλεγόμενη παράδοση: την εκλογή μιας κοπέλας ως ενσάρκωσης της ινδουιστικής θεάς Τάλετζου, γνωστής ως Κουμάρι ή Ζωντανή Θεά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα
«Μίσος» 28.09.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα

Η Μπριζίτ Μπαρντό, που κάποτε υπήρξε το απόλυτο σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης και η «ατμομηχανή της ιστορίας των γυναικών» σύμφωνα με τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής της αφοσιωμένη αποκλειστικά στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων πασπαλισμένο με ρατσιστικές κορώνες μισαλλοδοξίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Τραμπ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς μετά την απάντηση της Χαμάς
Κόσμος 04.10.25

Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Τραμπ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς μετά την απάντηση της Χαμάς

Απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις, η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη, τονίζει ο Τραμπ και καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς για την απελευθέρωση των ομήρων

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς,ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνταξη
Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν
Λόγω ΚΑΠ 03.10.25

Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο το Ευρωκοινοβούλιο να καταψηφίσει τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, με αιχμή τις αλλαγές στην ΚΑΠ. Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες ζητούν να αποσυρθεί μεγάλο μέρος του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου
Ευρωπαϊκή έκθεση 03.10.25

Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου

Δημοσιοποιήθηκε η τελική έκθεση για τα αίτια του blackout που έπληξε την Ισπανία και την Πορτογαλία την περασμένη άνοιξη, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές και ταλαιπωρία για εκατομμύρια Ίβηρες.

Σύνταξη
Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 
Μετά το διαζύγιο 03.10.25

Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 

Η είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου έχει φέρει ξανά στην επικαιρότητα μνήμες από τον πρώτο της χωρισμό με τον Τομ Κρουζ το 2001

Σύνταξη
Οι τέσσερις συμβουλές του Βαλέρι και «να μιλάτε στους ξένους VAR» με αφορμή το πέναλτι στον Καμπελά
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Οι τέσσερις συμβουλές του Βαλέρι και «να μιλάτε στους ξένους VAR» με αφορμή το πέναλτι στον Καμπελά

Ο διάλογος του Βαλέρι και του Κουμπαράκη για το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο σημερινό (3/10) σεμινάριο για τα λάθη του VAR στο Μαρούσι

Βάιος Μπαλάφας
Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο
Μαύρες λίστες πλοίων 03.10.25

Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο

Λιθουανός ευρωβουλευτής αναφέρει ότι πλοία που ανήκουν στις ναυτιλιακές Αλαφούζου, Οικονόμου και Τσάκου συνδέονται με τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Τι ζητά στην ερώτησή του, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Απάντησε στον Τραμπ – «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις
Η ανακοίνωση 03.10.25 Upd: 23:51

Η Χαμάς απάντησε: «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις - Η πρώτη αντίδραση Τραμπ

Η Χαμάς τονίζει ότι «το κίνημα επιβεβαιώνει επίσης τη συμφωνία του να μεταβιβάσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια παλαιστινιακή αρχή αποτελούμενη από ανεξάρτητους (τεχνοκράτες)»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη

Επιβεβαιώνεται η επικοινωνία Μητσοτάκη - Δένδια με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. Μήνυμα από την πλευρά του υπουργού Άμυνας προς πάσα κατεύθυνση (και προς τον Αδ. Γεωργιάδη που πήγε να τον ερμηνεύσει κατά το δοκούν) ότι εμμένει στη θέση του υπέρ του αιτήματος του Π. Ρούτσι.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»
«Πολιτισμικό φαινόμενο» 03.10.25

Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»

«Δεν είχα μεγάλη εμπειρία. Κάθε βράδυ ήμουν τρομοκρατημένη. Δεν ένιωθα άξια. Δεν πίστευα ότι είχα τις ικανότητες», είπε μεταξύ άλλων η Μισέλ Φάιφερ σε πρόσφατη συνέντευξή της μιλώντας για την ταινία Scarface

Σύνταξη
Γρηγόρης Καψάλης: Σίγησε το ηπειρωτικό κλαρίνο του σπουδαίου δεξιοτέχνη
Απώλεια 03.10.25

Γρηγόρης Καψάλης: Σίγησε το ηπειρωτικό κλαρίνο του σπουδαίου δεξιοτέχνη

Ο Γρηγόρης Καψάλης, ένας από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του ηπειρώτικου κλαρίνου και αυθεντικός εκφραστής της παραδοσιακής μουσικής του Ζαγορίου και των Ιωαννίνων έφυγε από τη ζωή

Σύνταξη
Τα παράδοξα της στατιστικής: Φρενάρει ο πληθωρισμός, αυξάνονται τα νοικοκυριά που «μόλις τα βγάζουν πέρα»
Aκρίβεια 03.10.25

Τα παράδοξα της στατιστικής: Φρενάρει ο πληθωρισμός, αυξάνονται τα νοικοκυριά που «μόλις τα βγάζουν πέρα»

O ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός «φρέναρε» τον Σεπτέμβριο στο 1,8%, από 3,1% τον Αύγουστο. Όμως σε μηνιαιο επιπεδο αυξήθηκε. Παράλληλα αυξήθηκαν στο 65% τα νοικοκυριά που μόλις τα βγάζουν πέρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
