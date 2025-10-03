«Σήκωσε τον πήχυ»: Η ολυμπιονίκης και δημιουργός του OnlyFans Αλίσα Νιούμαν για τη σεξουαλικοποίηση, την αυτοδιάθεση και την προσφορά

Η Αλίσα Νιούμαν έχει ήδη κατακτήσει τρόπαια μιας ολόκληρης ζωής. Ως πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ, έσπασε σχολικά, πανεπιστημιακά και εθνικά ρεκόρ πριν γίνει η πρώτη Καναδή γυναίκα που κέρδισε ολυμπιακό μετάλλιο στο αγώνισμά της στους Θερινούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Ωστόσο, αυτό είναι απλώς ο πρόλογος του μέλλοντός της.

«Είμαι μια γυναίκα που συνειδητοποιεί ότι τα όνειρα δεν χρειάζονται όρια», δηλώνει η ίδια, καθώς μεταβαίνει από την πίστα του στίβου στο εξώφυλλο του περιοδικού Maxim και σε συνεργασίες με κορυφαία brands όπως η Nike και η Rado.

Η πορεία της Νιούμαν, όπως αφηγείται, ξεκίνησε με ένα δίλημμα που της επέβαλαν οι άλλοι: «Όταν ήμουν μικρό κορίτσι, μου έλεγαν ότι έπρεπε να διαλέξω: να γίνω αθλήτρια ή να γίνω μοντέλο. Δεν καταλάβαινα γιατί δεν μπορούσα να είμαι και τα δύο». Παρόλο που αρχικά επέλεξε τον αθλητισμό, ρίχνοντας «την καρδιά και την ψυχή» της σε αυτόν, η επαγγελματική της εξέλιξη απέδειξε ότι η δύναμη και η αισθησιακότητα μπορούν να συνυπάρξουν.

Η καριέρα της στον στίβο είναι γεμάτη ρεκόρ: έγινε η πρώτη Καναδή μαθήτρια λυκείου που πέρασε τα τέσσερα μέτρα στο άλμα επί κοντώ. Ακολούθησε η κατάρριψη του εθνικού ρεκόρ Καναδά το 2016 και, κορυφαία στιγμή, η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, επανακάμπτοντας μετά από τραυματισμούς. «Υπήρχαν δάκρυα, χαρά και ευγνωμοσύνη. Ένα κομμάτι μου ακόμα δεν μπορεί να το πιστέψει», εξομολογείται.

Σήμερα, η αθλήτρια συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ, έχει συνεργαστεί με την Agent Provocateur, όπου φωτογραφήθηκε κάνοντας άλμα επί κοντώ με εσώρουχα, και έχει εμφανιστείο στην εκπομπή Celebrity Family Feud για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Για την Νιούμαν, η Ολυμπιακή διάκριση είναι κάτι περισσότερο από ένα κομμάτι μετάλλου. «Η αλήθεια είναι ότι το μετάλλιο από μόνο του είναι μόνο μια στιγμή—μια λάμψη επιβεβαίωσης μετά από 15 χρόνια θυσιών», τονίζει. «Για μένα, η πραγματική μαγεία δεν ήταν καν το μετάλλιο. Ήταν το συναίσθημα του να είσαι εκεί, να είσαι απόλυτα παρούσα και να δίνεις ό,τι είχες. Σε αυτή την κατάσταση, η νίκη, η ήττα, ακόμα και τα μετάλλια, δεν υπάρχουν».

Η αγαπημένη της φωτογράφιση ήταν η παγκόσμια καμπάνια της Agent Provocateur το 2020, όπου έκανε άλμα επί κοντώ φορώντας εσώρουχα. «Ακούγεται τρελό -και ήταν- αλλά ήταν και μεταμορφωτικό. Για πρώτη φορά, διεκδίκησα τη σεξουαλική μου γοητεία ως αθλήτρια», εξηγεί.

Το τριήμερο αυτό γύρισμα στην Ισπανία, με μια αποκλειστικά γυναικεία δημιουργική ομάδα, τής έδωσε την αίσθηση της «αγνής ενδυνάμωσης». «Θυμάμαι ένιωθα σαν Βίκινγκ—άγρια, δυνατή και ελεύθερη. Εκείνη ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να ενσωματώσω τη δύναμη και τον αισθησιασμό ταυτόχρονα».

Αντλώντας έμπνευση από αθλητές όπως ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Κόμπε Μπράιαντ, η Νιούμαν πιστεύει ότι το ταλέντο δεν αρκεί. «Κάποιοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα μόνο με το ταλέντο. Άλλοι πάλι πορεύονται σαν να μην έχουν καθόλου ταλέντο, δουλεύοντας κάθε μέρα σαν να είναι κάτι που το κερδίζεις», λέει.

Η αγαπημένη της ανάρτηση στο Instagram είναι ένα βίντεο με μια αργή εκτέλεση άλματος, συνοδευόμενο από ένα ηχητικό κομμάτι που δηλώνει: «Δεν πιστεύω στο ταλέντο. Το ταλέντο δεν αρκεί πια. Είναι θέμα σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης».

Όσο για την καλύτερη συμβουλή που δίνει σε επίδοξα μοντέλα ή influencers, αυτή είναι η αυτοπεποίθηση. «Μην περιμένετε από τον κόσμο να σας δώσει την άδεια. Μην περιμένετε από κάποιον άλλο να σας επικυρώσει. Βρείτε την αυτοπεποίθηση στον εαυτό σας και δώστε το χρυσό αστέρι εσείς στον εαυτό σας!».

Η Άλισα Νιούμαν έχει πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, ήδη από το 2022, είχε μιλήσει στο Daily Mail για την απόφασή της να δημιουργήσει λογαριασμό στο OnlyFans, μια πλατφόρμα από την οποία υπολογίζεται ότι έχει κερδίσει πάνω από 200.000 ευρώ.

«Είτε μου άρεσε είτε όχι, ήμουν ήδη σεξουαλικοποιημένη στον αθλητισμό εκ των πραγμάτων, λόγω του τι φοράω και της ομορφιάς μου», εξήγησε η Νιούμαν. «Ακόμη και αν εμφανιζόμουν με κολάν και αθλητικό σουτιέν που κάλυπτε την κοιλιά μου, οι άνθρωποι πάλι θα με σεξουαλικοποιούσαν. Αυτό, απλά, δεν σταματά ποτέ. Όταν αποφάσισα να ξεκινήσω το OnlyFans, ήταν πολύ σημαντικό για μένα να είμαι αυτή που μπορούσα να έχω τον έλεγχο της εικόνας μου».

«Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ο κόσμος βάζει ταμπέλες. Χωρίζει τα πράγματα σε κατηγορίες: αθλήτρια ή μοντέλο, δύναμη στον αθλητισμό ή δύναμη στην ομορφιά», εξομολογείται η Νιούμαν. Για εκείνη, αυτές οι εκφάνσεις ήταν πάντα διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας δυναμικής.

«Ο στόχος μου είναι απλός: να διασφαλίσω ότι κανένας μελλοντικός Ολυμπιονίκης δεν θα μείνει πίσω λόγω της οικογένειας ή των συνθηκών στις οποίες γεννήθηκε»

Ακόμη και σήμερα, οι γυναίκες που θαυμάζει περισσότερο προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους – η Ριάνα, η Μισέλ Ομπάμα και η Μέριλιν Μονρόε. Αυτό που τις συνδέει δεν είναι η πορεία που ακολούθησαν, αλλά η δυνατότητα να είνα παρούσες, να διοχετεύουν τη δύναμη που πηγάζει από μέσα τους λέει η αθλήτρια.

«Η ενασχόληση μου με το μόντελινγκ αφορούσε πάντα αυτό. Δεν είχε να κάνει μόνο με την εξωτερική εμφάνιση, αλλά με την ισχύ που εκπέμπεις και κουβαλάς τη στιγμή που μπαίνεις σε ένα δωμάτιο» ξεκαθαρίζει η Νιούμαν που αν κάτι την ενθουσιάζει περισσότερο από όλα, αυτό είναι η προσφορά.

Η Νιούμαν εστιάζει στην ολοκλήρωση του Bolton High Performance Athletics Centre, μιας πρωτοποριακής εγκατάστασης στον Καναδά, σχεδιασμένης να παρέχει σε αθλητές από κάθε οικονομικό υπόβαθρο πρόσβαση σε εξοπλισμό παγκόσμιας κλάσης και εξειδικευμένους προπονητές.

«Για πάρα πολύ καιρό, η επίτευξη του ολυμπιακού επιπέδου απαιτούσε όχι μόνο ταλέντο και θάρρος, αλλά και σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα», τονίζει. «Ο στόχος μου είναι απλός: να διασφαλίσω ότι κανένας μελλοντικός Ολυμπιονίκης δεν θα μείνει πίσω λόγω της οικογένειας ή των συνθηκών στις οποίες γεννήθηκε. Αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω να δημιουργήσω».

Ισορροπώντας με ακρίβεια ανάμεσα στις δύο ταυτότητες της ως μοντέλο και αθλήτρια με όραμα, η Νιούμαν σπάει στερεότυπα, αφήνει την πατριαρχία γυμνή και εκτεθειμένη και επιβεβαιώνει ότι ο διαχωρισμός μεταξύ αθλητικής πειθαρχείας και εμπορικότητας είναι ξεπερασμένος. «Πάντα αξίζει να ανεβάζεις τον πήχυ» λέει η Νιούμαν που έχει τον έλεγχο της εικόνας και ζωής της -αυτό και μόνο αρκεί.