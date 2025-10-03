«Μηχανικοί στην Πράξη»: Το επόμενο βήμα μετά το πτυχίο

Η μεγαλύτερη αγωνία ενός φοιτητή τελειώνοντας τη σχολή είναι το επόμενο βήμα. Αυτή η μετάβαση από την ακαδημαϊκή αίθουσα στο δυναμικό περιβάλλον της βιομηχανίας αποτελεί για πολλούς νέους μηχανικούς μια κρίσιμη καμπή: πόσο ανοιχτή είναι η αγορά και με τι συνθήκες θα ξεκινήσει η νέα φάση της ζωής τους;

Σε αυτό το σημείο, η METLEN Energy & Metals εγκαθιστά μια γέφυρα ασφάλειας μέσα από το πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας «Μηχανικοί στην Πράξη». Ο 9ος κύκλος του προγράμματος πλησιάζει, με τις αιτήσεις που άνοιξαν στις 15 Σεπτεμβρίου να κλείνουν στις 20 Οκτωβρίου 2025, προσφέροντας σε πρόσφατους αποφοίτους μηχανικούς μια μοναδική ευκαιρία επαγγελματικής εκκίνησης.

Το πρόγραμμα, αν και ξεκίνησε ως πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τον Φεβρουάριο του 2014, έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό θεσμό. Μάλιστα από πέρσι, ο 9ος κύκλος υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιταλία.

Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί επτά κύκλοι με αξιοσημείωτη επιτυχία, με τον όγδοο να ολοκληρώνεται στα τέλη του χρόνου. Και εδώ, καλοί μου πτυχιούχοι δώστε προσοχή: το σύνολο των μηχανικών που συμμετείχαν βρήκε εργασία εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, ενώ πολλοί από αυτούς ενσωματώθηκαν στο δυναμικό της METLEN Energy & Metals, αναλαμβάνοντας οργανικές θέσεις.

Τώρα που κέρδισα την προσοχή σας, συνεχίζω. Επειδή τα νούμερα δεν ψεύδονται, η μακροπρόθεσμη αξία του προγράμματος επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά: συνολικά, στους πρώτους οκτώ κύκλους έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 260 νέοι μηχανικοί, εκ των οποίων οι 125 παραμένουν ακόμη και σήμερα στην εταιρεία, ακόμα και δέκα χρόνια μετά από τους πρώτους κύκλους. Αυτό το ποσοστό διατήρησης, που ανέρχεται στο 56% των συνολικών συμμετεχόντων, είναι μια διαχρονική απόδειξη της ποιότητας της εμπειρίας και των ευκαιριών που προσφέρει η METLEN Energy & Metals. Μάλιστα, το ποσοστό ικανοποίησης των συμμετεχόντων παραμένει σταθερά υψηλό, πάνω από 90%, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας ως «Employer of Choice» και σημείου αναφοράς για νέους μηχανικούς.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Το «Μηχανικοί στην Πράξη» είναι ένα ολοκληρωμένο ετήσιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που λειτουργεί ως «σχολείο» υψηλού επιπέδου. Οι συμμετέχοντες εντάσσονται σε ομάδες και εργάζονται σε πραγματικές συνθήκες, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα καθήκοντα, σε σύνθετα έργα με παγκόσμιο αντίκτυπο.

Πέρα από την τεχνική εμπειρία, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές συνεδρίες για τη βελτίωση κρίσιμων δεξιοτήτων σε θέματα όπως διαχείριση χρόνου, τεχνικές παρουσίασης, MS Office, Ανάλυση Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα, η καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες της εταιρείας παρέχει στους νέους μηχανικούς τα απαραίτητα εφόδια για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων και την ανάληψη απαιτητικών έργων.

Μία τέτοια εμπειρία είναι μοναδική, γεγονός που αποτυπώνεται και στις μαρτυρίες των συμμετεχόντων, καθώς περνά από την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας, στην άμεση εύρεση εργασίας, έως την απόκτηση διεθνούς έκθεσης, τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και, τελικά, την αύξηση της αυτοπεποίθησης για το μέλλον.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν και ποια είναι τα κριτήρια;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσφατους πτυχιούχους μηχανικούς (Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Πολιτικούς, Χημικούς Μηχανικούς ή άλλες σχετικές ειδικότητες) με μέγιστη εργασιακή εμπειρία δύο ετών.

Το ιδανικό προφίλ διαθέτει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, με άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και τη δυνατότητα μετεγκατάστασης σε μία από τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η METLEN Energy & Metals στην Ελλάδα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, Κόρινθο ή Βόλο. Όσο για τους άνδρες υποψηφίους, απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Αυτά όσον αφορά τα τυπικά προσόντα. Η εταιρεία επιπλέον αναζητά χαρακτήρες και συμπεριφορές που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες της: Προσωπική ανάπτυξη, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην ασφάλεια, συνεργασία και εμπιστοσύνη, ενσυναίσθηση και αποτελεσματική επικοινωνία, καθώς και ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Διαφανής και αξιόπιστη διαδικασία αξιολόγησης

Το επόμενο μεγάλο ερώτημα για τους υποψηφίους είναι πως γίνεται η διαδικασία επιλογής. Είναι μία διαδικασία τριών βαθμίδων, σχεδιασμένη να αξιολογήσει συνολικά τον κάθε υποψήφιο.

Virtual Introduction & Online Assessments: Οι υποψήφιοι μαθαίνουν περισσότερα για το πρόγραμμα και τη διαδικασία επιλογής και δείχνουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους.

Οι υποψήφιοι μαθαίνουν περισσότερα για το πρόγραμμα και τη διαδικασία επιλογής και δείχνουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. Virtual Speed Discussions: Πραγματοποιούνται σύντομες διαδικτυακές συναντήσεις one-on-one με ειδικούς του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πραγματοποιούνται σύντομες διαδικτυακές συναντήσεις one-on-one με ειδικούς του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Assessment Center: Στο τελευταίο στάδιο, οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε μια ομαδική άσκηση και να παρουσιάσουν ένα case study σε πάνελ αξιολογητών.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν την προτίμησή τους ως προς τον κλάδο (π.χ. Ενέργεια, Κατασκευές, Τεχνολογία) στον οποίο θα ήθελαν να ασχοληθούν, με την τελική τοποθέτηση να γίνεται βάσει αυτών των προτιμήσεων, των αναγκών των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας και του προφίλ του κάθε υποψήφιου μηχανικού.

Μια επένδυση στο μέλλον

Το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» της METLEN Energy & Metals πέρα από μία επένδυση στην επαγγελματική ανάπτυξη των νέων, αποτελεί και μια δράση που εναρμονίζεται με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Στόχος 4 της Ποιοτικής Εκπαίδευσης και Στόχος 8 της Αξιοπρεπούς Εργασίας και Οικονομικής Ανάπτυξης).

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και του φαινομένου brain drain, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργεί μια νέα γενιά μηχανικών που δεν είναι μόνο τεχνικώς ανταγωνιστική, αλλά και διαποτισμένη με την κουλτούρα ασφάλειας, καινοτομίας και συνεργασίας που χαρακτηρίζει την επιχείρηση.

Για όλους εσάς τους νέους και τις νέες μηχανικούς που επιθυμείτε να κάνετε τα πρώτα σας βήματα σε ένα περιβάλλον που ταυτίζεται με την προοπτική και την έμπνευση, ο 9ος κύκλος του προγράμματος «Μηχανικοί στην Πράξη» σας περιμένει. Ο δρόμος ξεκινά με την υποβολή της αίτησης έως τις 20 Οκτωβρίου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της METLEN Energy & Metals, ΕΔΩ ή εναλλακτικά, μπορείτε να απευθυνθείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: careers@metlengroup.com.