magazin
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Επιστρέφουν στην Ελλάδα 29 αρχαιότητες που είχαν διακινηθεί παράνομα στη Νέα Υόρκη
Culture Live 03 Οκτωβρίου 2025 | 19:29

Επιστρέφουν στην Ελλάδα 29 αρχαιότητες που είχαν διακινηθεί παράνομα στη Νέα Υόρκη

Οι αρχαιότητες που επαναπατρίζονται καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την Τελική Νεολιθική (5.000-4.000 π.Χ.) έως την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο (2ος/1ος αι. π.Χ.)

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Spotlight

Εικοσιεννέα αρχαιότητες παραδόθηκαν στις ελληνικές Αρχές την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου από τον επικεφαλής της Antiquities Trafficking Unit Matthew Bogdanos, αντιεισαγγελέα στην εισαγγελία του Μανχάταν, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης, παρουσία του γενικού γραμματέα Πολιτισμού Γεωργίου Διδασκάλου, της Γενικής Προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Ιφιγένειας Καναρά και στελεχών της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών.

Όπως τονίζει το υπουργείο Πολιτισμού, οι αρχαιότητες που επαναπατρίζονται καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την Τελική Νεολιθική (5.000-4.000 π.Χ.) έως την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο (2ος/1ος αι. π.Χ.) και αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της γλυπτικής, της μεταλλοτεχνίας και της κεραμικής.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού: Δύο λίθινες κεφαλές πελέκεων (5000-4000 π.Χ.), Μινωικός σφραγιδόλιθος από αχάτη με παράσταση αιγάγρου (3100 π.Χ.), τρεις μαρμάρινες Πρωτοκυκλαδικές φιάλες (2700-2400 π.Χ.), οπισθότμητη Πρωτοκυκλαδική πρόχους (2700-2300 π.Χ.), Μυκηναϊκός ψευδόστομος αμφορέας (1200-110 π.Χ.), δύο χάλκινα εξαρτήματα ζωνών από τη δυτική Μακεδονία (7ος αι. π.Χ.), χάλκινο πόδι επίπλου με τη μορφή Σειρήνας, έργο λακωνικού εργαστηρίου (περί το 600 π.Χ.), μαρμάρινη κεφαλή κούρου (περί τα μέσα του 6ου αι. π.Χ.), χάλκινο προσάρτημα με τη μορφή της Μέδουσας Γοργούς, έργο πιθανότατα κορινθιακού εργαστηρίου (ύστερος 6ος αι. π.Χ.), χάλκινο περίοπτο ελισσόμενο φίδι (5ος αι. π.Χ.), χρυσό περίαπτο περιδεραίου (5ος-4ος αι. π.Χ.), δύο σιδερένιες θυσιαστικές μάχαιρες (5ος-4ος αι. π.Χ.), τρεις αργυροί κωνικοί κάλυκες (περί τα 300 π.Χ.), μπρούντζινο προσάρτημα με την προτομή της Αταλάντης (2ος-1ος αι. π.Χ.).

Πώς ανακτήθηκαν οι αρχαιότητες

Το σύνολο σχεδόν των αρχαιοτήτων που ανακτήθηκαν και επαναπατρίζονται είχαν διακινηθεί παράνομα και είχαν καταλήξει στο εμπόριο τέχνης (Fortuna Fine Arts). Οι πολύμηνες έρευνες της Εισαγγελίας του Μανχάταν με την συνδρομή της Homeland Security Investigation και η αρχαιολογική τεκμηρίωση που παρείχε για αρκετά από αυτά η αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, απέδειξαν την παράνομη προέλευση και διακίνησή τους και οδήγησαν στην κατάσχεσή τους και απόδοση στην Ελλάδα. Τα 18 από τα 29 αντικείμενα είχαν καταλήξει στις συλλογές του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης με το οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού διατηρεί συστηματική συνεργασία.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε πως «κάθε επαναπατρισμός ελληνικών αρχαιοτήτων είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός και δικαιώνει την πολιτική του υπουργείου Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς ως η χώρα που έχει θέσει πολύ ψηλά στις πολιτικές της την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών, ένα φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Και αυτό φάνηκε και στο Mondiacult, το παγκόσμιο συνέδριο για τις πολιτικές του Πολιτισμού, που οργάνωσε η UNESCO, στη Βαρκελώνη».

Συνέχισε λέγοντας πως «η νέα επιτυχία της μονάδας Αntiquities Trafficking Unit, με επικεφαλής τον Matthew Bogdanos, και του Department of Homeland Security Investigations μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία. Έχω πει πολλές φορές, και θα συνεχίζω να το τονίζω, ότι ο αγώνας ενάντια στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών απαιτεί ισχυρές συνεργασίες και πολλή δουλειά. Είναι ευτύχημα που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε και να διατηρήσουμε αυτές τις συνεργασίες και να βλέπουμε απτά αποτελέσματα. Θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιστροφή των 29 αυτών αρχαιοτήτων».

«Συνεχίζουμε αποφασιστικά, δεν εφησυχάζουμε, δεν αναβάλλουμε»

Ο Matthew Bogdanos υπογράμμισε πως «η επιτυχία αυτή οφείλεται στους συνεργάτες μου, τόσο στην Antiquities Trafficking Unit όσο και στο υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας που απρόσκοπτα και πρόθυμα πάντοτε συμβάλλουν στην τεκμηρίωση των αντικειμένων. Συνεχίζουμε αποφασιστικά, δεν εφησυχάζουμε, δεν αναβάλλουμε. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, αυτός είναι ο τόπος, αυτός είναι ο χρόνος για τη μάχη ενάντια στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών».

Ο Γιώργος Διδασκάλου τόνισε ότι «είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ για να παραλάβω τις 29 αρχαιότητες που επιστρέφουν στην Ελλάδα χάρη στις πολύμηνες έρευνες της Αntiquities Trafficking Unit. Το ΥΠΠΟ μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία με την Εισαγγελία του Μανχάταν, η οποία είναι βέβαιο ότι θα αποφέρει ακόμη πλουσιότερους καρπούς».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διάσπαση των 2.070 μονάδων έφερε η τριήμερη άνοδος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διάσπαση των 2.070 μονάδων έφερε η τριήμερη άνοδος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Economy
Ελλάδα – Σαουδική Αραβία: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών

Ελλάδα – Σαουδική Αραβία: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο
Kάτι στοιχειωμένο 03.10.25

Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο

Ένα αξιαγάπητο κατοικίδιο είναι ο απίθανος πρωταγωνιστής μιας ταινίας 73 λεπτών με τίτλο Good Boy και θέμα ένα στοιχειωμένο σπίτι -«κάποιες ευφυείς στιγμές αλλά και έντονη επανάληψη» γράφει ο Benjamin Lee στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σφαίρες, φόνοι και αγάπη: Ο αιματηρός έρωτας των Μπόνι και Κλάιντ μέσα από 600 φωτογραφίες
Η Μεγάλη Ύφεση 03.10.25

Σφαίρες, φόνοι και αγάπη: Ο αιματηρός έρωτας των Μπόνι και Κλάιντ μέσα από 600 φωτογραφίες

Περίπου 600 φωτογραφίες ειδαν το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες, δίνοντάς μας μια εικόνα για την καθημερινότητα του πιο διάσημου ζευγαριού κακοποιών των ΗΠΑ και της ποπ κουλτούρας, των Μπόνι και Κλάιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση
Αξέχαστη 03.10.25

Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 και είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σπουδαία δημιουργό

Σύνταξη
Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»
Απεταξάμην 02.10.25

Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»

Το Χόλιγουντ προκαλεί ακόμη μια φορά τους σκληροπυρηνικούς Χριστιανούς και η νέα ταινία τρόμου του Νίκολας Κέιτζ για τα παιδικά χρόνια του Ιησού ήδη λιθοβολείται ως «βλάσφημη»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Peaky Blinders: Επική επιστροφή, νέο αίμα με δύο spin-off σειρές και μία ταινία για τους Σέλμπι
Κανένα τέλος 02.10.25

Peaky Blinders: Επική επιστροφή, νέο αίμα με δύο spin-off σειρές και μία ταινία για τους Σέλμπι

Η θρυλική σειρά Peaky Blinders επιστρέφει με δύναμη με το BBC και το Netflix να ανακοινώνουν επίσημα την επιστροφή στο σύμπαν των Σέλμπι με δύο spin-off τηλεοπτικές παραγωγές και μία ταινία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
UNESCO: Παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων
Culture Live 02.10.25

UNESCO: Παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της ψηφιακής πλατφόρμας της UNESCO ανέλαβε ο Φράνσις Κερέ, σε συνεργασία με την Interpol, ενώ τη χρηματοδότηση παρείχε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

Σύνταξη
«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ
Φαμίλια 02.10.25

«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ

Ένας φόρος τιμής στον Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του BBC θέλει να συγκινήσει, να υπενθυμίσει και να αποθεώσει το πνεύμα του θρυλικού ρόκερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα
Culture Live 01.10.25

«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της πλατφόρμας Netflix, καλώντας τους γονείς να ακυρώσουν τις συνδρομές τους για χάρη της «υγείας των παιδιών τους». Η αγορά τον άκουσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι
«Συγχώρεση, κατανόηση» 01.10.25

Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι

Μαζί με τον Τζέικομπ Έλορντι, το νέο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Frankenstein» περιλαμβάνει επίσης σκηνές με τον Όσκαρ Άιζακ στο ρόλο του Βίκτορ Φον Φρανκενστάιν και τη Μία Γκοθ στο ρόλο της Ελίζαμπεθ Λαβένζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο
Κόσμος 03.10.25

Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο

Η οικογένεια Λαιμού έχει διορίσει ήδη δικηγόρο που τρέχει την υπόθεση και δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά αν τελικά αποδειχθεί πως υπήρξε ιατρική αμέλεια.

Σύνταξη
Βουλή: Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla – «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ
Βουλή 03.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla - «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση ενέργειες, ώστε να προστατευτούν οι Έλληνες συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα και επέβαιναν στον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα

Σύνταξη
Ομιλία Μητσοτάκη στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Ομιλία Μητσοτάκη στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μια συνολική τοποθέτηση για την πολιτική κατάσταση σήμερα, καθώς το συνέδριο συμπίπτει με την επέτειο ίδρυσης της ΝΔ

Σύνταξη
Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων
Planet Travel 03.10.25

Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων

Αλήθεια απολύθηκε η Μαντόνα μετά από δύο εβδομάδες εργασίας στο βεστιάριο του Russian Tea Room; Δεν ακούγεται απίθανο. Έγραψε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν τις πρώτες νότες του διάσημου Fancy Free σε μια χαρτοπετσέτα εκεί; Πιθανόν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επίθεση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας – «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»
Νέα κλιμάκωση 03.10.25

Επίθεση της Ρωσίας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας - «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί «τον χειμώνα ως όπλο» - Επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους σε ρωσικό έδαφος κάνουν και οι ουκρανικές δυνάμεις, όπως λένε αξιωματούχοι του Κιέβου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα

Ο Ζαμπαλάς τιμωρήθηκε επειδή δεν έδειξε τα σωστά πλάνα, ο Κουμπαράκης επειδή παρέσυρε νέο διαιτητή, παραδέχθηκαν ότι ο Κατσικογιάννης δεν συνεργάστηκε με τον βοηθό του. Τι άλλο πρέπει να γίνει;

Βάιος Μπαλάφας
Η Σερβία εγκαινίασε σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων που τη συνδέει με την Ουγγαρία
Βελιγράδι - Σουμπότιτσα 03.10.25

Η Σερβία εγκαινίασε σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων που τη συνδέει με την Ουγγαρία

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ήταν μεταξύ των επιβατών της ταχείας αμαξοστοιχίας που πραγματοποίησε την πρώτη διαδρομή από το Βελιγράδι μέχρι τη Σουμπότιτσα

Σύνταξη
33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα
Επέτειος 03.10.25

33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα

Στις 3 Οκτωβρίου 2025, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα γιόρτασαν την 33η επέτειο του γάμου τους, ένα ορόσημο που, στην εποχή της ραγδαίας εναλλαγής και της πολιτικής φθοράς, ισοδυναμεί με επίτευγμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης
Ενεργειακά 03.10.25

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης

«Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
Στεγαστική κρίση 03.10.25

Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων

Η επέκταση των φοροαπαλλαγών δεν θα κάνει τίποτα για τη στεγαστική κρίση, επιμένει ο Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών. Προτείνει να μπει ανώτατο όριο στα ενοίκια μέχρι «να ισορροπήσει η αγορά».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ
Global Sumud Flottilla 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη - «Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
19η μέρα 03.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: Έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»
Νέο τελεσίγραφο 03.10.25

Διορία μέχρι την Κυριακή έδωσε στη Χαμάς ο Τραμπ για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, έδωσε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο