Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;

Με «ψαλιδισμένα» τα…φτερά κινείται η ελληνική αγορά, κάτι που αποτυπώθηκε και στην πτώση του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο. Αν και ο πληθωρισμός (εναρμονισμένος δείκτης) μειώθηκε τον ίδιο μήνα, εντούτοις οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια σειρά αβεβαιοτήτων, την που οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν αρνητικές και τα «σύννεφα» μαζεύονται πάνω από ευρωπαϊκές οικονομίες όπως η Γαλλία. Παράλληλα οι -επί τα χείρω- αναθεωρήσεις της ελληνικής ανάπτυξης από ξένους οίκους, όπως η UBS ή εγχώριους οργανισμούς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος επιβαρύνουν το κλίμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η αβεβαιότητα για το οικονομικό περιβάλλον παραμένει, καθώς στην ερώτηση που αφορά στην ευκολία πρόβλεψης της μελλοντικής ανάπτυξης της επιχείρησης, τον Σεπτέμβριο το 37% των επιχειρήσεων θεώρησαν ότι αυτή μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, από 45% τον προηγούμενο μήνα.

Οι προβλέψεις

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΟΒΕ, στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για τις εξαγωγές έχουν επιδεινωθεί, στοιχείο ενδεικτικό των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν στο διεθνές εμπόριο. Στις Κατασκευές η διόρθωση του δείκτη είναι αναμενόμενη κυρίως στα Ιδιωτικά Έργα, καθώς ο δείκτης κινείται γενικά σε πολύ υψηλά επίπεδα για αρκετούς μήνες, ενώ στις Υπηρεσίες ο δείκτης υποχωρεί στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 12 μηνών. Ακόμη, στο Λιανικό Εμπόριο, οι ήπια θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν οριακά, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να ενισχύονται οριακά.

Όπως δείχνει η ανάλυση του ΙΟΒΕ, οι κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ιδίως για μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος, πιθανώς επηρέασαν θετικά μέρος των νοικοκυριών, καθώς αμβλύνθηκε η απαισιοδοξία σε κάποιες μεταβλητές, ωστόσο οι εκτιμήσεις από μεγάλο μέρος των νοικοκυριών παραμένουν ακόμη σχετικά αρνητικές.

Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αμβλύνθηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, βελτιώθηκαν οι προβλέψεις για μείζονες αγορές ενώ ενισχύθηκε η πρόθεση για αποταμίευση.

Τι συνέβη με τον πληθωρισμό

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, τον Σεπτέμβριο υπήρξε μια επιβράδυνση στο 1,8% τον Αύγουστο από 3,1% τον Αύγουστο και μένει να φανεί εάν αυτή η συνθήκη θα συνεχιστεί. Όπως έδειξαν τα στοιχεία της Eurostat, το παραπάνω συνέβη, καθότι ο δείκτης ενέργειας μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 3,7%. Ο δείκτης ενέργειας τον Αύγουστο είχε μειωθεί κατά 1,9% στην Ελλάδα, ενώ τον Ιούλιο για αυξηθεί κατά 0,7%.

Και στην κατηγορία «τρόφιμα, καπνός και αλκοόλ» η αύξηση τιμών συνεχίστηκε αλλά με πιο αργό ρυθμό. Με τον δείκτη να έχει άνοδο τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα κατά 1,4% σε ετήσια βάση έναντι ανόδου 2,4% τον Αύγουστο και 3,3% τον Ιούλιο.

Επιβράδυνση στο ρυθμό ανόδου παρατηρήθηκε και στα βιομηχανικά μη ενεργειακά αγαθά, με αύξηση 0,5% τον Σεπτέμβριο, έναντι 1% ανόδου τιμών τον Αύγουστο και 1,3% τον Ιούλιο.

Στις υπηρεσίες η άνοδος ήταν ταχύτατη κατά 3,4% τον Σεπτέμβριο αλλά και πιο αργή σε σχέση με την άνοδο 4,9% που σημειώθηκε κατά τον Αύγουστο και 5,2% που κατεγράφη τον Ιούλιο.

Πάντως, την ίδια στιγμή, ο δομικός δείκτης (εξαιρεί ενέργεια και τρόφιμα), επιβραδύνθηκε μεν, αλλά παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από τον γενικό δείκτη: σημείωσε άνοδο 2,6% έναντι ανόδου 3,9% τον Αύγουστο.

πηγή: ΟΤ