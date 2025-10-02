newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 23:00
Ήχησε το 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;
Οικονομία 02 Οκτωβρίου 2025 | 22:55

Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα για τις επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει. Γιατί η μείωση του πληθωρισμού δεν έδιωξε τα «σύννεφα» από την αγορά.

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
A
A
Vita.gr
Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Spotlight

Με «ψαλιδισμένα» τα…φτερά κινείται η ελληνική αγορά, κάτι που αποτυπώθηκε και στην πτώση του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο. Αν και ο πληθωρισμός (εναρμονισμένος δείκτης) μειώθηκε τον ίδιο μήνα, εντούτοις οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια σειρά αβεβαιοτήτων, την που οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν αρνητικές και τα «σύννεφα» μαζεύονται πάνω από ευρωπαϊκές οικονομίες όπως η Γαλλία. Παράλληλα οι -επί τα χείρω- αναθεωρήσεις της ελληνικής ανάπτυξης από ξένους οίκους, όπως η UBS ή εγχώριους οργανισμούς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος επιβαρύνουν το κλίμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η αβεβαιότητα για το οικονομικό περιβάλλον παραμένει, καθώς στην ερώτηση που αφορά στην ευκολία πρόβλεψης της μελλοντικής ανάπτυξης της επιχείρησης, τον Σεπτέμβριο το 37% των επιχειρήσεων θεώρησαν ότι αυτή μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, από 45% τον προηγούμενο μήνα.

Οι προβλέψεις

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΟΒΕ, στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για τις εξαγωγές έχουν επιδεινωθεί, στοιχείο ενδεικτικό των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν στο διεθνές εμπόριο. Στις Κατασκευές η διόρθωση του δείκτη είναι αναμενόμενη κυρίως στα Ιδιωτικά Έργα, καθώς ο δείκτης κινείται γενικά σε πολύ υψηλά επίπεδα για αρκετούς μήνες, ενώ στις Υπηρεσίες ο δείκτης υποχωρεί στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 12 μηνών. Ακόμη, στο Λιανικό Εμπόριο, οι ήπια θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν οριακά, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να ενισχύονται οριακά.

Όπως δείχνει η ανάλυση του ΙΟΒΕ, οι κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ιδίως για μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος, πιθανώς επηρέασαν θετικά μέρος των νοικοκυριών, καθώς αμβλύνθηκε η απαισιοδοξία σε κάποιες μεταβλητές, ωστόσο οι εκτιμήσεις από μεγάλο μέρος των νοικοκυριών παραμένουν ακόμη σχετικά αρνητικές.

Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αμβλύνθηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, βελτιώθηκαν οι προβλέψεις για μείζονες αγορές ενώ ενισχύθηκε η πρόθεση για αποταμίευση.

Τι συνέβη με τον πληθωρισμό

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, τον Σεπτέμβριο υπήρξε μια επιβράδυνση στο 1,8% τον Αύγουστο από 3,1% τον Αύγουστο και μένει να φανεί εάν αυτή η συνθήκη θα συνεχιστεί. Όπως έδειξαν τα στοιχεία της Eurostat, το παραπάνω συνέβη, καθότι ο δείκτης ενέργειας μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 3,7%. Ο δείκτης ενέργειας τον Αύγουστο είχε μειωθεί κατά 1,9% στην Ελλάδα, ενώ τον Ιούλιο για αυξηθεί κατά 0,7%.

Και στην κατηγορία «τρόφιμα, καπνός και αλκοόλ» η αύξηση τιμών συνεχίστηκε αλλά με πιο αργό ρυθμό. Με τον δείκτη να έχει άνοδο τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα κατά 1,4% σε ετήσια βάση έναντι ανόδου 2,4% τον Αύγουστο και 3,3% τον Ιούλιο.

Επιβράδυνση στο ρυθμό ανόδου παρατηρήθηκε και στα βιομηχανικά μη ενεργειακά αγαθά, με αύξηση 0,5% τον Σεπτέμβριο, έναντι 1% ανόδου τιμών τον Αύγουστο και 1,3% τον Ιούλιο.

Στις υπηρεσίες η άνοδος ήταν ταχύτατη κατά 3,4% τον Σεπτέμβριο αλλά και πιο αργή σε σχέση με την άνοδο 4,9% που σημειώθηκε κατά τον Αύγουστο και 5,2% που κατεγράφη τον Ιούλιο.

Πάντως, την ίδια στιγμή, ο δομικός δείκτης (εξαιρεί ενέργεια και τρόφιμα), επιβραδύνθηκε μεν, αλλά παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από τον γενικό δείκτη: σημείωσε άνοδο 2,6% έναντι ανόδου 3,9% τον Αύγουστο.

πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Economy
Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Διυπουργική σύσκεψη για τη βιομηχανία: Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος
Διυπουργική σύσκεψη 02.10.25

Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Με ανταλλαγή απόψεων αλλά χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη βιομηχανία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Σύνταξη
Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες
Οικονομικές δυσκολίες 02.10.25

Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες

Παρά τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας και τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι δείκτες δεν βελτιώνονται, η κατανομή του εισοδήματος παραμένει άνιση και η κοινωνική κινητικότητα περιορισμένη

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση
«Να τρέξουμε» 02.10.25

Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση

Το χρονικό πλαίσιο για την κυβέρνηση είναι ασφυκτικό, καθότι έχει μπροστά της το τέλος Οκτωβρίου όπου μέχρι τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει το σχέδιο αναθεώρησης

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Παπασταύρου: «Η χονδρική τιμή στο ρεύμα ανέβηκε – Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»
Εναλλακτικά σενάρια 02.10.25

Παπασταύρου για την αύξηση των χονδρικών τιμών στο ρεύμα - «Προσπαθούμε να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»

«Ο αλγόριθμος δεν άλλαξε, αλλά μπορέσαμε και συντονιστήκαμε και είμαστε πιο κοντά στις τιμές με χώρες της Ευρώπης» δήλωσε για τις τιμές στο ρεύμα ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Ενοίκια: Πώς σχολιάζει η αγορά τις τρεις νέες παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές – Εκτός συζήτησης το πλαφόν
Στεγαστική Κρίση 02.10.25

Ενοίκια: Πώς σχολιάζει η αγορά τις τρεις νέες παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές – Εκτός συζήτησης το πλαφόν

Το ΥΠΕΘΟ ανακοίνωσε τρεις παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές στα εισοδήματα από ενοίκια, σε πρώην κλειστά ακίνητα. Θετικά μέτρα, αλλά δε λύνουν τη στεγαστική κρίση, σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η εντολή για τις άδειες με μπόνους δόμησης που κόπηκαν στο ΣτΕ – Τι αναφέρει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ
Οικονομία 02.10.25

Η εντολή για τις άδειες με μπόνους δόμησης που κόπηκαν στο ΣτΕ – Τι αναφέρει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ

Σε εγκύκλιο που απέστειλε τις προηγούμενες ημέρες προς τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) ζητά να αφήσουν πίσω όποιες άλλες εκκρεμότητες έχουν και να «πιάσουν» τις άδειες που κάνουν χρήση των κινήτρων που έδινε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Φόροι: Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση συντελεστών – Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση
Ιδού η απορία 02.10.25

Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση φόρων - Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση

Οι φόροι εξακολουθούν να αποτελούν μέρος μια μεγάλης συζήτησης που διεξάγεται παγκοσμίως. Είναι διατεθειμένοι οι πολίτες να «θυσιάσουν» καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες για λιγότερους φόρους;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα

Αστραψε και βρόντηξε η ΑΕΚ Λάρνακας που διέλυψε 4-0 την Αλκμαάρ, αντίθετα η Φιορεντίνα νίκησε τη Σίγμα Ολομουτς πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, με πέναλτι λύγισε η Ομόνοια με τη Μάιντζ

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά – Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη
Εξεταστική 03.10.25

«Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά - Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη

Για «τακτική σιωπής και υπεκφυγής που καίει το αφήγημα ότι όλα καλώς πήγαιναν» μιλούν πηγές του ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Θεοφάνη Παπά. Η μαρτυρία για τον Μάκη Βορίδη και την κατανομή βοσκοτόπων.

Σύνταξη
Το «black out» και το 3-1
On Field 03.10.25

Το «black out» και το 3-1

Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» το κακό τέταρτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε στην Μαδρίτη, αλλά έχει μπροστά του το… 3-1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)
Conference League 02.10.25

Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)

Ξεκίνημα με το... αριστερό στο Europa Conference League για την ΑΕΚ - Η Ένωση προηγήθηκε στην Σλοβενία με τον Κουτέσα, αλλά η Τσέλιε έφερε τούμπα το παιχνίδι και την ανάγκασε σε ήττα.

Σύνταξη
Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»
Απεταξάμην 02.10.25

Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»

Το Χόλιγουντ προκαλεί ακόμη μια φορά τους σκληροπυρηνικούς Χριστιανούς και η νέα ταινία τρόμου του Νίκολας Κέιτζ για τα παιδικά χρόνια του Ιησού ήδη λιθοβολείται ως «βλάσφημη»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)
Κόσμος 02.10.25

Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)

Ο μαροκινός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η τροποποιημένη γεωργική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου αποτελεί επιβεβαίωση της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος, που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, και στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Σύνταξη
Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες και στην έλλειψη καθαρού μυαλού των παικτών του στο διάστημα των επτά λεπτών που ο Παναθηναϊκός δέχθηκε δυο γκολ στάθηκε ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
Διυπουργική σύσκεψη για τη βιομηχανία: Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος
Διυπουργική σύσκεψη 02.10.25

Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Με ανταλλαγή απόψεων αλλά χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη βιομηχανία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Σύνταξη
Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)

Μόλις στο 7' η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ επί της Τσέλιε με τον σουτ του Κουτέσα έξω από τη μεγάλη περιοχή - Δείτε το βίντεο.

Σύνταξη
Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες
Οικονομικές δυσκολίες 02.10.25

Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες

Παρά τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας και τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι δείκτες δεν βελτιώνονται, η κατανομή του εισοδήματος παραμένει άνιση και η κοινωνική κινητικότητα περιορισμένη

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κακοκαιρία: Δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και λαμπάδιασε στη Ναύπακτο [βίντεο]
Δείτε βίντεο 02.10.25

Δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και λαμπάδιασε στη Ναύπακτο

Η κακοκαιρία έπληξε πολλές περιοχές της χώρας με βροχές και καταιγίδες, αλλά τα φαινόμενα δεν υποχωρούν. Εντυπωσιακό βίντεο από τη Ναύπακτο, όπου χτυπήθηκε από κεραυνό και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο