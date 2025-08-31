Την ακρίβεια, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, το μειωμένο εισόδημα για αγορές και την αύξηση των τιμών των προμηθευτών, αξιολογούν ως τα πλέον σημαντικά προβλήματα με αρνητική επιβάρυνση οι επιχειρήσεις από τον κλάδο του εμπορίου, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την έρευνα που διενήργησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, στο πλαίσιο της έρευνας για θερινές εκπτώσεις.

Ειδικότερα, το 59% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι η ακρίβεια επηρεάζει αρνητικά την επιχείρησή του πάρα πολύ και ακολουθεί το λειτουργικό κόστος με 52%, το μειωμένο εισόδημα για αγορές με 40%, η αύξηση τιμών αγοράς από προμηθευτές 39% και η ρευστότητα 18%.

Αύξηση πάνω από 10%

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (74%) αναφέρει πως το λειτουργικό της κόστος έχει διογκωθεί περισσότερο από 10% από τις αρχές του έτους έως σήμερα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, το 67% των επιχειρηματιών δηλώνει από καθόλου έως λίγο ανακουφισμένο από τα μέτρα στήριξης έναντι των ανατιμήσεων και αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις

Παρά την ενίσχυση των απομακρυσμένων πωλήσεων, το 45% των επιχειρηματιών δήλωσε πως οι πωλήσεις του φυσικού καταστήματος ήταν περισσότερες από τις ηλεκτρονικές, το 43% ίδιες και μόνο ένα 12% δήλωσε ότι ήταν υψηλότερες. Ένα εύρημα, που σύμφωνα με Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, υπογραμμίζει και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για την περαιτέρω ψηφιακή ωρίμανση της αγοράς.

Το 11,6% του ΑΕΠ

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στο υπόμνημα που κατάθεσε προς τον πρωθυπουργό η ΕΣΕΕ ενόψει της 89ης ΔΕΘ, στον κλάδο του Εμπορίου δραστηριοποιούνται περί τις 229 χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία το 11,6% του ΑΕΠ.

Κατά συνέπεια, μια στις τέσσερις επιχειρήσεις (24,2%) της χώρας, εξαιρουμένων εκείνων του αγροτικού τομέα, είναι εμπορικές, ενώ ο κύκλος εργασιών του Εμπορίου για το 2024 αγγίζει τα 180 δισ. ευρώ, επίδοση που ανέρχεται στο 37,1% του συνολικού τζίρου. Αυτό σημαίνει πως σχεδόν 4 στα 10 ευρώ που κυκλοφορούν στην οικονομία διακινούνται εντός του κλάδου του Εμπορίου.

Το 17,2% της απασχόλησης

Σε όρους απασχόλησης, το Εμπόριο δημιουργεί και συντηρεί 727 χιλιάδες θέσεις εργασίας, καλύπτοντας το 17,2% της συνολικής απασχόλησης. Παράλληλα, το Εμπόριο λειτουργεί προσθετικά στην κοινωνική συνοχή, καθώς οι πολύ μικρές (“micro”) επιχειρήσεις είναι εκείνες που παρέχουν περισσότερες από τις μισές (51,9%) θέσεις εργασίας του κλάδου.

Ενδεικτικό της δυναμικής του Εμπορίου είναι πως ένας στους τέσσερις εργοδότες της οικονομίας (25,2%) δραστηριοποιείται στον κλάδο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως μόνο στον επιμέρους κλάδο του λιανικού Εμπορίου, ο οποίος συγκεντρώνει ίσως και το ισχυρότερο ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού, δραστηριοποιούνται 142,8 χιλιάδες επιχειρήσεις ή το 15,1% του συνόλου των επιχειρήσεων στην οικονομία (εξαιρώντας εκείνες του αγροτικού τομέα).

Ταυτόχρονα στο λιανικό, ο κύκλος εργασιών το 2024 διαμορφώθηκε σε 58,7 δισ. ευρώ (ή στο 12,1% του συνολικού τζίρου), με την απασχόληση να ανέρχεται σε 528 χιλιάδες απασχολουμένους (δηλαδή στο 12,2% των εργαζομένων του συνόλου της οικονομίας).

