newspaper
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Στην «πίεση» οι ΜμΕ του λιανεμπορίου – Τι περιμένουν από τη ΔΕΘ
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Αυγούστου 2025 | 17:35

Στην «πίεση» οι ΜμΕ του λιανεμπορίου – Τι περιμένουν από τη ΔΕΘ

Οι «μικρές» επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο «είδαν» τον κύκλο εργασιών τους να μειώνεται το β’ τρίμηνο του έτους

ΚείμενοΜαρία Σιδέρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Spotlight

Υπό πίεση βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον λιανικό εμπόριο, όπως άλλωστε το σύνολο αυτού του μεγέθους των εταιρειών σε όποιον κλάδο κι αν δραστηριοποιούνται. Έχοντας μεταξύ άλλων ως «βαρίδια» την έλλειψη ρευστότητας, το ενεργειακό κόστος, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, τη δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, αλλά και δυσχέρειες στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών για τον μετασχηματισμό τους, αναζητούν μέσα στον αγώνα επιβίωσης και το δρόμο της ανάπτυξης.

Οι θεσμικοί φορείς, γενικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατ’ επανάληψη έχουν θέσει προς την πολιτική ηγεσία τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν, έχουν βάλει στο τραπέζι σειρά προτάσεων και αναμένουν (τι άλλο;) πλέγμα ολοκληρωμένων δράσεων κι όχι αποσπασματικών μέτρων. Για μια ακόμα φορά εν όψει της 89ης ΔΕΘ επανέρχονται ελπίζοντας ότι η κυβέρνηση εκτός «από τσάι και συμπάθεια» θα αποδείξει έμπρακτα ότι στηρίζει τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το β’ τρίμηνο του 2025 το 57% του συνόλου επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο

Μείωση τζίρου

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 10.835.906 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 10.910.634 χιλ. ευρώ. Πτώση που προήλθε από τις μικρές επιχειρήσεις.

Επίσης, στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 5.112.819 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 5.158.450 χιλ. ευρώ. Μείωση που και πάλι προήλθε από την πτώση του τζίρου των μικρών επιχειρήσεων.

Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το δεύτερο τρίμηνο του 2025 το 57% του συνόλου επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο.

Πτώση 4,7% καταγράφεται στον κύκλο εργασιών των μικρών επιχειρήσεων

Οι μικρές επιχειρήσεις

Ανά μέγεθος επιχείρησης στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, η μεγάλη πτώση 4,7% καταγράφεται στον κύκλο εργασιών των μικρών επιχειρήσεων (2.812.978 χιλ. ευρώ από 2.950.219 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024).

Ο τζίρος των πολύ μικρών επιχειρήσεων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στα επίπεδα περίπου των 6.289.362 χιλ. ευρώ.

Τέλος, μόνο οι μεσαίες επιχειρήσεις είδαν τον κύκλο εργασιών τους να αυξάνεται κατά 3,6% στα 1.733.566 χιλ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025

Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει τις πολιτικές εξοβελισμού της μικρής επιχειρηματικότητας

Αναμένοντας…τη ΔΕΘ

Τι περιμένουν από τη 89η ΔΕΘ; Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, μιλώντας πρόσφατα στον ΟΤ το περιέγραψε ίσως με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο: «Δεν αρκεί πλέον το χτύπημα συμπάθειας στην πλάτη» – «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει τις πολιτικές εξοβελισμού της μικρής επιχειρηματικότητας και να δείξει έμπρακτα ότι στηρίζει τη “ραχοκοκαλιά” της ελληνικής οικονομίας».

Η ΓΣΕΒΕΕ αναμένει από την κυβέρνηση στις εξαγγελίες που θα κάνει στη 89ηΔΕΘ να συμπεριλάβει αυτή τη φορά και τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολουμένους  με μέτρα που θα ελαφρύνουν τα βάρη που σήμερα αντιμετωπίζουν και  με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία να τους δώσει την δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης οικονομίας.

«Μέχρι σήμερα δεν το έχει κάνει. Αντίθετα κάθε χρόνο βρισκόμαστε προ δυσάρεστων εκπλήξεων με μέτρα που μόνο επιβαρύνσεις και γραφειοκρατία δημιουργούν στις μικρές επιχειρήσεις», είχε επισημάνει ο κ.Καββαθάς.

Ισότιμη συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα

Για την ψηφιακή μετάβαση

Από την πλευρά του, το ΕΒΕΠ έβαλε στο τραπέζι 22 παρεμβάσεις που όπως εκτιμά καλύπτει όλο το φάσμα των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν στο πλαίσιο στήριξης της επιχειρηματικότητας προς την κατεύθυνση περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομίας.

Η δέσμη των «22» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρεμβάσεις φορολογικού περιεχομένου όπως αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ των 10.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμάκων με ποσοστό ίσο ή ανάλογο με την επίδραση του σωρευτικού πληθωρισμού για ελαφρύνσεις στο διαθέσιμο εισόδημα.

Ενώ τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για ισότιμη συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι απλώς οικονομική πολιτική

Πολιτική επιβίωσης

H ισότιμη πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι ένα από τα ζητούμενα και για τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών. Όπως αναφέρει τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα αποκλείουν τις μικρές επιχειρήσεις λόγω γραφειοκρατίας και δυσανάλογων απαιτήσεων (π.χ. υψηλός τζίρος, προσωπικό, κερδοφορία).

«Απαιτείται», σημειώνει, «η ένταξή τους σε ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και πράσινα/ψηφιακά προγράμματα, με απλοποιημένα κριτήρια και ξεχωριστά κονδύλια».

Συνολικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών παρουσίασε ένα «καλάθι» με δέκα προτάσεις φορολογικού και χρηματοδοτικού περιεχομένου. Σταχυολογώντας θα ξεχωρίσουμε τη χρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα χωρίς τραπεζικά κριτήρια, καθώς όπως λέει «η Αναπτυξιακή Τράπεζα πρέπει να ενισχυθεί και να λειτουργεί ως εργαλείο πρόσβασης στη ρευστότητα, με λογικά επιτόκια και χωρίς τραπεζικά φίλτρα ώστε να μην αποκλείονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το τραπεζικό δανεισμό».

Τα φθηνά μικροδέματα

Ως επίσης μια ακόμα που αναφέρεται στα φθηνά μικροδέματα από τρίτες χώρες: «Τα μικροδέματα από ασιατικές πλατφόρμες παρακάμπτουν τελωνειακούς ελέγχους και εισάγονται σχεδόν αφορολόγητα, προκαλώντας αθέμιτο ανταγωνισμό. Ζητούμε την επιβολή υψηλού εθνικού τέλους ανά δέμα ή πλήρη εκτελωνισμό για φορολογική και διοικητική».

«Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι απλώς οικονομική πολιτική. Είναι πολιτική επιβίωσης. Περιμένουμε σαφείς δεσμεύσεις», θα τονίσει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Economy
Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

inWellness
inTown
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%
Αργεί η ανάκαμψη 23.08.25

Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%

Μεγαλύτερη του αναμενόμενου ήταν η συρρίκνωση της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο λόγω μειωμένων εξαγωγών και επενδύσεων. Το ΑΕΠ στη Γερμανία συρρικνώθηκε περισσότερο από 0,1% που προβλεπόταν.

Σύνταξη
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Έως το 2050 23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό - Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί οι Ελληνες αγαπούν τις λαϊκές αγορές

Επτά στους δέκα διαθέτουν έως 60 ευρώ την εβδομάδα για φρούτα και λαχανικά - Ζητούν απογευματινό ωράριο και περισσότερα βιολογικά προϊόντα, διατηρώντας υψηλή εμπιστοσύνη σε τιμές και προσωπική σχέση

Δήμητρα Σκούφου
Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.08.25

Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας – Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα

Υστερα από αυτό το όριο η προσαύξηση μειώνεται δραστικά και οι συνταξιούχοι κερδίζουν ελάχιστα, σε αντίθεση με τα μεγάλα οφέλη που προκύπτουν στη διαδρομή από τα 35 έως τα 40 έτη

Ηλίας Γεωργάκης
Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες
Οικονομία 23.08.25

Συμβόλαια… Γολγοθάς για τα ακίνητα: Χαμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες οι ιδιοκτήτες

Πώς βγαίνουν στην επιφάνεια τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα για αυθαίρετα, αλλαγές χρήσης σε κτίρια, οικοδομικές άδειες, πυροπροστασία και αντισεισμικές απαιτήσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΔΥΠΑ: Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο – Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία
ΔΥΠΑ 23.08.25

Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο - Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία

Αυξήθηκε κατά 5,5% η ανεργία τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο, με 41.263 νέους άνεργους να εγγράφονται στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Σε ετήσια βάση οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 6,2% ή κατά 53.000 άτομα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται
Διεθνής Οικονομία 23.08.25

UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται

Οι σημαντικές πηγές αβεβαιότητας φρενάρουν τις εκτιμήσεις της UBS για την πορεία των μετοχών στην ευρωζώνη, ωστόσο εκτιμά ότι η ανάπτυξη των κερδών θα επιταχυνθεί το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τουρισμός: Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία – Σημάδια κόπωσης στη «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας
Τα τελευταία στοιχεία 22.08.25

Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία - Σημάδια κόπωσης στον τουρισμό

Τουρισμός και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Πτώση σημείωσε ο αριθμός των ξένων τουριστών στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Αύξηση των εισαγωγών, υποχωρούν οι εξαγωγές. Σημάδια κόπωσης της οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;
Έρευνα 22.08.25

Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;

«Η ευκαιρία είναι τεράστια. Ελπίζω να κινητοποιήσει κόσμο στην κυβέρνηση και στη βιομηχανία να εξετάσουν πιο προσεκτικά τι εξορύσσουμε»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
Συνελήφθη ο οδηγός 23.08.25

Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος

Πολύ σφοδρή ήταν η σύγκρουση του αυτοκινήτου με τη μηχανή της 32χρονης, που πήγαινε από την Αταλάντη στη Σκάλα να συναντήσει τον σύζυγο και το παιδί της. Ο σύζυγός της περιέγραψε στο Mega τι συνέβη.

Σύνταξη
Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)

Ο Πορτογάλος αμυντικός έκανε σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά ο πορτιέρε του Αστέρα μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια, ενώ λίγο αργότερα η κεφαλιά του πέρασε άουτ

Σύνταξη
Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του – Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας
Την έκριναν ακατάλληλη 23.08.25

Οργή στη Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του επειδή... την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας

Οι Αρχές ενημέρωσαν την μητέρα ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, που εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της

Σύνταξη
Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό
Ελλάδα 23.08.25

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό

Στο διήμερο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εμβληματικών ερευνητικών έργων του ΑΠΘ, DATIS και EUPopLink, τα οποία ρίχνουν φως σε φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της σύγχρονης Ευρώπης

Σύνταξη
Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»
Το εκλογικό σύστημα 23.08.25

Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στις βουλευτικές εκλογές (15-20 Σεπτεμβρίου), θα αναβληθούν στην επαρχία των Δρούζων, αλλά και σε περιοχές που ελέγχουν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

Σύνταξη
Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»
«Ανήσυχα παιδιά» 23.08.25

Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι νιώθει «εξαγριωμένος με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή την γενοκτονία».

Σύνταξη
Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου
Δύο εβδομάδες ακόμα 23.08.25

Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη όσον αφορά την προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι ξανά «απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά αποφεύγει να ασκήσει πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρης – Βόλος
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Άρης – Βόλος

LIVE: Άρης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Βόλος για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Άρσεναλ – Λιντς

LIVE: Άρσεναλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λιντς για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Σασουόλο – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Σασουόλο – Νάπολι

LIVE: Σασουόλο – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σασουόλο – Νάπολι για την 1η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς η 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς η 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο

Έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις με τις οποίες Άρης και Βόλος ΝΠΣ θα παραταχθούν στις 20:00, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Super League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Απόρρητο