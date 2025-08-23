Στην «πίεση» οι ΜμΕ του λιανεμπορίου – Τι περιμένουν από τη ΔΕΘ

Υπό πίεση βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον λιανικό εμπόριο, όπως άλλωστε το σύνολο αυτού του μεγέθους των εταιρειών σε όποιον κλάδο κι αν δραστηριοποιούνται. Έχοντας μεταξύ άλλων ως «βαρίδια» την έλλειψη ρευστότητας, το ενεργειακό κόστος, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, τη δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, αλλά και δυσχέρειες στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών για τον μετασχηματισμό τους, αναζητούν μέσα στον αγώνα επιβίωσης και το δρόμο της ανάπτυξης.

Οι θεσμικοί φορείς, γενικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατ’ επανάληψη έχουν θέσει προς την πολιτική ηγεσία τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν, έχουν βάλει στο τραπέζι σειρά προτάσεων και αναμένουν (τι άλλο;) πλέγμα ολοκληρωμένων δράσεων κι όχι αποσπασματικών μέτρων. Για μια ακόμα φορά εν όψει της 89ης ΔΕΘ επανέρχονται ελπίζοντας ότι η κυβέρνηση εκτός «από τσάι και συμπάθεια» θα αποδείξει έμπρακτα ότι στηρίζει τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το β’ τρίμηνο του 2025 το 57% του συνόλου επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο

Μείωση τζίρου

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 10.835.906 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 10.910.634 χιλ. ευρώ. Πτώση που προήλθε από τις μικρές επιχειρήσεις.

Επίσης, στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 5.112.819 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 5.158.450 χιλ. ευρώ. Μείωση που και πάλι προήλθε από την πτώση του τζίρου των μικρών επιχειρήσεων.

Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το δεύτερο τρίμηνο του 2025 το 57% του συνόλου επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο.

Πτώση 4,7% καταγράφεται στον κύκλο εργασιών των μικρών επιχειρήσεων

Οι μικρές επιχειρήσεις

Ανά μέγεθος επιχείρησης στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, η μεγάλη πτώση 4,7% καταγράφεται στον κύκλο εργασιών των μικρών επιχειρήσεων (2.812.978 χιλ. ευρώ από 2.950.219 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024).

Ο τζίρος των πολύ μικρών επιχειρήσεων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στα επίπεδα περίπου των 6.289.362 χιλ. ευρώ.

Τέλος, μόνο οι μεσαίες επιχειρήσεις είδαν τον κύκλο εργασιών τους να αυξάνεται κατά 3,6% στα 1.733.566 χιλ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025

Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει τις πολιτικές εξοβελισμού της μικρής επιχειρηματικότητας

Αναμένοντας…τη ΔΕΘ

Τι περιμένουν από τη 89η ΔΕΘ; Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, μιλώντας πρόσφατα στον ΟΤ το περιέγραψε ίσως με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο: «Δεν αρκεί πλέον το χτύπημα συμπάθειας στην πλάτη» – «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει τις πολιτικές εξοβελισμού της μικρής επιχειρηματικότητας και να δείξει έμπρακτα ότι στηρίζει τη “ραχοκοκαλιά” της ελληνικής οικονομίας».

Η ΓΣΕΒΕΕ αναμένει από την κυβέρνηση στις εξαγγελίες που θα κάνει στη 89ηΔΕΘ να συμπεριλάβει αυτή τη φορά και τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολουμένους με μέτρα που θα ελαφρύνουν τα βάρη που σήμερα αντιμετωπίζουν και με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία να τους δώσει την δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης οικονομίας.

«Μέχρι σήμερα δεν το έχει κάνει. Αντίθετα κάθε χρόνο βρισκόμαστε προ δυσάρεστων εκπλήξεων με μέτρα που μόνο επιβαρύνσεις και γραφειοκρατία δημιουργούν στις μικρές επιχειρήσεις», είχε επισημάνει ο κ.Καββαθάς.

Ισότιμη συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα

Για την ψηφιακή μετάβαση

Από την πλευρά του, το ΕΒΕΠ έβαλε στο τραπέζι 22 παρεμβάσεις που όπως εκτιμά καλύπτει όλο το φάσμα των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν στο πλαίσιο στήριξης της επιχειρηματικότητας προς την κατεύθυνση περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομίας.

Η δέσμη των «22» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρεμβάσεις φορολογικού περιεχομένου όπως αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ των 10.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμάκων με ποσοστό ίσο ή ανάλογο με την επίδραση του σωρευτικού πληθωρισμού για ελαφρύνσεις στο διαθέσιμο εισόδημα.

Ενώ τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για ισότιμη συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι απλώς οικονομική πολιτική

Πολιτική επιβίωσης

H ισότιμη πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι ένα από τα ζητούμενα και για τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών. Όπως αναφέρει τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα αποκλείουν τις μικρές επιχειρήσεις λόγω γραφειοκρατίας και δυσανάλογων απαιτήσεων (π.χ. υψηλός τζίρος, προσωπικό, κερδοφορία).

«Απαιτείται», σημειώνει, «η ένταξή τους σε ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και πράσινα/ψηφιακά προγράμματα, με απλοποιημένα κριτήρια και ξεχωριστά κονδύλια».

Συνολικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών παρουσίασε ένα «καλάθι» με δέκα προτάσεις φορολογικού και χρηματοδοτικού περιεχομένου. Σταχυολογώντας θα ξεχωρίσουμε τη χρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα χωρίς τραπεζικά κριτήρια, καθώς όπως λέει «η Αναπτυξιακή Τράπεζα πρέπει να ενισχυθεί και να λειτουργεί ως εργαλείο πρόσβασης στη ρευστότητα, με λογικά επιτόκια και χωρίς τραπεζικά φίλτρα ώστε να μην αποκλείονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το τραπεζικό δανεισμό».

Τα φθηνά μικροδέματα

Ως επίσης μια ακόμα που αναφέρεται στα φθηνά μικροδέματα από τρίτες χώρες: «Τα μικροδέματα από ασιατικές πλατφόρμες παρακάμπτουν τελωνειακούς ελέγχους και εισάγονται σχεδόν αφορολόγητα, προκαλώντας αθέμιτο ανταγωνισμό. Ζητούμε την επιβολή υψηλού εθνικού τέλους ανά δέμα ή πλήρη εκτελωνισμό για φορολογική και διοικητική».

«Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι απλώς οικονομική πολιτική. Είναι πολιτική επιβίωσης. Περιμένουμε σαφείς δεσμεύσεις», θα τονίσει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Πηγή: ΟΤ