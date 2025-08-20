newspaper
20.08.2025
Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
20.08.2025
Πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο
ΔΕΘ: Τα 10 αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις ΜμΕ – Τι ζητά από τον Μητσοτάκη
ΔΕΘ: Τα 10 αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις ΜμΕ – Τι ζητά από τον Μητσοτάκη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ενόψει της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αναφέρει ότι τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται δέκα συγκεκριμένες παρεμβάσεις

Δέκα μέτρα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών σε ανακοίνωσή του, εν όψει της παρουσίας του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει ότι τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται δέκα συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

1. Νέα ενιαία ρύθμιση 150 δόσεων για όλες τις οφειλές

Όπως επισημαίνει, «ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αποδεικνύεται ανεπαρκής, παρά τις συνεχείς βελτιώσεις του. Είναι πολύπλοκος, χρονοβόρος, ακριβός και τελικά επιβαρύνει τον οφειλέτη με πρόσθετους τόκους (κεφαλαιοποίηση του τόκου). Απαιτείται άμεσα μια ενιαία, οριζόντια ρύθμιση 150 δόσεων, με σταθερούς όρους και χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ».

α) Ειδική ρύθμιση για όσους θέλουν να αποχωρήσουν από το επάγγελμα

«Χιλιάδες έμποροι παραμένουν εγκλωβισμένοι στις επιχειρήσεις τους λόγω χρεών», υπογραμμίζει ο Σύλλογος και προτείνει «ειδική ρύθμιση για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου, ώστε να αποχωρήσουν με αξιοπρέπεια. Η απουσία αυτής της δυνατότητας διαιωνίζει τα χρέη, εντείνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και ενισχύει τη μαύρη οικονομία».

β) Κατάργηση προστίμου 15% σε περίπτωση απώλειας δόσης

«Το ισχύον καθεστώς τιμωρεί τους συνεπείς επιχειρηματίες που ενδέχεται να χάσουν μία δόση λόγω πρόσκαιρης αδυναμίας, με υπέρογκο πρόστιμο 15%. Ζητούμε την άμεση κατάργησή του, ή τουλάχιστον την επιβολή του μετά την απώλεια της τρίτης δόσης, χωρίς απώλεια της ρύθμισης», σημειώνει χαρακτηριστικά.

2. Ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός

Παράλληλα, τονίζει πως «χιλιάδες επιχειρήσεις αδυνατούν να λειτουργήσουν λόγω κατασχέσεων στους επαγγελματικούς τους λογαριασμούς» και ζητά «τη θέσπιση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, αποκλειστικά για λειτουργικές δαπάνες (μισθοδοσία, προμηθευτές, ενοίκια, ενέργεια κ.ά.), ώστε να διατηρείται η ελάχιστη βιωσιμότητα, ακόμη και εντός ρύθμισης».

3. Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων

«Η τεκμαρτή φορολόγηση αποτελεί άδικη και αναχρονιστική πρακτική, καθώς επιβάλλει φόρους με βάση υποθετικά κριτήρια, συχνά δυσανάλογα με το πραγματικό εισόδημα. Για τις ατομικές επιχειρήσεις λειτουργεί εξοντωτικά και πρέπει να καταργηθεί άμεσα», υπογραμμίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

4. Οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Επιπλέον, σημειώνει ότι «το τέλος επιτηδεύματος αποτελεί αδιάκριτη και μη ανταποδοτική επιβάρυνση. Ειδικά σε περίοδο στασιμότητας και χαμηλής κατανάλωσης, είναι αδιανόητο να συνεχίζει να επιβάλλεται» και ζητά «την οριστική κατάργησή του, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις».

5. Αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις

«Η οδηγία 2020/285 της ΕΕ επιτρέπει στα κράτη-μέλη, την αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ έως τις 70.000 ευρώ. Η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, ώστε να ελαφρυνθούν οι μικρές επιχειρήσεις και να περιοριστεί το διοικητικό κόστος συμμόρφωσης», αναφέρει.

6. Χρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα χωρίς τραπεζικά κριτήρια

Υπογραμμίζει ότι «η Αναπτυξιακή Τράπεζα πρέπει να ενισχυθεί και να λειτουργεί ως εργαλείο πρόσβασης στη ρευστότητα, με λογικά επιτόκια και χωρίς τραπεζικά φίλτρα ώστε να μην αποκλείονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το τραπεζικό δανεισμό».

7. Ρύθμιση της αγοράς προσφορών – Τήρηση κανόνων

«Η απελευθέρωση των προσφορών (Ν. 4965/2022) έχει προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά», προσθέτει ο Σύλλογος, τονίζοντας ότι «πολυεθνικές – Μεγάλες Επιχειρήσεις και e-Shops λειτουργούν εκτός ελέγχου, κάνουν προσφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, απορρυθμίζοντας τον ανταγωνισμό. Ζητούμε αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου και καθιέρωση ελεγχόμενων περιόδων προσφορών για ίσους όρους ανταγωνισμού».

8. Ισότιμη πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα

«Τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα αποκλείουν τις μικρές επιχειρήσεις λόγω γραφειοκρατίας και δυσανάλογων απαιτήσεων (π.χ. υψηλός τζίρος, προσωπικό, κερδοφορία)», επισημαίνει, σημειώνοντας ότι «απαιτείται η ένταξή τους σε ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και πράσινα/ψηφιακά προγράμματα, με απλοποιημένα κριτήρια και ξεχωριστά κονδύλια».

9. Τέλος στα φθηνά μικροδέματα από τρίτες χώρες – Προστασία της ελληνικής αγοράς

«Τα μικροδέματα από ασιατικές πλατφόρμες παρακάμπτουν τελωνειακούς ελέγχους και εισάγονται σχεδόν αφορολόγητα, προκαλώντας αθέμιτο ανταγωνισμό», αναφέρει επίσης ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και ζητά «την επιβολή υψηλού εθνικού τέλους ανά δέμα ή πλήρη εκτελωνισμό για φορολογική και διοικητική ισοτιμία».

10. Επαγγελματική στέγη – Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης 9 ετών

α) Επαναφορά της ελάχιστης διάρκειας 9 ετών για τις επαγγελματικές μισθώσεις, για λόγους σταθερότητας και απόσβεσης επενδύσεων.

β) Τριετής παράταση στα μισθωτήρια που λήγουν εντός της επόμενης τριετίας, με μέγιστη ετήσια προσαύξηση 3%, για διατήρηση της επαγγελματικής συνέχειας.

«Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι απλώς οικονομική πολιτική. Είναι πολιτική επιβίωσης. Περιμένουμε σαφείς δεσμεύσεις», τονίζει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγγάρης.

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
