Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΣΕ Δούκα
Παρακολουθήστε σε live streaming την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΑΣΕ Δούκα για την 3η αγωνιστική της Handball Premier.
Η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα.
Στις 15:00 (YouTube: OSFP TV), οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον ΑΣΕ Δούκα, τον οποίο υποδέχονται στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, για την 3η αγωνιστική της Handball Premier, με στόχο το «τρία στα τρία».
Δείτε το ματς από το κανάλι OSFP TV στο Youtube το Ολυμπιακός – ΑΣΕ Δούκα:
«Να ακολουθήσουμε το πλάνο μας, να εμφανιστούμε σοβαροί»
Πάνος Παπαντωνόπουλος: «Αύριο, αντιμετωπίζουμε τον Δούκα. Μπαίνουμε σε μια απαιτητική περίοδο με πολλούς αγώνες, όμως έχουμε δουλέψει πολύ όλη αυτήν την περίοδο. Θέλουμε να εμφανιστούμε σοβαροί και να ακολουθήσουμε το πλάνο μας, ώστε να πετύχουμε την νίκη που θα μας δώσει και τους δύο βαθμούς που είναι σημαντικοί για τη συνέχεια».
