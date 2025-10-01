Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 74-68: Έκαναν το «μπαμ» οι Ιταλοί
Η Βίρτους Μπολόνια έκανε την πρώτη μεγάλη έκπληξη στη Euroleague επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 74-68.
Με μια πολύ σπουδαία νίκη ξεκίνησε η σεζόν για τη Βίρτους. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς επιβλήθηκε 74-68 της Ρεάλ Μαδρίτης στη Μπολόνια, πραγματοποιώντας ιδανική εκκίνηση στη διοργάνωση.
Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο όταν προηγήθηκε με 8 πόντους (15-7 στο 7΄) η Ρεάλ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Έμενε κοντά στο σκορ, αλλά η αστοχία της έξω από τα 6.75 ήταν παροιμιώδης. Χρειάστηκε να περάσουν 29 λεπτά και 13 άστοχες προσπάθειες για να βάλει ένα τρίποντο με τον Οκέκε στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Οι γηπεδούχοι δεν θα άφηναν αυτήν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Συντήρησαν το προβάδισμα και με τρίποντο του Λούκα Βιλντόσα πέρασαν με +8 (60-52) στο 32΄. Η Ρεάλ συνέχισε να επιμένει στο μακρινό σουτ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με το πρωτοφανές 3/23 (Χεζόνια 0/7, Οκέκε 1/5). Ωστόσο, κατάφερε να πάει το ματς στο τελευταίο σουτ αλλά ο Καμπάτσο αστόχησε στα 22 δευτερόλεπτα με το σκορ στο 70-68 και ο Μόργκαν με δύο εύστοχες βολές «καθάρισε» το παιχνίδι.
Για τους νικητές, ο Βιλντόσα με 11 πόντους σε μόλις 15 λεπτά συμμετοχής είχε καταλυτική συμβολή στη νίκη της ομάδας του, ενώ 14 πόντους πέτυχε ο Κάρσεν Έντουαρντς και 12 ο Σαλιού Νιάνγκ.
Τα δεκάλεπτα: 14-19, 38-35, 55-50, 74-68
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
