Ποιες είναι οι «Ροζ Κυρίες» που διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο κατά των αιτούντων άσυλο;

Διαδηλώτριες που αυτοαποκαλούνται «Ροζ Κυρίες» συγκεντρώθηκαν στο Γουέστμινστερ του Λονδίνου σε μια κινητοποίηση κατά της χρήσης ξενοδοχείων για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο.

Σύμφωνα με την The Standard, η ομάδα, που αποτελείται από γυναίκες οι οποίες παρουσιάζονται ως «τοπικές μητέρες, αδελφές και γιαγιάδες», υποστηρίζει ότι «δεν είναι ακροδεξιές, απλώς βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Υποστηρίζουν επίσης ότι «προστατεύουν τις γυναίκες και τα παιδιά» και πως εκφράζουν «τη φωνή των γυναικών προς την κυβέρνηση».

Άλλες ομάδες του κινήματος «Ροζ Κυρίες» έχουν διαδηλώσει έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούν μετανάστες και πρόσφυγες, δείχνοντας έτσι ότι το επίκεντρο των κινητοποιήσεών τους είναι η μετανάστευση.

Η συντηρητική δημοτική σύμβουλος Σούζαν Χολ δήλωσε σε ανάρτησή της στο Facebook ότι η διαμαρτυρία της Τετάρτης θα είναι μια «πολύ ειρηνική υπόθεση», με γυναίκες που «έχουν αγανακτήσει με τους παράνομους μετανάστες στα ξενοδοχεία των κοινοτήτων τους», όπως μεταδίδει η ΤS.

Αυτή η έμφαση στη μετανάστευση έχει οδηγήσει ορισμένους να χαρακτηρίσουν τη «Ροζ Διαμαρτυρία» ως ακροδεξιά συγκέντρωση, θεωρώντας την «γυναικεία εκδοχή» της πορείας του Τόμι Ρόμπινσον νωρίτερα μέσα στον μήνα.

«Οι πρόσφυγες δεν φταίνε»

Η οργάνωση Stand Up To Racism προγραμμάτισε αντιδιαδήλωση από τις 9:30 το πρωί στη Ντάουνινγκ Στριτ, με σύνθημα: «Οι πρόσφυγες δεν φταίνε».

«Η ακροδεξιά καλεί σε μια ‘ροζ διαμαρτυρία’ στο Γουέστμινστερ για να ‘προστατεύσει τις γυναίκες και τα παιδιά μας’», αναφέρει η περιγραφή. «Η πραγματικότητα είναι ότι θέλουν να διαδώσουν ρατσιστικό μίσος και διχασμό. Ελάτε να τους αντισταθούμε και να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί».

Η μετανάστευση έχει γίνει ένα ζήτημα όλο και πιο έντονο για πολιτικούς και πολίτες, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ανακοινώνει πρόσφατα ένα σύστημα ταυτοτήτων, το οποίο –όπως υποστηρίζει– θα καταστήσει το μεταναστευτικό σύστημα δικαιότερο.

Περισσότερες διαδηλώσεις και αντιδιαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στο Λονδίνο, καθώς η ένταση ανεβαίνει και από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με την The Standard, συνολικά 183.000 άδειες εργασίας για το Ηνωμένο Βασίλειο χορηγήθηκαν στο δωδεκάμηνο που έληξε τον Ιούνιο του 2025. Πρόκειται για μείωση 36% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα έως τον Ιούνιο του 2024, αλλά και 33% περισσότερες σε σχέση με το 2019.