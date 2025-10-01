Χάνεται το 20% των δαπανών υγείας σε άχρηστες ή κακές ιατρικές παρεμβάσεις

Υπηρεσίες υγείας άχρηστες ή χαμηλής ποιότητας πληρώνουμε, καταβάλλοντας το 20% των δαπανών υγείας συνολικά, με αποτέλεσμα να χάνονται πάνω από 2 δις στην παγκόσμια δαπάνη υγείας.

Μάλιστα, στο 10% των υγειονομικών παρεμβάσεων, ο ένας στους 10 ασθενείς, θα υποστεί βλάβη από το σύστημα υγείας, στο οποίο δεν υπάρχει σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Και στη συνέχεια, τα ασφαλιστικά ταμεία δαπανούν πάνω από 10% του προϋπολογισμού τους, για να διορθώσουν αυτές τις βλάβες.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από διεθνείς μελέτες, στις οποίες αναφέρθηκε η πρόεδρος του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) καθηγήτρια Δάφνη Καϊτελίδου, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο υγείας Healthworld 2025 που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Οι θάνατοι από κακή ποιότητα των υπηρεσιών είναι περισσότεροι από τους θανάτους λόγω εμποδίων πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας

Η κ. Καϊτελίδου σημείωσε ότι στις ΗΠΑ το βασικότερο ζήτημα ασφάλειας των ασθενών είναι οι λοιμώξεις, καθώς οι Αμερικανοί πληρώνουν πάνω από 28 δις. δολ., ενώ με τα προγράμματά τους σώζουν πάνω από 25 δις. δολ.

Στη χώρα μας, το πρόβλημα των λοιμώξεων είναι διπλάσιο από αυτό της Ευρώπης και τριπλάσιο από αυτό των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό ή τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου Λοιμώξεων, αντίστοιχα.

Χαρακτηριστικά, για την αντιμετώπιση της σήψης δαπανώνται πάνω από 55.000 ευρώ, ενώ μια απλή κατάκλιση κοστίζει πάνω από 500 ευρώ ανά ασθενή την ημέρα.

Μάλιστα οι θάνατοι είναι περισσότεροι από την κακή ποιότητα των υπηρεσιών, απ΄ ότι από τους θανάτους λόγω εμποδίων πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, δηλαδή της αδυναμίας των ασθενών να πάρουν την περίθαλψη που χρειάζονται από το ΕΣΥ.

Για το λόγο αυτό, η κ. Καϊτελίδου επισήμανε ότι η ποιότητα στο σύστημα υγείας, πρέπει να έρθει στον πυρήνα της συζήτησης, καθώς είναι συνυφασμένη και με την αποδοτικότητα του συστήματος υγείας.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΟΔΙΠΥ, υπάρχει τριπλό αντικίνητρο για την ποιότητα στο σύστημα υγείας, καθώς χρειάζονται επενδύσεις στην εκπαίδευση προσωπικού, στην εισαγωγή διαδικασιών, στον περιορισμό της ανομοιογένειας ή των λάθος εξετάσεων που επαναλαμβάνονται ή των λάθος φαρμακευτικών αγωγών. Και για όλα αυτά, τους πόρους πρέπει να τους βρει ο πάροχος.

Την ίδια στιγμή όμως, για τη βλάβη που δημιούργησε το ίδιο το σύστημα υγείας, οι επιπλέον ημέρες νοσηλείας θα πληρωθούν.

Έτσι, η κ. Καϊτελίδου έδειξε τη σημασία της ποιότητας στο σύστημα υγείας, επισημαίνοντας ότι αρχίζουμε σταδιακά να μετράμε την ποιότητα και θα πρέπει η χρηματοδότηση να συνδεθεί με υπηρεσίες που έχουν πραγματική αξία.

Υπογραμμίζοντας ότι η ποιότητα μπορεί να μετρηθεί, επισήμανε ότι 50 νοσοκομεία έχουν ελεγχθεί από τον ΟΔΙΠΥ για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν και τα προβλήματα είναι κοινά.

Υποστήριξε την ανάγκη να συνδεθεί η χρηματοδότηση με υπηρεσίες που έχουν πραγματική αξία, τονίζοντας ότι η ποιότητα μετράται με δείκτες και εργαλεία, σταθμισμένα και τεκμηριωμένα. Χρειάζεται η εισαγωγή του ελέγχου ποιότητας και στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη από τον προσυμπτωματικό έλεγχο, την πρόληψη και την αγωγή υγείας, μέχρι τον προσωπικό γιατρό.

Πρόσθεσε ότι με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αξιολογείται και ο ιδιωτικός τομέας για την ασφάλεια των ασθενών, ώστε να ξέρει τόσο ο οργανισμός (ΕΟΠΥΥ) με ποιόν συμβάλλεται, όσο και ο ασθενής για τις υπηρεσίες που χρειάζεται να λάβει.

Στο σημείο αυτό σημείωσε πως σε ότι αφορά το προσωπικό, χρειάζεται η συνεχιζόμενη εκπαίδευση ως βασικότατος πυλώνας για την διασφάλιση της ποιότητας, όχι μόνο στις μονάδες υγείας, αλλά και στους οργανισμούς όπως ο ΕΟΠΥΥ και ο ΟΔΙΠΥ προκειμένου να προλαβαίνουν τις απαιτήσεις και τις εξελίξεις.

O ΕΟΠΥΥ

Στο ίδιο στρογγυλό τραπέζι, η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη αναφέρθηκε στην κατ΄οίκον διανομή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) στους ασφαλισμένους του οργανισμού που βρίσκονται σε αδυναμία μετακίνησης, λέγοντας πως ήδη σήμερα έχουμε φτάσει σε πάνω από 2.000 παραδόσεις την ημέρα και στους 3 μήνες λειτουργίας του μέτρου έχουν περάσει οι 100.000 παραδόσεις, εκ των οποίων οι 15.000 στα σπίτια των ασθενών και οι υπόλοιπες σε σημεία διανομής σε ολόκληρη τη χώρα, εκεί που δεν λειτουργούν φαρμακεία του Οργανισμού.

Σε ότι αφορά τη διανομή μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, ανέφερε ότι η αμοιβή των φαρμακοποιών θα κοστίσει τριπλάσια από τη διανομή κατ΄ οίκον, για συγκεκριμένα είδη φαρμάκων. Διαφώνησε με τη θέση των φαρμακοποιών για πλαφόν εκτέλεσης μέχρι 5 συνταγών ανά φαρμακείο, ενώ τόνισε πως πρόκειται για πανάκριβα φάρμακα περιορισμένης παραγωγής, για τα οποία δεν μπορούν να υπάρχουν αποθέματα ώστε να καλυφθούν 12.000 φαρμακεία. Αντίθετα είπε ότι μέσω φαρμακείων ΕΟΠΥΥ, τα οποία θα συνεχίσουν να υπάρχουν, γίνεται εξοικονόμηση 700 εκατ. ευρώ.

Φορέας Αξιολόγησης Τεχνολογίας

Στην ανάγκη δημιουργίας ενός φορέα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΑΤΥ) στη χώρα επικεντρώθηκαν η αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος αρμόδια για θέματα ΑΤΥ Έλενα Χουλιάρα, αλλά και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικών του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Σπύρος Γκίκας.

Ειδικότερα η κ. Χουλιάρα έθεσε θέμα αποδοτικότερης χρήσης των πόρων, λέγοντας ότι παρατηρείται υστέρηση στη δημόσια χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά ένα δις ευρώ σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό νότο, και τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για πρωτοβουλίες μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Σημείωσε ότι η χρηματοδότηση ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει σταθερή και ότι αν δεν αναληφθεί δράση η ψαλίδα του ενός δις θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, αφού οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ετήσια αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 5,5% ως το 2028, έναντι 6,3% κατά μέσο όρο στην Ε.Ε. Αντίστοιχα, τόνισε ότι ακόμα και με τα 50 εκατ. ευρώ του ταμείου μεταβατικής αποζημίωσης (για τα φάρμακα καινοτομίας), προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 5,2% ετησίως, δημιουργώντας την ανάγκη για πρωτοβουλίες στρατηγικού σχεδιασμού με χρηματοδότηση και διαδικασίες αποδοτικότερης χρήσης των πόρων.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Γκίκας, στάθηκε όχι μόνο στα ζητήματα ποιότητας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και στην αποδοτικότητα των πόρων καθώς νεότερες τεχνολογίες επιτρέπουν καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών, σε συνδυασμό με αύξηση της παραγωγικότητας. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε σε μαγνητικούς τομογράφους ή μαστογράφους όπου ο ασθενής έχει μεγαλύτερη άνεση ενώ η εξέταση διαρκεί πολύ λιγότερο – μισή αντί μίας ώρας. Στην περίπτωση αυτή, τόσο ο ασθενής θα είναι πρόθυμος να επαναλάβει τις εξετάσεις του στο πλαίσιο τακτικής παρακολούθησης, όσο και οι εξοπλισμοί αυτοί επιτρέπουν βελτιωμένη ποιότητα και παραγωγικότητα στους παρόχους υγείας.

Τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη να οριστεί ποια στοιχεία συνιστούν καινοτομία, ώστε να υπάρχει κίνητρο στους παρόχους να επενδύσουν σε αυτήν και ποια καινοτομία είναι επαρκής για να προσελκύσει την αποζημίωση.