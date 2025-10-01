Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Χάνεται το 20% των δαπανών υγείας σε άχρηστες ή κακές ιατρικές παρεμβάσεις
Υγεία 01 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Χάνεται το 20% των δαπανών υγείας σε άχρηστες ή κακές ιατρικές παρεμβάσεις

Χρειάζεται έλεγχος ποιότητας ισότιμα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας, καθώς και οργανισμός αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

Υπηρεσίες υγείας άχρηστες ή χαμηλής ποιότητας πληρώνουμε, καταβάλλοντας το 20% των δαπανών υγείας συνολικά, με αποτέλεσμα να χάνονται πάνω από 2 δις στην παγκόσμια δαπάνη υγείας.

Μάλιστα, στο 10% των υγειονομικών παρεμβάσεων, ο ένας στους 10 ασθενείς, θα υποστεί βλάβη από το σύστημα υγείας, στο οποίο δεν υπάρχει σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Και στη συνέχεια, τα ασφαλιστικά ταμεία δαπανούν πάνω από 10% του προϋπολογισμού τους, για να διορθώσουν αυτές τις βλάβες.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από διεθνείς μελέτες, στις οποίες αναφέρθηκε η πρόεδρος του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) καθηγήτρια Δάφνη Καϊτελίδου, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο υγείας Healthworld 2025 που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Οι θάνατοι από κακή ποιότητα των υπηρεσιών είναι περισσότεροι από τους θανάτους λόγω εμποδίων πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας

H πρόεδρος του ΟΔΙΠΥ καθηγήτρια Δάφνη Καϊτελίδου

Η κ. Καϊτελίδου σημείωσε ότι στις ΗΠΑ το βασικότερο ζήτημα ασφάλειας των ασθενών είναι οι λοιμώξεις, καθώς οι Αμερικανοί πληρώνουν πάνω από 28 δις. δολ., ενώ με τα προγράμματά τους σώζουν πάνω από 25 δις. δολ.

Στη χώρα μας, το πρόβλημα των λοιμώξεων είναι διπλάσιο από αυτό της Ευρώπης και τριπλάσιο από αυτό των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό ή τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου Λοιμώξεων, αντίστοιχα.

Χαρακτηριστικά, για την αντιμετώπιση της σήψης δαπανώνται πάνω από 55.000 ευρώ, ενώ μια απλή κατάκλιση κοστίζει πάνω από 500 ευρώ ανά ασθενή την ημέρα.

Μάλιστα οι θάνατοι είναι περισσότεροι από την κακή ποιότητα των υπηρεσιών, απ΄ ότι από τους θανάτους λόγω εμποδίων πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, δηλαδή της αδυναμίας των ασθενών να πάρουν την περίθαλψη που χρειάζονται από το ΕΣΥ.

Για το λόγο αυτό, η κ. Καϊτελίδου επισήμανε ότι η ποιότητα στο σύστημα υγείας, πρέπει να έρθει στον πυρήνα της συζήτησης, καθώς είναι συνυφασμένη και με την αποδοτικότητα του συστήματος υγείας.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΟΔΙΠΥ, υπάρχει τριπλό αντικίνητρο για την ποιότητα στο σύστημα υγείας, καθώς χρειάζονται επενδύσεις στην εκπαίδευση προσωπικού, στην εισαγωγή διαδικασιών, στον περιορισμό της ανομοιογένειας ή των λάθος εξετάσεων που επαναλαμβάνονται ή των λάθος φαρμακευτικών αγωγών. Και για όλα αυτά, τους πόρους πρέπει να τους βρει ο πάροχος.

Την ίδια στιγμή όμως, για τη βλάβη που δημιούργησε το ίδιο το σύστημα υγείας, οι επιπλέον ημέρες νοσηλείας θα πληρωθούν.

Έτσι, η κ. Καϊτελίδου έδειξε τη σημασία της ποιότητας στο σύστημα υγείας, επισημαίνοντας ότι αρχίζουμε σταδιακά να μετράμε την ποιότητα και θα πρέπει η χρηματοδότηση να συνδεθεί με υπηρεσίες που έχουν πραγματική αξία.

Υπογραμμίζοντας ότι η ποιότητα μπορεί να μετρηθεί, επισήμανε ότι 50 νοσοκομεία έχουν ελεγχθεί από τον ΟΔΙΠΥ για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν και τα προβλήματα είναι κοινά.

Υποστήριξε την ανάγκη να συνδεθεί η χρηματοδότηση με υπηρεσίες που έχουν πραγματική αξία, τονίζοντας ότι η ποιότητα μετράται με δείκτες και εργαλεία, σταθμισμένα και τεκμηριωμένα. Χρειάζεται η εισαγωγή του ελέγχου ποιότητας και στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη από τον προσυμπτωματικό έλεγχο, την πρόληψη και την αγωγή υγείας, μέχρι τον προσωπικό γιατρό.

Πρόσθεσε ότι με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αξιολογείται και ο ιδιωτικός τομέας για την ασφάλεια των ασθενών, ώστε να ξέρει τόσο ο οργανισμός (ΕΟΠΥΥ) με ποιόν συμβάλλεται, όσο και ο ασθενής για τις υπηρεσίες που χρειάζεται να λάβει.

Στο σημείο αυτό σημείωσε πως σε ότι αφορά το προσωπικό, χρειάζεται η συνεχιζόμενη εκπαίδευση ως βασικότατος πυλώνας για την διασφάλιση της ποιότητας, όχι μόνο στις μονάδες υγείας, αλλά και στους οργανισμούς όπως ο ΕΟΠΥΥ και ο ΟΔΙΠΥ προκειμένου να προλαβαίνουν τις απαιτήσεις και τις εξελίξεις.

O ΕΟΠΥΥ

Στο ίδιο στρογγυλό τραπέζι, η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη αναφέρθηκε στην κατ΄οίκον διανομή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) στους ασφαλισμένους του οργανισμού που βρίσκονται σε αδυναμία μετακίνησης, λέγοντας πως ήδη σήμερα έχουμε φτάσει σε πάνω από 2.000 παραδόσεις την ημέρα και στους 3 μήνες λειτουργίας του μέτρου έχουν περάσει οι 100.000 παραδόσεις, εκ των οποίων οι 15.000 στα σπίτια των ασθενών και οι υπόλοιπες σε σημεία διανομής σε ολόκληρη τη χώρα, εκεί που δεν λειτουργούν φαρμακεία του Οργανισμού.

Σε ότι αφορά τη διανομή μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, ανέφερε ότι η αμοιβή των φαρμακοποιών θα κοστίσει τριπλάσια από τη διανομή κατ΄ οίκον, για συγκεκριμένα είδη φαρμάκων. Διαφώνησε με τη θέση των φαρμακοποιών για πλαφόν εκτέλεσης μέχρι 5 συνταγών ανά φαρμακείο, ενώ τόνισε πως πρόκειται για πανάκριβα φάρμακα περιορισμένης παραγωγής, για τα οποία δεν μπορούν να υπάρχουν αποθέματα ώστε να καλυφθούν 12.000 φαρμακεία. Αντίθετα είπε ότι μέσω φαρμακείων ΕΟΠΥΥ, τα οποία θα συνεχίσουν να υπάρχουν, γίνεται εξοικονόμηση 700 εκατ. ευρώ.

Η αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ υπεύθυνη για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας Έλενα Χουλιάρα και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικών του AMCHAM Σπύρος Γκίκας.

Φορέας Αξιολόγησης Τεχνολογίας

Στην ανάγκη δημιουργίας ενός φορέα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΑΤΥ) στη χώρα επικεντρώθηκαν η αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος αρμόδια για θέματα ΑΤΥ Έλενα Χουλιάρα, αλλά και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικών του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Σπύρος Γκίκας.

Ειδικότερα η κ. Χουλιάρα έθεσε θέμα αποδοτικότερης χρήσης των πόρων, λέγοντας ότι παρατηρείται υστέρηση στη δημόσια χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά ένα δις ευρώ σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό νότο, και τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για πρωτοβουλίες μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Σημείωσε ότι η χρηματοδότηση ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει σταθερή και ότι αν δεν αναληφθεί δράση η ψαλίδα του ενός δις θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, αφού οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ετήσια αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 5,5% ως το 2028, έναντι 6,3% κατά μέσο όρο στην Ε.Ε. Αντίστοιχα, τόνισε ότι ακόμα και με τα 50 εκατ. ευρώ του ταμείου μεταβατικής αποζημίωσης (για τα φάρμακα καινοτομίας), προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 5,2% ετησίως, δημιουργώντας την ανάγκη για πρωτοβουλίες στρατηγικού σχεδιασμού με χρηματοδότηση και διαδικασίες αποδοτικότερης χρήσης των πόρων.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Γκίκας, στάθηκε όχι μόνο στα ζητήματα ποιότητας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και στην αποδοτικότητα των πόρων καθώς νεότερες τεχνολογίες επιτρέπουν καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών, σε συνδυασμό με αύξηση της παραγωγικότητας. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε σε μαγνητικούς τομογράφους ή μαστογράφους όπου ο ασθενής έχει μεγαλύτερη άνεση ενώ η εξέταση διαρκεί πολύ λιγότερο – μισή αντί μίας ώρας. Στην περίπτωση αυτή, τόσο ο ασθενής θα είναι πρόθυμος να επαναλάβει τις εξετάσεις του στο πλαίσιο τακτικής παρακολούθησης, όσο και οι εξοπλισμοί αυτοί επιτρέπουν βελτιωμένη ποιότητα και παραγωγικότητα στους παρόχους υγείας.

Τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη να οριστεί ποια στοιχεία συνιστούν καινοτομία, ώστε να υπάρχει κίνητρο στους παρόχους να επενδύσουν σε αυτήν και ποια καινοτομία είναι επαρκής για να προσελκύσει την αποζημίωση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα τρία projects και η μία συμμαχία που υπόσχονται αποδόσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα τρία projects και η μία συμμαχία που υπόσχονται αποδόσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Λιμάνια
Μαρίνα Αλίμου: Πράσινο φως για την ανάπλαση

Μαρίνα Αλίμου: Πράσινο φως για την ανάπλαση

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Ελλάδα
Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις
Ξεσηκωμός 01.10.25 Upd: 11:44

Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Πανελλαδική απεργία σήμερα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο για αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας

Σύνταξη
Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός
Ελλάδα 30.09.25

Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός

Η σύγκρουση των αυτοκινήτων ήταν τόσο σφοδρή που πολλοί κάτοικοι της περιοχής Παληό στην Καβάλα βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του – Έκκληση να βρεθεί λύση
«Δεν υπάρχει χρόνος» 30.09.25

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι - Έκκληση να βρεθεί λύση

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή συμπληρώνοντας 16 ημέρες απεργίας πείνας με την κατάσταση της υγείας του να φτάνει σε κρίσιμα επίπεδα.

Σύνταξη
Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα
Κρίσιμη Ώρα 30.09.25

Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα

Ενώ εισέρχεται στη «ζώνη επικινδυνότητας», η Πρεσβεία του Ισραήλ κατηγορεί τον Στόλο για διασυνδέσεις με τη Χαμάς - τι δηλώνει το ιταλικό ΥΠΕΞ στο in για τις ιταλικές φρεγάτες που συνοδεύουν

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε από τη σπηλιά βαρύτατα τραυματισμένος σε κρίσιμη κατάσταση o 53χρονος
Ελλάδα 30.09.25 Upd: 00:18

Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε από τη σπηλιά βαρύτατα τραυματισμένος σε κρίσιμη κατάσταση o 53χρονος

Περισσότερες από 9 ώρες έμεινε εγκλωβισμένος ο 53χρονος στο λαγούμι που είχε σκάψει μέσα σε σπηλιά - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από δύσκολη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ

Σύνταξη
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
Νέα Σμύρνη: «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» – Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του
Με ψαλίδι 30.09.25

«Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» - Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του στη Νέα Σμύρνη

Από τις φυλακές νέων του Αυλώνα, μιλάει για το έγκλημα που συντάραξε τη χώρα. Για πρώτη φορά περιγράφει τη δολοφονία του αδελφού του με ένα ψαλίδι, μέσα στο σπίτι που έμεναν στη Νέα Σμύρνη.

Σύνταξη
Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Ελλάδα 30.09.25

Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Η 40χρονη εντοπίστηκε σήμερα το πρωί να κινείται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης στην Αττική Οδό αν και της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για την ίδια παράβαση πριν 4 ημέρες - Βαριές οι νέες ποινές για υποτροπή

Σύνταξη
Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 30.09.25

Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 01.10.25

Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Μητσοτάκης, με το βλέμμα στην Τουρκία, αναμένεται να τονίσει ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να καλύπτει και τον νότο και δη τη Μεσόγειο,

Σύνταξη
Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία
Έκθεση-κόλαφος 01.10.25

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία

Την ώρα που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, η Ευρώπη στρίβει το τιμόνι και οπισθοχωρεί από την Πράσινη Συμφωνία. Πλέον επιλέγει επενδύσεις σε άμυνα και ασφάλεια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις
Ξεσηκωμός 01.10.25 Upd: 11:44

Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Πανελλαδική απεργία σήμερα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο για αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας

Σύνταξη
Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla
Κόσμος 01.10.25

Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla

Σκάφη χωρίς φώτα ναυτιλιακής σήμανσης προσέγγισαν τα πλοιάρια του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα καθώς πλησιάζει τη «ζώνη υψηλού κινδύνου» του Ισραήλ

Σύνταξη
Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος
War Pigs 01.10.25

Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος

Μια συνεργασία που αποτελεί ύμνο στη φιλία και την ανθεκτικότητα, η διασκευή του κλασικού War Pigs των Black Sabbath από τους Judas Priest με τη συμμετοχή του Όζι Όσμπορν έχει απόλυτα καλό σκοπό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δυναμώνουν οι φωνές που στηρίζουν την Παλαιστίνη διεθνώς – Οι καλλιτέχνες που κατονομάζουν τη γενοκτονία
Κάτι αλλάζει 01.10.25

Δυναμώνουν οι φωνές που στηρίζουν την Παλαιστίνη διεθνώς – Οι καλλιτέχνες που κατονομάζουν τη γενοκτονία

Η δημόσια αποδοκιμασία που εισέπραξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ ήταν ενδεικτική του κλίματος που διαμορφώνεται διεθνώς

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Ριζικές αλλαγές στα κληρονομητήρια – Ποιες διαδικασίες «ξεκλειδώνουν» και πώς λύνουν τα χέρια των κληρονόμων
Οικονομία 01.10.25

Ριζικές αλλαγές στα κληρονομητήρια – Ποιες διαδικασίες «ξεκλειδώνουν» και πώς λύνουν τα χέρια των κληρονόμων

Αλλαγές από το υπουργείο Δικαιοσύνης που διευκολύνουν τη μεταβίβαση ακινήτων, τη ρύθμιση οφειλών, τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και μετοχών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»
Σε τεντωμένο σχοινί 01.10.25

Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»

Το ετήσιο συνέδριο των κυβερνώντων Εργατικών στη Βρετανία ως αρένα πολιτικής επιβίωσης για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, εν μέσω αμφισβήτησης της ηγεσίας του και εκρηκτικής ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες
«Μπαμπά, φοβάσαι;» 01.10.25

Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες

Μιλώντας στο Modern Wisdom podcast, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε γιατί άργησε τόσο να παντρευτεί την Καμίλα Άλβες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΓΣΕΕ προς Κεραμέως: Να αποσυρθούν τα 10 αγκάθια στο εργασιακό νομομσχέδιο – Καλεί σε διάλογο, έστω και τώρα
Γενική απεργία 01.10.25

ΓΣΕΕ προς Κεραμέως: Να αποσυρθούν τα 10 αγκάθια στο εργασιακό νομομσχέδιο – Καλεί σε διάλογο, έστω και τώρα

Εν όψει της απεργίας της 1ης Οκτωβρίου, η ΓΣΕΕ ζητάει από την Κεραμέως να ξεκινήσει διάλογο, έστω και τώρα. Αποδομεί άρθρο προς άρθρο τις αντεργατικές διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Σύνταξη
Χωρίς επίδομα παιδιού χιλιάδες οικογένειες – Μειώθηκαν κατά 136.000 οι δικαιούχοι σε δύο χρόνια
ΟΠΕΚΑ 01.10.25

Χωρίς επίδομα παιδιού χιλιάδες οικογένειες – Μειώθηκαν κατά 136.000 οι δικαιούχοι σε δύο χρόνια

Η ονομαστική, αλλά όχι και πραγματική, αύξηση των εισοδημάτων, απέκλεισε από το οικογενειακό επίδομα χιλιάδες οικογένειες. Τσεκούρι και στους δικαιούχους στεγαστικού επιδοματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; – «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»
Κόσμος 01.10.25

Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; - «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»

Οι επιπλοκές που δημιουργεί η πώληση Τόμαχοκ στους Ουκρανούς από την Ουάσιγκτον και η συζήτηση που σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς μπορεί να κάνει το Κρεμλίνο να γελάει

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου ως… επιχείρημα [Βίντεο]
"To make a point" 01.10.25

Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου της Περιφέρειας ως... επιχείρημα

Η μητέρα μαθήτριας έμεινε με το μαγιό σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου της περιφέρειάς της για να διαμαρτυρηθεί για την πολιτική των αποδυτηρίων.

Σύνταξη
Εσθονία: Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία
Εσθονία 01.10.25

Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία λέει ο Κρίστεν Μίχαλ

Με τις εισβολές της Ρωσίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Πούτιν θέλει να αποσπάσει την προσοχή της ΕΕ από την Ουκρανία λέει ο Εσθονός πρωθυπουργός Μίχαλ, αποδίδοντας τις εμφανίσεις drone στη Ρωσία

Σύνταξη
Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού
Παρεμβολές 01.10.25 Upd: 05:21

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού

Με τουλάχιστον 10 drones να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους οι ακτιβιστές των πλοίων του Παγκόσμιου Στόλου της Ανθεκτικότητας - Global Sumud Flotilla, ετοιμάζονται για πιθανή αναχαίτιση ή ρεσάλτο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι
Shutdown 01.10.25

ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

Αναστολή χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ, καθώς δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε προσωρινό προϋπολογισμό που θα κρατούσε ανοιχτές τις υπηρεσίες έως τις 21 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]
Κόσμος 01.10.25 Upd: 03:39

Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]

Πολίτες από όλο τον κόσμο παρακολουθούν την πορεία του Global Sumud Flotilla, αγωνιώντας για την πορεία φίλων, συμπατριωτών και αγωνιστών την ώρα που μπαίνουν στη ζώνη «αναχαίτισης»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Κόσμος 01.10.25

Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επικοινώνησε με τα αντιμαχόμενα μέρη στην Ουκρανία και ζήτησε να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες στην ηλεκτροδότηση του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht [Βίντεο]
Κόσμος 01.10.25

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht

Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης που ελέγχονται από την Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι), προέβησαν σε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση σε φορτηγό πλοίο που είχαν στοχεύσει νωρίτερα την ίδια εβδομάδα.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο