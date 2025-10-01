Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά για την οποία έχει καταδικαστεί ο σύζυγός της Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, αποκάλυψε πως ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της Καρολάιν.

«Το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη το έχει ο καθένας. Να γίνει μια δίκη για να ακουστούν όσα δεν έχουν ακουστεί στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο» είπε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

«Δεν αλλάζει ό,τι έχει πει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος»

Κατά τον ίδιο «δεν αλλάζει ό,τι έχει πει (σ.σ ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος) αλλά λίγο πριν, λίγο μετά το αδίκημα, τι έγινε και τι δεν έγινε ίσως θα πρέπει να διαφωτιστούν περισσότερο». Εξηγώντας το σκεπτικό της αναίρεσης, πρόσθεσε ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος «δεν εισακούστηκε ποτέ γιατί ερήμην του τον είχαν μεταφέρει στις φυλακές Μαλανδρίνου και του είχαν βάλει δύο δικηγόρους χωρίς να ξέρει και αυτός είναι λόγος αναίρεσης».

Ωστόσο συμπλήρωσε ότι «για να ακουστούν όλα αυτά θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση».

Μιλώντας για τη ζωή του πελάτη του στη φυλακή όπου κρατείται, ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου είπε ότι «είναι προϊστάμενος στο λογιστήριο της καντίνας» προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει επικοινωνία με το παιδί (σ.σ. τη μικρή Λυδία που είχε αποκτήσει με την Καρολάιν). Βιαίως πήραν το παιδί στις Φιλιππίνες, ούτε οι παππούδες του δεν μπορούν να έχουν, ξέρω ότι του άλλαξαν το επίθετο».