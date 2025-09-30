science
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 13:10
Σεισμός στην Πύλο
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει
Διάστημα 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:04

Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει

Αέρια που διαφεύγουν από τη γήινη ατμόσφαιρα φτάνουν μέχρι τη Σελήνη και προκαλούν χημικές αντιδράσεις στην επιφάνεια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Spotlight

Υπάρχουν μέρες που το φεγγάρι βλέπει τη Γη και κοκκινίζει: για λίγες ημέρες κάθε μήνα, άτομα οξυγόνου που παρασύρονται από τη γήινη ατμόσφαιρα φτάνουν μέχρι τη Σελήνη και αντιδρούν με ορυκτά της επιφάνειας για να σχηματίσουν κόκκινα σωματίδια σκουριάς, αποκαλύπτει νέα μελέτη.

Η Γη και η Σελήνη δέχονται έναν συνεχή βομβαρδισμό από σωματίδια που πηγάζουν από τον Ηλιο. Ο λεγόμενος ηλιακός άνεμος, αποτελούμενος κυρίως από ιόντα υδρογόνου και ήλιου, επηρεάζει και τα δύο σώματα και είναι γνωστό ότι προκαλεί χημικές αντιδράσεις στην επιφάνεια του φεγγαριού.

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο Geophysical Research Letters εξετάζει ένα διαφορετικό φαινόμενο που συμβαίνει μόνο πέντε ημέρες τον μήνα, όταν η Γη βρίσκεται ανάμεσα στη Σελήνη και τον Ηλιο και την προστατεύει από τον καταιγισμό ηλιακών σωματιδίων.

Σε αυτό το διάστημα όμως το φεγγάρι εκτίθεται σε σωματίδια που παρασύρει ο ηλιακός άνεμος από την ατμόσφαιρα της Γης. Υδρογόνο, οξυγόνο και άζωτο είναι μερικά από τα ιόντα γήινης προέλευσης που πέφτουν με ταχύτητα στη σεληνιακή επιφάνεια και αντιδρούν με ορυκτά.

Οι πρώτες ενδείξεις για την αλληλεπίδραση ήρθαν το 2020, όταν το ινδικό σκάφος Chandrayaan-1 ανίχνευσε κοντά στους πόλους της Σελήνης αποθέσεις αιματίτη, δηλαδή σκουριάς, η οποία σχηματίζεται από την αντίδραση του οξυγόνου με ορυκτά που περιέχουν σίδηρο. Οξυγόνο δεν υπάρχει σε ελεύθερη κατάσταση στη Σελήνη, οπότε οι υποψίες έπεσαν εξαρχής σε μικροποσότητες που καταφθάνουν από τη Γη.

Η νέα μελέτη εξετάζει το φαινόμενο στο εργαστήριο βομβαρδίζοντας κρυστάλλους υψηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο με ιόντα οξυγόνου. Και πράγματι, η αντίδραση δίνει αιματίτη, αποτέλεσμα που υποδεικνύει ότι η Σελήνη υπόκειται σε χημικές αλλαγές κάθε φορά που περνά από το ρεύμα σωματιδίων της Γης.

Τα ευρήματα, αναδεικνύουν την περιπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων της Γης με τον δορυφόρο της, είπαν οι ερευνητές. Αναγνώρισαν πάντως ότι η οριστική επιβεβαίωση θα απαιτήσει τη μεταφορά δειγμάτων στη Γη, προκειμένου να υποβληθούν σε ισοτοπικές αναλύσεις που θα επιβεβαίωναν την προέλευση του οξυγόνου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

World
Shutdown: Το ρολόι στις ΗΠΑ μετρά αντίστροφα

Shutdown: Το ρολόι στις ΗΠΑ μετρά αντίστροφα

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
«Ματωμένο φεγγάρι»: Γύρω στις 20:30 θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη – Από πού πήρε την ονομασία του
Τα στάδια 07.09.25

Τι ώρα θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη της Σελήνης την Κυριακή - Γιατί το λέμε «ματωμένο φεγγάρι»

Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά - Με γυμνό μάτι θα είναι ορατό στην Ελλάδα το «ματωμένο φεγγάρι»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ
Ακραία φαινόμενα 30.09.25

Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ

Διπλάσιοι οι περιβαλλοντικοί φόροι στη χώρα μας από τον μέσο όρο της ΕΕ - Στο 19,2% η ενεργειακή φτώχεια -Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια
Λειψυδρία 30.09.25

«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια

Το χρονικό της μείωσης της έκτασης της λίμνης του Μόρνου τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέσα από video του ΜΕΤΕΟ που προδημοσιεύει το in αλλά και συγκλονιστικές φωτογραφίες με τα σημεία που «στέγνωσαν»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 30.09.25

Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τον Ευάγγελο Λιάκο και η Σοφία Βούλτεψη θεωρεί ότι ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πρέπει να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σιωπή του Μαξίμου και ο αγώνας να κερδίσουν χρόνο για τις επιδοτήσεις.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Κόσμος 30.09.25

Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία, Νκοσινάθι Εμμανουέλ Μθεθβά, βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από τον 22ο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Παρίσι. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται

Σύνταξη
Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου

Ο κ. Σημανδράκος σχολίασε επίσης και τις υποθέσεις των δεσμευμένων ΑΦΜ και απάντησε στις αιχμές των προηγούμενων προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά της τότε διευθύντριας κ. Τυχεροπούλου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock
Παράδοξο της μόδας 30.09.25

Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock

Όταν δύο αδέλφια, ο Johannes και ο Johann Adam Birkenstock, άρχισαν να κατασκευάζουν παπούτσια σε ένα μικρό χωριουδάκι κοντά στη Φρανκφούρτη τη δεκαετία του 1770, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι ξεκινούσαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης

Με ανακοίνωση της η Super League έκανε γνωστό ότι αλλάζει έδρα η σαββατιάτικη αναμέτρηση των κιτρινόμαυρων με την ομάδα της Κρήτης και θα διεξαχθεί στην πόλη της Αρκαδίας, ενώ θα ξεκινήσει και μισή ώρα νωρίτερα (18.00).

Σύνταξη
ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη
Τα Νέα της Αγοράς 30.09.25

ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη

Τα αγαπημένα ΒορΟινά, η κορυφαία οινική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, στο ετήσιο ραντεβού του Φθινοπώρου!!!

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο