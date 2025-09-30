Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει

Υπάρχουν μέρες που το φεγγάρι βλέπει τη Γη και κοκκινίζει: για λίγες ημέρες κάθε μήνα, άτομα οξυγόνου που παρασύρονται από τη γήινη ατμόσφαιρα φτάνουν μέχρι τη Σελήνη και αντιδρούν με ορυκτά της επιφάνειας για να σχηματίσουν κόκκινα σωματίδια σκουριάς, αποκαλύπτει νέα μελέτη.

Η Γη και η Σελήνη δέχονται έναν συνεχή βομβαρδισμό από σωματίδια που πηγάζουν από τον Ηλιο. Ο λεγόμενος ηλιακός άνεμος, αποτελούμενος κυρίως από ιόντα υδρογόνου και ήλιου, επηρεάζει και τα δύο σώματα και είναι γνωστό ότι προκαλεί χημικές αντιδράσεις στην επιφάνεια του φεγγαριού.

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο Geophysical Research Letters εξετάζει ένα διαφορετικό φαινόμενο που συμβαίνει μόνο πέντε ημέρες τον μήνα, όταν η Γη βρίσκεται ανάμεσα στη Σελήνη και τον Ηλιο και την προστατεύει από τον καταιγισμό ηλιακών σωματιδίων.

Σε αυτό το διάστημα όμως το φεγγάρι εκτίθεται σε σωματίδια που παρασύρει ο ηλιακός άνεμος από την ατμόσφαιρα της Γης. Υδρογόνο, οξυγόνο και άζωτο είναι μερικά από τα ιόντα γήινης προέλευσης που πέφτουν με ταχύτητα στη σεληνιακή επιφάνεια και αντιδρούν με ορυκτά.

Οι πρώτες ενδείξεις για την αλληλεπίδραση ήρθαν το 2020, όταν το ινδικό σκάφος Chandrayaan-1 ανίχνευσε κοντά στους πόλους της Σελήνης αποθέσεις αιματίτη, δηλαδή σκουριάς, η οποία σχηματίζεται από την αντίδραση του οξυγόνου με ορυκτά που περιέχουν σίδηρο. Οξυγόνο δεν υπάρχει σε ελεύθερη κατάσταση στη Σελήνη, οπότε οι υποψίες έπεσαν εξαρχής σε μικροποσότητες που καταφθάνουν από τη Γη.

Η νέα μελέτη εξετάζει το φαινόμενο στο εργαστήριο βομβαρδίζοντας κρυστάλλους υψηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο με ιόντα οξυγόνου. Και πράγματι, η αντίδραση δίνει αιματίτη, αποτέλεσμα που υποδεικνύει ότι η Σελήνη υπόκειται σε χημικές αλλαγές κάθε φορά που περνά από το ρεύμα σωματιδίων της Γης.

Τα ευρήματα, αναδεικνύουν την περιπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων της Γης με τον δορυφόρο της, είπαν οι ερευνητές. Αναγνώρισαν πάντως ότι η οριστική επιβεβαίωση θα απαιτήσει τη μεταφορά δειγμάτων στη Γη, προκειμένου να υποβληθούν σε ισοτοπικές αναλύσεις που θα επιβεβαίωναν την προέλευση του οξυγόνου.