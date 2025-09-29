newspaper
ΗΠΑ: Την σκότωσε ο σύζυγός της γιατί δεν είχε χάσει βάρος μετά τον τοκετό
Κόσμος 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:40

ΗΠΑ: Την σκότωσε ο σύζυγός της γιατί δεν είχε χάσει βάρος μετά τον τοκετό

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο καβγάς ξεκίνησε όταν δεν έχασε βάρος αρκετά γρήγορα μετά τον τοκετό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο σύζυγος μιας Σκωτσέζας δικηγόρου που φέρεται να δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι έπνιξε τη σύζυγό του μέχρι θανάτου και στην συνέχεια τεμάχισε το σώμα της..

Ο 25χρονος Τζόναθαν Ρεντέρια κατηγορείται για τη δολοφονία της 37χρονης δικηγόρου Τζουν Μπάνιαν στο Λος Άντζελες νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Την σκότωσε γιατί δεν είχε χάσει βάρος μετά τον τοκετό

Σύμφωνα με την dailyrecord, επιτέθηκε στη μητέρα του παιδιού του μετά από έναν καβγά που ξέσπασε μεταξύ τους λόγω της αδυναμίας της να χάσει βάρος εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Η γυναίκα φέρεται να ετοίμαζε τις βαλίτσες της, απειλώντας ότι θα τον εγκαταλείψει παίρνοντας μαζί και την κόρη τους.

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, είχε αφήσει το παιδί στους γονείς του για να επιστρέψει και να τεμαχίσει τη σορό της γυναίκας του. Ο Renteria βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορία ανθρωποκτονίας και δεύτερη κατηγορία που αφορά σε «ακρωτηριασμό, εκταφή, σεξουαλική επαφή με ανθρώπινα λείψανα».

Άφησε το παιδί στους γονείς του και επέστρεψε για να την τεμαχίσει

Μαρτυρίες θέλουν τη γυναίκα να εμφανίζεται τελευταία φορά ζωντανή στις 4 Σεπτεμβρίου, με τον άνδρα να φεύγει με το μωρό στη μέση της νύχτας την επόμενη μέρα.

Ώρες αργότερα, εθεάθη να κρατά σακούλες σκουπιδιών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, άφησε το παιδί στο σπίτι των γονιών του και επέστρεψε για να τεμαχίσει τo στης συζύγου του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, η γυναίκα δεχόταν συχνά υποτιμητικά σχόλια για την εμφάνισή της από τον σύζυγό της.

Η εγγύησή του ορίστηκε στα 4 εκατομμύρια δολάρια.

AGRO
Ευλογιά προβάτων: Απώλειες, αποσπασματικά μέτρα και έλλειψη στρατηγικού σχεδίου

Ευλογιά προβάτων: Απώλειες, αποσπασματικά μέτρα και έλλειψη στρατηγικού σχεδίου

Πολιτική
Πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών: Ποιος είναι ο πλουσιότερος όλων – Το χαρτοφυλάκιο του Μητσοτάκη

Πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών: Ποιος είναι ο πλουσιότερος όλων – Το χαρτοφυλάκιο του Μητσοτάκη

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
