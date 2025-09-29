Ο σύζυγος μιας Σκωτσέζας δικηγόρου που φέρεται να δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι έπνιξε τη σύζυγό του μέχρι θανάτου και στην συνέχεια τεμάχισε το σώμα της..

Ο 25χρονος Τζόναθαν Ρεντέρια κατηγορείται για τη δολοφονία της 37χρονης δικηγόρου Τζουν Μπάνιαν στο Λος Άντζελες νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Την σκότωσε γιατί δεν είχε χάσει βάρος μετά τον τοκετό

Σύμφωνα με την dailyrecord, επιτέθηκε στη μητέρα του παιδιού του μετά από έναν καβγά που ξέσπασε μεταξύ τους λόγω της αδυναμίας της να χάσει βάρος εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Η γυναίκα φέρεται να ετοίμαζε τις βαλίτσες της, απειλώντας ότι θα τον εγκαταλείψει παίρνοντας μαζί και την κόρη τους.

🚨 HUSBAND KILLS WIFE DURING ARGUMENT OVER HER WEIGHT AFTER PREGNANCY ➡ June Bunyan, 37, from Scotland’s Isle of Arran, moved to California chasing her dream of becoming a defense attorney.

➡ In 2024, she launched Renteria Paralegal Services, helping immigrants fight… pic.twitter.com/QayGE5KSl2 — The Undercurrent (@NotTheirScript) September 27, 2025

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, είχε αφήσει το παιδί στους γονείς του για να επιστρέψει και να τεμαχίσει τη σορό της γυναίκας του. Ο Renteria βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορία ανθρωποκτονίας και δεύτερη κατηγορία που αφορά σε «ακρωτηριασμό, εκταφή, σεξουαλική επαφή με ανθρώπινα λείψανα».

Άφησε το παιδί στους γονείς του και επέστρεψε για να την τεμαχίσει

Μαρτυρίες θέλουν τη γυναίκα να εμφανίζεται τελευταία φορά ζωντανή στις 4 Σεπτεμβρίου, με τον άνδρα να φεύγει με το μωρό στη μέση της νύχτας την επόμενη μέρα.

Ώρες αργότερα, εθεάθη να κρατά σακούλες σκουπιδιών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, άφησε το παιδί στο σπίτι των γονιών του και επέστρεψε για να τεμαχίσει τo στης συζύγου του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, η γυναίκα δεχόταν συχνά υποτιμητικά σχόλια για την εμφάνισή της από τον σύζυγό της.

Η εγγύησή του ορίστηκε στα 4 εκατομμύρια δολάρια.