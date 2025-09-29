ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και που συγκλόνισε με την ομιλία του στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ επισκέφθηκε τα Σπάτα και πέρασε ωραίες στιγμές με τους παίκτες της ΑΕΚ.
Πριν από μερικές μέρες ο Μιχαήλ Πάνου είχε συγκλονίσει μετά όσα είπε στα βραβεία ΠΣΑΠΠ, δίνοντας μάθημα ζωής και πίστης αναφερόμενος στη μάχη του με τον καρκίνο.
Μία μάχη από την οποία ο μικρός φίλος της ΑΕΚ βγήκε νικητής και μπορεί πλέον να κοιτάζει τη ζωή με αισιοδοξία. Το περασμένο Σάββατο μάλιστα, έγινε πραγματικότητα και ένα μεγάλο του όνειρο.
Ο μικρός βρέθηκε στα Σπάτα όπου παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση της Ένωσης πριν το ματς με τον Βόλο, γνωρίστηκε και συνομίλησε με τους παίκτες ενώ ξεναγήθηκε και στις εγκαταστάσεις της ομάδας.
Δείτε το όμορφο βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ ΑΕΚ στον λογαριασμό της
