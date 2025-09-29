sports betsson
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Ροναλντίνιο και η απίθανη ιστορία που τρελαίνει τα social media (pic)
Ποδόσφαιρο 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:32

Έχει ο θρυλικός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής κόρη; Η Μίτσι Μίνις πάντως είναι φτυστή ο Ροναλντίνιο…

O Ροναλντίνιο είναι για πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της γενιάς του και από τους καλύτερους όλων των εποχών. Στην επαγγελματική του καριέρα, που κράτησε 20 χρόνια, κατέκτησε μεταξύ άλλων ένα Παγκόσμιο Κύπελλο (2002) κι ένα Κόπα Αμέρικα (1999) με τη Βραζιλία, ένα Τσάμπιονς Λιγκ με την Μπαρτσελόνα (2006) κι ένα Κόπα Λιμπερταδόρες με την Ατλέτικο Μινέιρο (2013).

Αναδείχθηκε δύο φορές καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου (2004, 2005) και μία φορά, το 2006, καλύτερος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης. Αγωνίστηκε σχεδόν σε όλες τις θέσεις της επίθεσης και σημείωσε συνολικά 200 γκολ στις 538 επίσημες επαγγελματικές του εμφανίσεις, 97 με τη Βραζιλία και 441 με τους συλλόγους στους οποίους έπαιξε.

Μία σελίδα στο Twitter έφερε στην επιφάνεια την τεράστια ομοιότητα του Ροναλντίνιο, με την παίκτρια των Μαμελόντι Σανντάουνς, Μίτσι Μίνις. Η ομοιότητά τους είναι τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι η… χαμένη κόρη του Ροναλντίνιο.

Δείτε την ανάρτηση για τον Ροναλντίνιο και την ομοιότητα των δύο

Τράπεζες
CrediaBank: Στα σκαριά το νέο business plan μετά το deal για την HSBC Μάλτας

CrediaBank: Στα σκαριά το νέο business plan μετά το deal για την HSBC Μάλτας

Τρόφιμα – ποτά
ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)
Μπάσκετ 29.09.25

Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είναι το νέο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ και έχει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ρικ Πιτίνο – Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Εθνική Ελλάδας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Euroleague 29.09.25

Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)

Η Euroleague ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς της και πλέον, οι προπονητές δεν θα μπορούν να… μπουκάρουν στο παρκέ και να διακόπτουν αιφνιδιασμό αντίπαλης ομάδας γιατί θα αποβάλλονται.

Σύνταξη
Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης

Ο Πέτρος Μάνταλος έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση με τον Βόλο καθώς συμπλήρωσε 400 συμμετοχές και είναι τρίτος στην ιστορία της Ένωσης στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Super League (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Super League (vid)

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από από τα έξι από τα επτά παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Super League, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα
On Field 28.09.25

Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα

Ο Ντέκλαν Ράις κάνει εκπληκτική σεζόν και είναι ο ηγέτης των «κανονιέρηδων». Έκανε τεράστια εμφάνιση και στο «διπλό» των Λονδρέζων επί της Νιούκαστλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ο Λεβαντόφσκι την έστειλε στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Λεβαντόφσκι (2-1)

Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.

Σύνταξη
Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy

Ο Γουίνστον είναι γνωστός διεθνώς για τη δουλειά του στην αμερικανική τηλεόραση, ενώ με την επιλογή του οι «κανονιέρηδες» θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους εκτός γηπέδου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)
Μπάσκετ 29.09.25

Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είναι το νέο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ και έχει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ρικ Πιτίνο – Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Εθνική Ελλάδας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Κλιματική αλλαγή: Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή
Κλιματική αλλαγή 29.09.25

Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές μας

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πραγματικές και ήδη συμβαίνουν, παρά το γεγονός ότι κάποιοι κάνουν ότι δεν τις βλέπουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.09.25

Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει έναν πόλεμο με τη Ρωσία, και απείλησε ότι εάν ξεκινήσει τότε θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής

Σύνταξη
«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια
Χάνοντας τις λέξεις 29.09.25

«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια

Ο Μπρους Γουίλις παλεύει με μετωποκροταφική άνοια και η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ήταν η επανεμφάνιση του παιδικού του τραυλισμού, κάτι που ποτέ δεν περίμενε

Σύνταξη
Μάντζος: Είναι μια περίοδος στην οποία θα έπρεπε να είμαστε εξωστρεφείς
ΠΑΣΟΚ 29.09.25

Να μπει φρένο στην εσωστρέφεια ζητά ο Μάντζος: Είναι μια περίοδος που θα έπρεπε να είμαστε το ακριβώς αντίθετο

«Η κυβέρνηση έχει βαπτίσει σε σταθερότητα τη στασιμότητα στην οποία καταδικάζει τη χώρα μας», είπε ο κ. Μάντζος. «Υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει μία πολιτική δύναμη όπως το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.

Σύνταξη
«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη
Buongiorno 29.09.25

«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη

Ο γνωστός παρουσιαστής Ανδρέας Μικρούτσικος, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno θυμήθηκε εκείνη τη φορά που ο Βασίλης Μπισμπίκης του ζήτησε δύο μπουκάλια ουίσκι για να κάνουν μια συνέντευξη.

Σύνταξη
Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά
Περιβάλλον 29.09.25

Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά

Σημαντική ενίσχυση στο ισοζύγιο πρασίνου του Δήμου Πειραιά σηματοδοτεί η ολοκλήρωσε ενός νέου «πάρκου τσέπης» στην περιοχή

Σύνταξη
Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες
Εύγε! 29.09.25

Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες

Όταν η Louise Trotter ορίστηκε διάδοχος του Matthieu Blazy στη Bottega Veneta μετά τη μετάθεσή του στη Chanel τον περασμένο Δεκέμβριο, υπήρξε μια σπάνια ομοφωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ιταλικός οίκος – μέρος του ομίλου πολυτελών εμπορικών σημάτων Kering – είχε κάνει τη σωστή επιλογή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)
Euroleague 29.09.25

Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)

Η Euroleague ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς της και πλέον, οι προπονητές δεν θα μπορούν να… μπουκάρουν στο παρκέ και να διακόπτουν αιφνιδιασμό αντίπαλης ομάδας γιατί θα αποβάλλονται.

Σύνταξη
Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται βάσει πόθεν έσχες να έχει ισχυρές καταθέσεις και συμμετοχή σε δεκάδες ακίνητα, ωστόσο φέτος δυναμική εμφάνιση κάνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση – Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Αντικυβερνητικά βέλη 29.09.25

Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση - Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν έχει ξαναγίνει να φεύγουν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και να γίνονται μαύρα χρήματα», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο

Σύνταξη
Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 29.09.25

Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Η πρόεδρος εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

