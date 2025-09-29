Ο Ροναλντίνιο και η απίθανη ιστορία που τρελαίνει τα social media (pic)
Έχει ο θρυλικός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής κόρη; Η Μίτσι Μίνις πάντως είναι φτυστή ο Ροναλντίνιο…
O Ροναλντίνιο είναι για πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της γενιάς του και από τους καλύτερους όλων των εποχών. Στην επαγγελματική του καριέρα, που κράτησε 20 χρόνια, κατέκτησε μεταξύ άλλων ένα Παγκόσμιο Κύπελλο (2002) κι ένα Κόπα Αμέρικα (1999) με τη Βραζιλία, ένα Τσάμπιονς Λιγκ με την Μπαρτσελόνα (2006) κι ένα Κόπα Λιμπερταδόρες με την Ατλέτικο Μινέιρο (2013).
Αναδείχθηκε δύο φορές καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου (2004, 2005) και μία φορά, το 2006, καλύτερος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης. Αγωνίστηκε σχεδόν σε όλες τις θέσεις της επίθεσης και σημείωσε συνολικά 200 γκολ στις 538 επίσημες επαγγελματικές του εμφανίσεις, 97 με τη Βραζιλία και 441 με τους συλλόγους στους οποίους έπαιξε.
Μία σελίδα στο Twitter έφερε στην επιφάνεια την τεράστια ομοιότητα του Ροναλντίνιο, με την παίκτρια των Μαμελόντι Σανντάουνς, Μίτσι Μίνις. Η ομοιότητά τους είναι τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι η… χαμένη κόρη του Ροναλντίνιο.
Δείτε την ανάρτηση για τον Ροναλντίνιο και την ομοιότητα των δύο
She’s Miche Minnies, a player from the South African national team, born in 2001.
In the year 2000, Ronaldinho travelled to South Africa for a match between South Africa vs. Brazil. 🫠 pic.twitter.com/xdBWe2muAY
— BeksFCB (@Joshua__Ubeku) September 26, 2025
- Ο Ροναλντίνιο και η απίθανη ιστορία που τρελαίνει τα social media (pic)
