ΟΗΕ: Τυπική συνάντηση για το Κυπριακό – Οι συνομιλίες θα ξαναρχίσουν από εκεί που έμειναν στο Κραν – Μοντάνα

Σε ανακοίνωση του ΟΗΕ μετά την τριμερή συνάντηση μεταξύ του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του ηγέτη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας Ερσίν Τατάρ αναφέρεται ότι «ο Γενικός Γραμματέας χαιρέτισε την εφαρμογή αρκετών σημαντικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία είχαν συμφωνηθεί κατά τις δύο άτυπες συναντήσεις για το Κυπριακό που φιλοξένησε τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας ωστόσο ότι ορισμένες πρωτοβουλίες παραμένουν σε εκκρεμότητα».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αποφάσισε «να στείλει την Προσωπική του Απεσταλμένη για την Κύπρο για διαβουλεύσεις, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα άτυπη συνάντηση, σε ευρύτερη σύνθεση, το συντομότερο δυνατό».

Υπογραμμίζεται επίσης «η σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού προς όφελος όλων των Κυπρίων».

The key takeaway from today’s meeting between the UN Secretary-General, President Christodoulides, and Ersin Tatar is crystal clear: the informal multilateral conference at year’s end aims solely to restart talks on the Cyprus issue. Not a coincidence that pic.twitter.com/DVwH1Lor3B — qwerty (@qwerty14117587) September 27, 2025

Απολύτως τυπική η συνάντηση στον ΟΗΕ για την Κύπρο αλλά με έναν μεγάλο στόχο

H συνάντηση του Νοεμβρίου θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ακριβώς από το σημείο όπου σταμάτησαν στο Κραν – Μοντάνα, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε ωστόσο τον Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς όπως ανέφερε, «γνώριζε –λόγω των επερχόμενων εξελίξεων στις κατεχόμενες περιοχές– ότι η … συνάντηση δεν μπορούσε να είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα, αλλά αποφάσισε να την συγκαλέσει γιατί ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και στη διεθνή κοινότητα, αλλά και στον κυπριακό λαό για την απόλυτη δέσμευσή του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

«Και ήταν σε αυτό το πλαίσιο που ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά και προς εμένα και προς τον κ. Τατάρ ότι «δεν πρόκειται να σταματήσω την προσπάθεια». Στόχος μας είναι, ο ίδιος ο ΓΓ το ανέφερε, να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν – Μοντάνα».