Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη δέσμευση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό έως το τέλος του χρόνου. Ωστόσο, διαπίστωσε κατά την άτυπη τριμερή συνάντηση στο περιθώριο της ΓΣ του Οργανισμού, ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ήταν «επιθετικός», αποδίδοντάς του «παιχνίδι επίρριψης ευθυνών».

«Δεν μπορούσε να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα»

Μιλώντας στα κυπριακά ΜΜΕ, μετά το τέλος της συνάντησης με τον Αντόνιο Γκουτέρες και τον Ερσίν Τατάρ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε πως ο γ.γ. του ΟΗΕ, αν και γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα λόγω των εκλογών στα κατεχόμενα, αποφάσισε να καλέσει σε συνάντηση.

«Ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και στη διεθνή κοινότητα αλλά και στον κυπριακό λαό για την απόλυτη δέσμευσή του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού», είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημείο εκκίνησης το Κραν Μοντανά

Όπως επισήμανε, ο Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε στον ίδιο και στον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ότι «δεν πρόκειται να σταματήσω την προσπάθεια». Επίσης, τους είπε ότι «στόχος μας είναι να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, συμφωνήθηκε όπως αμέσως «μετά την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ θα επισκεφθεί την Κύπρο, θα επισκεφθεί τις εγγυήτριες δυνάμεις, θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες». Στόχος της, «να προετοιμάσει το έδαφος για τη Διευρυμένη Διάσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί, όπως ο ΓΓ μάς ανέφερε, πριν το τέλος του χρόνου, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

«Παιχνίδι επίρριψης ευθυνών» από τον Τατάρ

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη στάση του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων στη συνάντηση της Νέας Υόρκης για το Κυπριακό, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, είπε:

«Δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του κ. Τατάρ, αλλά ήταν σε ένα τόνο επιθετικό με αρκετές κατηγορίες και καταγγελίες, με ή χωρίς εισαγωγικά, για ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Η απάντηση μου ήταν ότι δεν είμαι εδώ για να εμπλακώ στο οποιοδήποτε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών, δεν είμαι εδώ για να κατηγορήσω κανένα. Είμαι εδώ για να εκφράσω την απόλυτη πολιτική μου βούληση για επανέναρξη των συνομιλιών», πρόσθεσε.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι επανέλαβε στους Αντόνιο Γκουτέρες και Ερσίν Τατάρ ότι «για μας, και για το σύνολο του κυπριακού λαού, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, δεν υπάρχει εναλλακτική από τη λύση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου».

Πρόσθεσε ότι υπέδειξε στον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ότι ο γ.γ. του ΟΗΕ, «εν μέσω δύο πολέμων αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία ως ένδειξη της ξεκάθαρης πρόθεσης των Ηνωμένων Εθνών».

Δεν συζητήθηκαν τα ΜΟΕ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη συνάντηση δεν συζητήθηκαν ούτε τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ούτε τα συμφωνηθέντα των πολυμερών συναντήσεων για το Κυπριακό.

«Ο κ. Τατάρ έκανε κάποιες αναφορές», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, «αλλά η συζήτηση σήμερα και το μήνυμα που στάλθηκε και προς τους δύο ηγέτες από τον γενικό γραμματέα είναι το θέμα της επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών».