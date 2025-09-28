Ινδία: Πεντάχρονο παιδί αποκεφαλίστηκε μπροστά στη μητέρα του – Ο δολοφόνος λιντσαρίστηκε
Ένα πεντάχρονο αγόρι, ο Βίκας, δολοφονήθηκε βάναυσα μέσα στο σπίτι του στο Μαντχιά Πραντές από έναν άνδρα την Παρασκευή.
Ένα πεντάχρονο αγόρι, ο μικρός Βίκας, αποκεφαλίστηκε μπροστά στα μάτια της μητέρας του από έναν άνδρα που θεωρείται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του NDTV ως άτομο που έχρηζε βοήθειας σε ζητήματα ψυχικής υγείας, στην πολιτεία Ματχιά Πραντές την Παρασκευή.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο κατηγορούμενος Μαχές, 25 ετών, έφτασε με ποδήλατο και μπήκε στο σπίτι της οικογένειας Σινγκ. Η οικογένεια δεν τον είχε ξαναδεί ποτέ.
Χωρίς να πει λέξη, ο Μαχές ξαφνικά πήρε ένα αιχμηρό εργαλείο που έμοιαζε με φτυάρι και βρισκόταν στο σπίτι και επιτέθηκε στο αγόρι, κόβοντας το λαιμό του παιδιού. Στη συνέχεια, ο δράστης χτύπησε τον ώμο του, αφήνοντας το σώμα του αγοριού ακρωτηριασμένο.
Η μητέρα έσπευσε να σώσει τον πεντάχρονο
Η μητέρα του παιδιού, που προσπάθησε απεγνωσμένα να το σώσει, τραυματίστηκε και έμεινε σε κατάσταση βαθιάς σοκ, με τις κραυγές της να αντηχούν σε όλο το χωριό. Οι γείτονες έσπευσαν στο χώρο και, σε μια έκρηξη οργής, οι χωρικοί συνέλαβαν τον κατηγορούμενο. Τον ξυλοκόπησαν άγρια πριν φτάσει η αστυνομία.
Ο επιθεωρητής της αστυνομίας του Νταρ, Μαγιάνκ Αβαστί, ο οποίος χαρακτήρισε το έγκλημα «εξαιρετικά σπαρακτικό», επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος πέθανε στο δρόμο προς το νοσοκομείο, αφού ξυλοκοπήθηκε από τον όχλο.
«Η πραγματική αιτία θανάτου θα επιβεβαιωθεί μετά την αυτοψία. Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι ήταν ψυχικά ασταθής», δήλωσε ο κ. Αβαστί.
