28.09.2025
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου
28 Σεπτεμβρίου 2025

Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου

Η ελευθερία του λόγου φάινεται ότι δέχεται πλήγμα κατά τα τελευταία χρόνια, με τις ΗΠΑ να μπαίνουν σε ένα νέο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας τους και την Ευρώπη να δείχνει σημαντικές ρωγμές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τα τελευταία έτη μία προσπάθεια περιορισμού του ελεύθερου λόγου βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη.

Παρότι ο περιορισμός του λέγειν δεν γίνεται πάντοτε με προφανή και βίαιο τρόπο, η κατάσταση υπάρχει και προκαλεί ανησυχία για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί στο μέλλον.

Οι ΗΠΑ σε κλοιό φόβου και σιωπής;

Οι ηγέτες των εταιρειών στις ΗΠΑ γίνονται όλο και πιο σιωπηλοί μετά τις νέες επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον του Τζορτζ Σόρος, του συνιδρυτή του LinkedIn Ριντ Χόφμαν και του κωμικού Τζίμι Κίμελ, όπως δήλωσαν αρκετοί επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων στο Business Insider.

Ανέφεραν ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι αρνούνται συνεντεύξεις Τύπου και άλλες ευκαιρίες να μιλήσουν δημόσια, ακόμη και για θέματα που φαίνονται αβλαβή, από φόβο μήπως «ενοχλήσουν» τον Λευκό Οίκο και άλλα άτομα ισχύος. Οι επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων πρόσθεσαν ότι οι επικεφαλής των εταιρειών είναι επίσης ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι γράφουν στο διαδίκτυο και στις εσωτερικές επικοινωνίες.

«Φοβούνται ότι ίσως στοχοποιηθούν ή μπουν σε μια λίστα που θα υπονοούσε ότι δεν πρέπει να συνεργαστούν με την κυβέρνηση».

Τις τελευταίες εβδομάδες, δύο πελάτες της Μαρίν Ρίτσαρντσον, διευθύντριας της Disrupt PR στο Ώστιν, αρνήθηκαν προσφορές για συνεντεύξεις με μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Η ίδια ανέφερε ότι η μία από τις προσφορές αφορούσε ένα θέμα κάπως ευαίσθητο από πολιτική άποψη, ενώ η άλλη δεν ήταν είχε να κάνει με κάποιο αμφιλεγόμενο ζήτημα. Πρόσθεσε ότι ο ένας από τους πελάτες της επιδιώκει να συνάψει ομοσπονδιακές συμβάσεις, ενώ ο άλλος συνεργάζεται με λομπίστες.

«Φοβούνται ότι ίσως στοχοποιηθούν ή μπουν σε μια λίστα που θα υπονοούσε ότι δεν πρέπει να συνεργαστούν με την κυβέρνηση», είπε η Ρίτσαρντσον. «Είναι ένα κλίμα που δημιουργεί πόλωση».

Παρομοίως, πελάτες CEO έχουν πει πρόσφατα στη Λίντια Ντέιβι, συνιδρύτρια της Attentio PR στο Σαν Φρανσίσκο, ότι ανησυχούν ότι ένα ατυχές σχόλιο σε μια ομιλία θα καταστρέψει την καριέρα τους.

«Παρατηρώ μια απροθυμία αυτή τη στιγμή να εκφράσουν άποψη για σχεδόν οτιδήποτε», υποστήριξε. Για παράδειγμα, ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας φιλοξενίας πρόσφατα απέρριψε την ευκαιρία να συζητήσει την κατάσταση του τουριστικού κλάδου με ένα σημαντικό επιχειρηματικό περιοδικό. «Απλά δεν είναι διατεθειμένοι να το ρισκάρουν», είπε η Ντέιβι.

Επιλέγοντας τη σιωπή

Η επιλογή της σιωπής είναι κατανοητή, δήλωσαν εμπειρογνώμονες σε θέματα ηγεσίας και επικοινωνίας στο Business Insider, δεδομένης της πίεσης που δέχονται επί του παρόντος αρκετοί από τους επικριτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι οργανώσεις και οι επικεφαλής τους έχουν συνειδητοποιήσει, αυτή τη στιγμή, πόσο ευάλωτοι είναι στις αλλαγές του πολιτικού κλίματος».

Ο Τραμπ πρόσφατα επέλεξε τον Σόρος και τον Χόφμαν ως δωρητές των Δημοκρατικών που ενδέχεται να χρειαστεί να διερευνηθούν. Η Disney και η Sinclair απέσυραν προσωρινά την εκπομπή του Κίμελ λόγω των σχολίων που έκανε ο κωμικός για τη δολοφονία του συμμάχου του Τραμπ και συντηρητικού Τσάρλι Κερκ.

«Οι οργανώσεις και οι επικεφαλής τους έχουν συνειδητοποιήσει, αυτή τη στιγμή, πόσο ευάλωτοι είναι στις αλλαγές του πολιτικού κλίματος», δήλωσε ο Ντον Α. Μουρ, καθηγητής στο Haas School of Business του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϊ, ο οποίος ερευνά θέματα εχεμύθειας. «Αυτή η συνειδητοποίηση θα πρέπει, λογικά, να τους κάνει πιο διστακτικούς στο να λάβουν δημόσια θέση».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, δήλωσε στο ενημερωτικό μέσο ότι «είναι η απόλυτη υποκρισία να κατηγορεί κανείς τον πρόεδρο Τραμπ για αυτό που ο Τζο Μπάιντεν έκανε ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας του: να εμπλέκεται σε νομικές διαμάχες εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων».

Αποφεύγοντας τα «καυτά» θέματα

Η πρόσφατη έκκληση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς προς τους Αμερικανούς να καταγγέλλουν στους εργοδότες τους όσους επαινούν τον θάνατο του Κερκ έχει επίσης αυξήσει την ανησυχία των επικεφαλής των εταιρειών τον τελευταίο καιρό, όπως δήλωσαν εμπειρογνώμονες σε θέματα ηγεσίας στο Business Insider. Από τότε, αρκετές εταιρείες έχουν απολύσει ή επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις σε εργαζομένους για σχόλια που έκαναν για τον Κερκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων η Microsoft, η Delta Air Lines και η Nasdaq.

«Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με τον Βανς, αυτός πιέζει τους διευθύνοντες συμβούλους» να πάρουν θέση στο θέμα, δήλωσε η Λόρα Γκριβ, ψυχολόγος στη Βοστώνη.

Αυτό που ωθεί ακόμη περισσότερο τους προϊστάμενους να παραμείνουν σιωπηλοί είναι η οδυνηρή πραγματικότητα ότι σχεδόν οτιδήποτε λένε δημοσίως μπορεί να αποσπαστεί από το πλαίσιο του με τη μορφή ενός σύντομου βίντεο κλιπ ή ενός γραπτού κειμένου και στη συνέχεια να γίνει viral στο διαδίκτυο.

«Ξαφνικά, θα σας αποδοθούν πράγματα που δεν εννοούσατε», δήλωσε ο Ρόναλντ Τζ. Πλακόν, καθηγητής επικοινωνίας στο Tepper School of Business του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon στο Πίτσμπουργκ.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα μια ζωντανή, δημόσια συζήτηση μεταξύ ενός διευθύνοντος συμβούλου και ενός άλλου ατόμου — είτε πρόκειται για δημοσιογράφο, άλλο διευθύνοντα σύμβουλο ή μέλος του κοινού — να πάρει πολιτική τροπή.

Οι CEO που κάνουν πολιτικά φορτισμένα σχόλια κατά λάθος ή σκόπιμα μπορεί να βρεθούν σε δύσκολη θέση όχι μόνο με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Δεν θέλετε να σας παρασύρουν σε κάτι τέτοιο», ανέφερε ο Πλακόν. «Δεν θέλετε να μπλέξετε σε αυτή την κατάσταση».

Οι CEO που κάνουν πολιτικά φορτισμένα σχόλια κατά λάθος ή σκόπιμα μπορεί να βρεθούν σε δύσκολη θέση όχι μόνο με την κυβέρνηση Τραμπ. Εάν η σύμβαση ή η πολιτική της εταιρείας τους απαγορεύει τη χρήση συγκεκριμένης φρασεολογίας, η θέση τους μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, ειδικά εάν τα σχόλια καταλήξουν να βλάψουν οικονομικά την επιχείρηση, προειδοποίησε ο Άντριου Μπ. Ζέλμαν, δικηγόρος εργατικού δικαίου στο Fort Lauderdale.

Ο Γκάρι Ριτς, ιδρυτής της εταιρείας Rich Leadership στη Νέα Υόρκη, η οποία ασχολείται με την καθοδήγηση ηγετικών στελεχών, δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα οι διευθύνοντες σύμβουλοι να μιλούν δημόσια για τις επιχειρήσεις τους ή τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Απλώς συνιστά να αποφεύγουν να αναμειγνύονται στην πολιτική, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

«Μείνετε στη θέση σας και ασχοληθείτε με τη διαχείριση της επιχείρησης», είπε. «Όταν οι διευθύνοντες σύμβουλοι αναμειγνύονται σε τομείς στους οποίους δεν είναι ειδικοί, σχεδόν πάντα δημιουργούν προβλήματα για τον εαυτό τους».

Όταν ο Βανς κούναγε το «δάχτυλο» στην Ευρώπη

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Βανς είχε κατακρίνει τις ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρώτου του διεθνούς ταξιδιού, κατηγορώντας τους ηγέτες για περιορισμό της ελευθερίας του λόγου, μεταξύ άλλων.

Σε ομιλία του στην Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου στη Γερμανία τον Φλεβάρη, ο Βανς επέρριψε κατηγορίες εις βάρος των Ευρωπαίων ηγετών για λογοκρισία των κοινωνικών μέσων και παρέμβαση στις εκλογές, όπως ανέφερε τότε δημοσίευμα του Al Jazeera.

«Πιστεύω ότι το να απορρίπτουμε τους ανθρώπους, να απορρίπτουμε τις ανησυχίες τους ή, ακόμα χειρότερα, να κλείνουμε τα μέσα ενημέρωσης, να ακυρώνουμε τις εκλογές ή να αποκλείουμε τους ανθρώπους από την πολιτική διαδικασία δεν προστατεύει τίποτα», είπε ο Βανς. «Στην πραγματικότητα, είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να καταστρέψουμε τη δημοκρατία».

Οι δηλώσεις του Βανς είχαν προκαλέσει την άμεση αντίδραση ορισμένων αξιωματούχων. Λίγο αργότερα, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι δεν μπορούσε να αφήσει τους ισχυρισμούς του Βανς αναπάντητους.

«Αν τον κατάλαβα σωστά, συγκρίνει τις συνθήκες σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης με αυτές που επικρατούν σε αυταρχικά καθεστώτα», είπε ο Πιστόριους. «Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν είναι η Ευρώπη και η δημοκρατία στην οποία ζω και στην οποία αγωνίζομαι σήμερα».

Είχε, επίσης, αναφέρει ότι τέτοιες πολιτικές εμποδίζουν τον διάλογο.

«Η δημοκρατία βασίζεται στην ιερή αρχή ότι η φωνή του λαού έχει σημασία. Δεν υπάρχει χώρος για τείχη προστασίας», είχε δηλώσει ο Βανς.

Είχε, επίσης, αναφέρει ότι τέτοιες πολιτικές εμποδίζουν τον διάλογο και κατηγόρησε γενικά τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι προσπαθούν να σιγήσουν τις φωνές εκείνων με τους οποίους διαφωνούν.

Και βλέπουμε τώρα τι κατάσταση επικρατεί στις ΗΠΑ, όπου ο γενικευμένος φόβος έκφρασης απόψεων αντικατοπτρίζει ακριβώς τα σχόλια του Βανς για αυτό που «έβλεπε» στην Ευρώπη.

Τι συμβαίνει όμως στην Ευρώπη;

Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πάντα διαφορετικές κουλτούρες όσον αφορά την ελευθερία του λόγου. Στη μεταπολεμική εποχή, και οι δύο αντιμετώπισαν το ζήτημα του πώς οι ανεκτικές κοινωνίες πρέπει να αντιμετωπίζουν τις μισαλλόδοξες ομάδες. Μεγάλο μέρος της Ευρώπης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αν και η ελευθερία του λόγου είναι σημαντική, οι απόψεις που απειλούν την ίδια τη δημοκρατία είναι διαφορετικές και μπορούν να ποινικοποιηθούν. Αντίθετα, το αμερικανικό σύστημα προστάτευε εκφράσεις ιδιαίτερα απεχθείς διότι, σύμφωνα με τη λογική της Πρώτης Τροποποίησης, η φασιστική ρητορική αποτελεί μικρότερο κίνδυνο από το να επιτρέπεται στο ίδιο το κράτος να ασκεί διακρίσεις με βάση τις απόψεις.

Παρά τις διαφορές αυτές, τόσο η Ευρώπη όσο και η Αμερική επέκτειναν σε μεγάλο βαθμό την προστασία της ελευθερίας του λόγου κατά τον 20ό αιώνα και απομακρύνθηκαν από την λογοκρισία, φαινομενικά συγκλίνουσες προς τις φιλελεύθερες αξίες.

Η Ευρώπη σήμερα, τόσο στα επιμέρους κράτη όσο και στην κοινή ηπειρωτική διακυβέρνηση, ποινικοποιεί όλο και περισσότερο την έκφραση συγκεκριμένων απόψεων. Η αλλαγή ήταν σταδιακή, εμφανιζόμενη σε σημαντικές υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και στη νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο. Αλλά η νέα πραγματικότητα φαντάζει σκληρή.

Πέρυσι, η Διεθνής Αμνηστία δημοσίευσε μια έκθεση για αυτό που η γενική γραμματέας της οργάνωσης, Ανιές Καλαμάρ, αποκάλεσε «ευρωπαϊκή επίθεση κατά του δικαιώματος διαμαρτυρίας». Η έκθεση τεκμηριώνει παραδείγματα περιοριστικών νόμων, χρήσης υπερβολικής αστυνομικής βίας και αυθαίρετων συλλήψεων. Δεν αφορά μόνο τις διαμαρτυρίες, τονίζει δημοσίευμα της Atlantic.

Οι ευρωπαίοι δικαστές έχουν εγκρίνει την ποινικοποίηση των ειδών ρητορικής μίσους που, αν και είναι εύκολο να κατακριθούν, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση τεράστιο κίνδυνο.

Σε απόψεις που κρύβουν μίσος, αντί η Ευρώπη να απαντήσει με αντίθετη ρητορική, συχνά χρησιμοποιεί την τιμωρία. Και οι Ευρωπαίοι ηγέτες πιέζουν για την επέκταση των λόγων που μπορούν να οδηγήσουν ένα άτομο στη φυλακή.

Εν μέρει, επιδιώκουν να επεκτείνουν τις κατηγορίες προσώπων που, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, προστατεύονται από την υποκίνηση μίσους ή διακρίσεων, ώστε να συμπεριλάβουν το φύλο, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη γλώσσα και την ηλικία, εκτός από τις κατηγορίες που ήδη προστατεύονται (φυλή, χρώμα, θρησκεία και καταγωγή ή εθνική ή εθνοτική προέλευση). Πολλοί πιέζουν επίσης για την επέκταση του ορισμού της ρητορικής μίσους.

Σε ένα έγγραφο στρατηγικής του 2022 σχετικά με τον καλύτερο τρόπο καταπολέμησης της ρητορικής μίσους, το Συμβούλιο της Ευρώπης την όρισε ως «κάθε είδους έκφραση που υποκινεί, προωθεί, διαδίδει ή δικαιολογεί τη βία, το μίσος ή τις διακρίσεις κατά ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων». Το 2024, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια ανοιχτή προσέγγιση ως προς τα είδη διακρίσεων που απαγορεύονται, αντί για έναν κλειστό κατάλογο, έτσι ώστε οι αρχές «να μπορούν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές δυναμικές».

Tα ευρωπαϊκά κράτη έχουν την υποχρέωση – με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης – να προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όπως έγραψε πρόσφατα ο Αλέν Μπερσέ, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι κίνδυνοι για τη δημοκρατία περιλαμβάνουν τη χρήση «των ίδιων των εργαλείων της δημοκρατίας – των νόμων, των θεσμών και των ελευθεριών της – για τον περιορισμό των δικαιωμάτων, την καταστολή της διαφωνίας… ή την καταπίεση της κριτικής».

Τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν την υποχρέωση – με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης – να προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι τα άτομα μπορούν να συζητούν ελεύθερα στο δημόσιο χώρο χωρίς να φοβούνται το νόμο.

Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη
«Βορειοκορεοποίηση» 28.09.25

Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη

Ο Economist υποστηρίζει ότι η «Βορειοκορεοποίηση» στη Βόρεια Κορέα θα καταστήσει τη χώρα πιο επικίνδυνη στο εξωτερικό και πιο καταπιεστική προς τον ίδιο τον λαό της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Χιλιάδες θάνατοι 28.09.25

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ινδία: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση γνωστού ηθοποιού
Κόσμος 28.09.25

Στους 39 οι νεκροί από ποδοπάτημα στην προεκλογική συγκέντρωση γνωστού ηθοποιού στην Ινδία

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση, που ήταν μέρος της εκστρατείας του ηθοποιού Βιτζέι για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την Hindu.

Σύνταξη
Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Κόσμος 28.09.25

Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο πρώην καθολικός ιερέας που συνελήφθη, κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007»

Σύνταξη
«Νοβοροσίσκ»: Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο – Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων
Κόσμος 28.09.25

Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο - Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων

Το ρωσικό υποβρύχιο Νοβοροσίσκ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυραύλους Kalibr με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής, αλλά εκτιμάται ότι δεν φέρει τέτοιους πυραύλους κατά την παρούσα αποστολή στη Μεσόγειο

Σύνταξη
Νέες εκκαθαρίσεις και στο FBI – Εκτός υπηρεσίας πράκτορες που διαδήλωσαν υπέρ του Τζορτζ Φλόιντ
«Δίχως δικαιολογία» 28.09.25

Νέες εκκαθαρίσεις και στο FBI – Εκτός υπηρεσίας πράκτορες που διαδήλωσαν υπέρ του Τζορτζ Φλόιντ

Πράκτορες του FBI κατηγορούν ανοιχτά τον διευθυντή της υπηρεσίας ότι παρέβη ξανά τον νόμο, αγνοώντας συνταγματικά και νομικά δικαιώματα, αντί να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΟΗΕ: Τυπική συνάντηση για το Κυπριακό – Οι συνομιλίες θα ξαναρχίσουν από εκεί που έμειναν στο Κραν – Μοντάνα
Κόσμος 28.09.25

ΟΗΕ: Τυπική συνάντηση για το Κυπριακό – Οι συνομιλίες θα ξαναρχίσουν από εκεί που έμειναν στο Κραν – Μοντάνα

Η συνάντηση ανάμεσα στους Χριστοδουλίδη - Τατάρ και Γκουτέρες στον ΟΗΕ ήταν απολύτως τυπική λόγω των εκλογών στα κατεχόμενα. Η είδηση όμως βγήκε...

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Γκάλοουεϊ κρατείται στο αεροδρόμιο του Λονδίνου με τον αντιτρομοκρατικό νόμο
Κόσμος 28.09.25

Ο Τζορτζ Γκάλοουεϊ κρατείται στο αεροδρόμιο του Λονδίνου με τον αντιτρομοκρατικό νόμο

Ο αρχηγός του Κόμματος των Εργατών και πρώην βουλευτής των Εργατικών Τζορτζ Γκάλογουεϊ, κρατήθηκε και ελέγχθηκε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ με χρήση του αντιτρομοκρατικού νόμου. Αφέθηκε ελεύθερος

Σύνταξη
Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη
Βίντεο 28.09.25

Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη

«Η πολιτική είναι αυτοαναφερόμενη, διαρκώς μαθαίνουμε για τα προβλήματα των κομμάτων. Δεν έμαθε ποτέ κανένα κόμμα τα προβλήματά μας», είπε μεταξύ άλλων ο Αιμίλιος Χειλάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα
Serie A 28.09.25

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ελλάς Βερόνα για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη
«Βορειοκορεοποίηση» 28.09.25

Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη

Ο Economist υποστηρίζει ότι η «Βορειοκορεοποίηση» στη Βόρεια Κορέα θα καταστήσει τη χώρα πιο επικίνδυνη στο εξωτερικό και πιο καταπιεστική προς τον ίδιο τον λαό της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Χανιά για την 3η αγωνιστική της Superleague 2.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός
Super Cup 28.09.25

LIVE: ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη του ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός, στο μπάσκετ γυναικών για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.

Σύνταξη
Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Πολιτική 28.09.25

Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Από τη μια η ευρωπαϊκή εισαγγελία από την άλλη οι Επιτροπές του ευρωκοινοβουλίου. Μετά την PEGA και τις υποκλοπές ήρθε η ώρα της επιτροπής Peti να ελέγξει την Ελλάδα στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον
Κόντρα 28.09.25

«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον

Η Γουάτσον, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, ενώ η Ρόουλινγκ έχει κατηγορηθεί για τρανσφοβικές τοποθετήσεις

Σύνταξη
Λέκκας στο in: «Ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας»
«Επικράτησε πανικός» 28.09.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι στο in για τα 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία - Πόσο επηρεάζεται η Ελλάδα

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη δυτική Τουρκία «δεν γνωρίζουμε αν είναι ο κύριος» αναφέρει o καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ - «Δεν επηρεάζει τη σεισμικότητα της Ελλάδας» λέει ο Γκανάς

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη
La Liga 28.09.25

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη, για την La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1HD.

Σύνταξη
Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)
Euroleague 28.09.25

Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)

Ο Σερτάτς Σανλί θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, η οποία απέκτησε τον Τούρκο σέντερ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζαϊτέ.

Σύνταξη
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό
«Θράσος» 28.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι «σε κάθε κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο θράσος από το προηγούμενο»

Σύνταξη
Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)

Με ανακοίνωσή της, η ΚΕΔ αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπήρχε με το VAR στο Ολυμπιακός - Λεβαδειακός, κάτι που εμπόδισε τον διαιτητή να πάρει τη σωστή απόφαση και να ακυρώσει το δεύτερο γκολ των Βοιωτών.

Σύνταξη
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Χιλιάδες θάνατοι 28.09.25

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 25χρονο που προσπάθησε να εισάγει στην Ελλάδα 18 κιλά κάνναβης
36 συσκευασίες 28.09.25

Χειροπέδες σε 25χρονο στο «Ελ. Βενιζέλος» - Προσπάθησε να εισάγει στη χώρα 18 κιλά κάνναβη

Προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, ο νεαρός άνδρας συνελήφθη στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών

Σύνταξη
Τέμπη: Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων
«Είναι επώδυνο...» 28.09.25

Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων στα Τέμπη

«Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις μάνες κάθε ημέρα; Δεν θα τα δούμε στη δίκη;» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
