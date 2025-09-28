Ένα αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέληξε σε γκρεμό 150 μέτρων, στις Ροβιές, στην Εύβοια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline την ζωή του έχασε το ένα από τα δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

Το 112 ειδοποίησε ο οδηγός του οχήματος στην Εύβοια

Στο σημείο επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού 2 ατόμων από γκρεμό, συνεπεία τροχαίου, στην περιοχή Ροβιές Ευβοίας. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2025

Όπως υποστηρίζει το eviaonline, το περιστατικό σημειώθηκε στον οικισμό Παλαιοχώρι, ενώ το 112 ειδοποίησε ο οδηγός του οχήματος, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έφτασε και ομάδα ΕΜΟΔΕ.